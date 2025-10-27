8 benefícios do alho para saúde e formas criativas de usá-lo / Crédito: EdiCase Saude

O alho é muito utilizado como tempero em diversas culinárias ao redor do mundo. Seu sabor picante o torna um ingrediente marcante em pratos como molhos, sopas, carnes e marinadas. Além de seu uso culinário, é valorizado por suas propriedades medicinais. Isso porque seu consumo regular está associado a vários benefícios para a saúde. Inclusive, recomenda-se o consumo de 1 a 2 alhos crus por dia. Abaixo, confira 8 benefícios do alho para saúde e formas criativas de usá-lo!

1. Favorece o sistema imunológico O consumo do alho pode auxiliar na recuperação de gripes e resfriados devido às suas propriedades que fortalecem o sistema imunológico. Rico em compostos sulfurados, como a alicina, o alimento possui ação antimicrobiana, antiviral e anti-inflamatória, que ajuda o organismo a combater agentes infecciosos. Além disso, ele estimula a produção de células de defesa e melhora a circulação, o que favorece a resposta imunológica do corpo. 2. Promove a saúde cardiovascular A alicina presente no alho ajuda a inibir a síntese do colesterol no fígado e a melhorar o metabolismo lipídico. Juntamente a suas propriedades vasodilatadoras, que auxiliam o fluxo sanguíneo, esses efeitos contribuem não só para a saúde do coração de forma geral, mas também para a diminuição da pressão arterial e a redução da sobrecarga nos vasos sanguíneos. A pressão alta é uma das condições de saúde mais comuns no Brasil, atingindo aproximadamente um em cada quatro adultos, segundo a pesquisa Vigitel 2023, do Ministério da Saúde. 3. Ajuda a desintoxicar o fígado O alho contém enxofre, que auxilia na ativação das enzimas responsáveis pela desintoxicação do fígado. Isso ajuda a eliminar toxinas e metais pesados do corpo, promovendo uma função hepática saudável. “Esse [alho] é um excelente antioxidante e anti-inflamatório natural, também é associado à desintoxicação devido a compostos, como a alicina, que contribui para estimular enzimas hepáticas que auxiliam no processo de ‘limpeza do fígado’”, explica o cardiologista Dr. Roberto Yano. 4. Auxilia no equilíbrio hormonal O alho contém fitoestrogênios, compostos vegetais com propriedades semelhantes ao estrogênio, que podem contribuir para o aumento dos níveis hormonais nas mulheres. Durante a menopausa e a pós-menopausa, os níveis de estrogênio diminuem, frequentemente causando osteoporose e outros sintomas. Nesse cenário, os fitoestrogênios do alimento ajudam a estimular a atividade das células formadoras de osso, auxiliando na prevenção da perda óssea.

5. Ajuda a saúde da pele O alho contém poderosos antioxidantes, como a alicina, que favorecem a neutralização da ação dos radicais livres no organismo. Além disso, suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias auxiliam no alívio dos sintomas de acne, rosácea e outras irritações da pele, contribuindo para a redução da vermelhidão e do inchaço. Juntos, esses elementos ajudam a manter a pele saudável. 6. Melhoria nos níveis de colesterol O alho pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol LDL (ruim) enquanto aumenta o colesterol HDL (bom). Isso é importante para a saúde cardiovascular, pois níveis elevados de LDL estão associados ao risco de doenças cardíacas. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos. 7. Auxilia na digestão O alho promove a saúde digestiva ao estimular a produção de enzimas que facilitam a absorção dos nutrientes. A ação antimicrobiana deste alimento também contribui para a saúde geral do trato gastrointestinal, reduzindo o risco de desconfortos digestivos e promovendo uma digestão mais eficiente.

8. Ação anti-inflamatória O alho possui uma poderosa ação anti-inflamatória natural, graças à presença de compostos sulfurados, como a alicina e o enxofre. Essas substâncias ajudam a reduzir a produção de citocinas inflamatórias no organismo, que estão associadas a dores, inchaços e doenças crônicas. Por isso, o consumo regular do alimento pode aliviar sintomas de inflamações nas articulações, nos músculos e até em condições como artrite e problemas respiratórios. Conforme o estudo “Allium sativum (garlic) suppresses leukocyte inflammatory cytokine production in vitro: potential therapeutic use in the treatment of inflammatory bowel disease“, publicado na revista Cytometry, o alho tem potencial imunomodulador — não apenas como alimento, mas como fonte de compostos que interferem na produção de citocinas inflamatórias. Dessa maneira, pode ter efeitos anti-inflamatórios úteis, especialmente no contexto de doenças inflamatórias intestinais. Forma criativas de incluir o alho na dieta O alho é um ingrediente comum nas cozinhas brasileiras e pode ser usado de várias maneiras. Veja!