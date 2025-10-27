7 receitas leves e rápidas para começar a semana / Crédito: EdiCase Culinaria

As receitas leves e rápidas são ótimas opções para começar a semana de maneira mais saudável. Elas ajudam o corpo a se recuperar dos excessos do fim de semana, oferecendo refeições equilibradas, nutritivas e práticas. Além disso, esse tipo de preparo facilita a rotina, garantindo uma alimentação saborosa sem abrir mão do bem-estar. A seguir, confira 7 receitas leves e rápidas para começar a semana!

Omelete de frango Ingredientes 1 ovo

2 gemas de ovo

200 g de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 tomate picado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Em seguida, acrescente o frango desfiado, o tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue até que o frango doure. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata o ovo, as gemas, o cheiro-verde picado e o sal. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o ovo batido. Quando a massa estiver consistente, vire para dourar do outro lado. Desligue o fogo, recheie a omelete com o frango e sirva em seguida. Dica: sirva a omelete acompanhada de salada. Peixe assado com molho de tomate Ingredientes 600 g de filé de merluza

1/2 colher de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de molho de tomate caseiro

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

sem pele, sem sementes e picados 2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e manjericão picado a gosto Modo de preparo Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e suco de limão e leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire o peixe, transfira para uma forma e acrescente os tomates picados. Espalhe o molho de tomate e o manjericão por cima. Regue o peixe com o azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida. Hambúrguer de salmão Ingredientes 300 g de salmão

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite Modo de preparo Corte o salmão em pedaços pequenos, coloque no processador e bata até que ele fique bem triturado. Em seguida, disponha o peixe em um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho esuco de limão.Aos poucos, acrescente a farinha de aveia e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de hambúrguer e leve ao congelador por 15 minutos. Após esse período, retire o hambúrguer do congelador. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, grelhe o hambúrguer, virando-o até que os dois lados dourem por igual. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva o hambúrguer acompanhado de vegetais. Salada de quinoa com vegetais Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 abobrinha cortada em fatias

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cenoura cortada em palitos

1 cebola-roxa cortada em rodelas

Folhas de hortelã, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão Modo de preparo Em uma panela, cubra a quinoa com água e leve ao fogo médio. Cozinhe até secar a água e a quinoa ficar macia. Enquanto isso, preaqueça uma grelha em fogo médio, coloque os vegetais e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Grelhe os vegetais até que fiquem macios e levemente dourados. Em seguida, misture os vegetais e a quinoa em uma tigela grande. Regue a salada com suco de limão e um fio de azeite. Adicione as folhas de hortelã e sirva em seguida. Wrap de frango e abacate Ingredientes 2 tortillas de trigo integral

200 g de peito de frango cozido e desfiado

Polpa de 1 abacate cortada em fatias

cortada em fatias 1/2 xícara de chá tomate-cereja cortado ao meio

1/4 de xícara de chá de queijo feta esfarelado

Folhas de alface, sal e azeite a gosto Modo de preparo Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça as tortillas de trigo integral até ficarem levemente maleáveis. Em seguida, em cada tortilla, distribua uniformemente todos os ingredientes. Tempere com sal e azeite. Dobre as laterais das tortillas para dentro, enrole-as firmemente e corte ao meio diagonalmente. Sirva em seguida.