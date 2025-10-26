9 receitas de forno para o almoço de domingo / Crédito: EdiCase Culinaria

O forno é uma excelente opção para preparar receitas deliciosas para a família aos domingos. Com ele, é possível criar uma variedade de pratos que agradam a variados paladares, como assados, massas e gratinados. Além de proporcionar sabores mais intensos e texturas especiais, permite cozinhar de forma prática e eficiente, enquanto o aroma se espalha pela casa, criando um clima aconchegante. Abaixo, confira 9 receitas de forno para o almoço de domingo!

Costelinha de porco com barbecue Ingredientes 1 kg de costelinha de porco

1 xícara de chá de molho barbecue

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de mostarda dijon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, misture o molho barbecue, o açúcar mascavo, a mostarda dijon, o sal e a pimenta-do-reino. Passe o molho na costelinha de porco e coloque-a em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que a costelinha esteja macia e dourada. Vire a costelinha na metade do tempo para assar por igual. Sirva em seguida. Frango assado com legumes Ingredientes 1 kg de coxa e sobrecoxa de frango

6 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de alecrim

1 colher de sopa de páprica doce

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, misture as batatas, as cenouras, a cebola e o alho. Tempere com sal, pimenta-do-reino, alecrim, páprica doce e azeite de oliva. Disponha os pedaços de frango em uma assadeira e tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque os legumes ao redor. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o frango esteja cozido e os legumes estejam macios. Sirva em seguida. Filé de merluza com batata Ingredientes 4 filés de merluza

4 batatas descascadas e cortadas em rodelas finas

2 tomates sem sementes e cortados em rodelas

1 cebola descascada e cortada em rodelas

2 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1 limão

Ervas frescas picadas, sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, tempere os filés de merluza com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Em uma assadeira, espalhe um fio de azeite de oliva no fundo. Coloque as batatas, formando uma camada. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Sobre as batatas, coloque a cebola, o alho e os tomates. Acrescente os filés de peixe temperados por cima dos vegetais e regue com mais um fio de azeite de oliva. Adicione as ervas frescas, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Depois, retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Pernil assado com molho de laranja Ingredientes 1 peça de pernil

Suco de 4 laranjas

4 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de vinho branco Modo de preparo Em um recipiente grande, misture o suco de laranja, o alho, a cebola, o alecrim, o tomilho, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite de oliva. Adicione o pernil e deixe marinar de um dia para o outro na geladeira. Após, coloque o pernil em uma assadeira grande e regue com a marinada. Junte o vinho branco e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas, regando ocasionalmente com o caldo da marinada. Passado esse tempo, retire o papel-alumínio e aumente a temperatura do forno para 220 °C. Asse por mais 40 minutos. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar. Sirva com o molho que se formou na assadeira. Lasanha à bolonhesa Ingredientes 500 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

340 g de molho de tomate

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 g de massa para lasanha

500 g de queijo muçarela ralado Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Acrescente o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cozinhe por 5 minutos. Em uma assadeira, coloque uma camada de molho, seguida de uma camada de massa e outra de queijo muçarela. Repita as camadas até que os ingredientes acabem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Peito de frango recheado com presunto e queijo Ingredientes 4 filés de peito de frango

4 fatias de presunto

4 fatias de queijo muçarela

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Com a ajuda de uma faca, corte os filés de frango ao meio, sem os dividir completamente. Recheie com as fatias de presunto e queijo, feche e prenda com palitos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. Torta de frango com massa folhada Ingredientes 300 g de massa folhada

1 peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

300 g de palmito picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 gema de ovo para pincelar Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o frango, o palmito, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por 7 minutos. Desligue o fogo e reserve. Após, forre uma forma de torta, untada com azeite de oliva, com a massa folhada e coloque o recheio de frango por cima. Feche a torta com outra camada de massa folhada e pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que a massa esteja dourada e crocante. Sirva em seguida.