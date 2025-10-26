6 soluções que facilitam a rotina na cozinha / Crédito: EdiCase Decoracao

A cozinha deixou de ser apenas um espaço de preparo dos alimentos e passou a ocupar papel central no lar, reunindo praticidade e convivência em um mesmo ambiente. A evolução do design e da tecnologia trouxe novas possibilidades para que o dia a dia seja mais leve, bonito e organizado. Para o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, não basta que ela tenha apenas estética: é essencial que atenda de fato às necessidades de quem utiliza o espaço. “Com a transformação, inclusive da indústria, hoje contamos com elementos que tornam nossa presença e atividades muito mais fluidas e prazerosas”, pontua.

A seguir, conheça 6 soluções que facilitam a rotina na cozinha! 1. Marcenaria inteligente Bem planejada, a marcenaria direciona o layout da cozinha. Além do estilo que assume, a composição facilita a organização por meio de gavetas com divisórias ajustáveis, gavetões espaçosos, portas basculantes com pistão a gás, cantoneiras giratórias e outras aplicações para acesso rápido aos itens do dia a dia. Para Bruno Moraes, a personalização faz toda a diferença, pois além das dimensões, a marcenaria é fruto de rotinas individualizadas. “Uma gaveta para especiarias faz todo sentido para quem cozinha bastante, enquanto divisórias para tampas e panelas são perfeitas para ambientes menores. É nesse equilíbrio entre funcionalidade e estética que o projeto ganha vida”, exemplifica. 2. Ilhas e penínsulas O preparo de refeições não demanda apenas o espaço para cocção. Antes disso, é preciso uma área onde o morador possa manusear os ingredientes e utensílios em mise en place que facilite a execução. Assim, as ilhas e penínsulas incorporaram essa demanda e ainda agregaram a instalação de cooktops, entre outras possibilidades.

“Não é só uma modinha. Em sinergia com a versatilidade, ambas estimulam a socialização entre as pessoas, pois tornam a cozinha um ambiente menos isolado e mais convidativo”, relaciona o profissional. 3. Calhas úmidas e secas As calhas são acessórios cada vez mais presentes nas cozinhas contemporâneas e a ideia é a praticidade no uso. A versão úmida substitui o antigo escorredor, que ocupa espaço na bancada e a deixa sempre molhada: ao inseri-la tal qual a cuba, o morador passa a contar com o escoamento que segue direto para a tubulação de esgoto. Já as calhas secas funcionam como canaletas multifuncionais para apoiar utensílios e temperos. “A sua durabilidade é extensa, pois são de aço inox, mesmo material das cubas”, assegura o arquiteto, que completa: “Sem contar que podemos dispô-las tanto na lateral como na frente da torneira e em diferentes tamanhos e modelos. Tudo vai depender do espaço disponível”.

4. Tomadas embutidas Retráteis ou dispostas em perfis de alumínio discretos, elas são fundamentais para ligar os eletrodomésticos portáteis sem comprometer a estética da bancada. Além disso, se tratam de recursos que ampliam a segurança, evitando fios espalhados pelo ambiente. “Parece um detalhe sem tanta importância, mas esse estilo de tomada embutida dá liberdade de usar o liquidificador, o mixer ou a batedeira no ponto desejado, sem precisar arrastar o eletrodoméstico até a parede”, comenta Bruno Moraes. 5. Iluminação estratégica A iluminação também é um item primordial para a rotina na cozinha. Seguindo o avanço ressaltado por Bruno Moraes, perfis de LED embutidos nos armários superiores garantem luz direcionada para as bancadas, enquanto luminárias pendentes sobre a ilha ou península valorizam o décor. Ademais, sistemas dimerizáveis permitem o ajuste da intensidade de acordo com a ocasião, concebendo ambientes tanto funcionais quanto aconchegantes.