8 benefícios do chá de cavalinha e como usá-lo com segurança

A cavalinha (Equisetum arvense) é uma planta reconhecida por suas folhas finas e aparência que lembra uma cauda de cavalo — característica que inspira seu nome popular. Rica em minerais, antioxidantes e compostos naturais, tem sido usada tradicionalmente como aliada em cuidados com o corpo e na manutenção da saúde. O chá de cavalinha é uma das formas mais conhecidas de consumo e desperta interesse por sua ação leve e natural no organismo. Por conter substâncias que atuam em diferentes funções, ele pode ajudar a manter o equilíbrio e o bem-estar diário. A seguir, descubra alguns dos potenciais benefícios para o organismo!

1. É um diurético natural O chá de cavalinha é um potente diurético, ajudando a aumentar a produção de urina e promovendo a eliminação de toxinas do corpo. Isso pode ser especialmente útil para pessoas com retenção de líquidos ou problemas urinários. A retenção de líquido costuma causar inchaço em regiões como mãos, pés, rosto e abdômen. O desconforto pode ser pontual ou recorrente e está relacionado a fatores como alterações hormonais, sedentarismo e dieta rica em sódio. 2. Pode ajudar a aliviar dores e inflamações A dor crônica e a inflamação são problemas comuns que afetam a qualidade de vida. Nesse cenário, o chá de cavalinha tem chamado atenção por conter compostos naturais com efeito anti-inflamatório e protetor das células nervosas. Um estudo publicado na revista Nutrients, intitulado “Molecular Insights into the Nociceptive Modulation by Palmitoylethanolamide and Equisetum arvense Extract: An In Vitro Study Across the Blood-Brain Barrier“, mostrou que o extrato de cavalinha, combinado à substância palmitoiletanolamida (PEA), reduziu marcadores de inflamação e estresse oxidativo e aumentou a resistência das células nervosas.

A pesquisa realizada em in vitro, conduzida por cientistas da Universidade do Piemonte Oriental (Itália), sugere que os compostos da planta podem ajudar a aliviar dores e inflamações de forma natural. 3. Melhora a digestão O chá de cavalinha pode ajudar a melhorar a digestão e aliviar desconfortos como inchaço, má digestão e constipação leve. Esse efeito está relacionado à presença de flavonoides, saponinas e ácidos fenólicos — compostos que estimulam a produção de sucos gástricos e facilitam o processo digestivo. Além disso, esses componentes possuem leve ação anti-inflamatória e antiespasmódica, ajudando a reduzir a sensação de peso no estômago e as cólicas intestinais após as refeições. 4. Reduz o colesterol A saúde cardiovascular pode ser favorecida pelo consumo regular de chá de cavalinha. Isso porque esta planta pode ajudar a reduzir os níveis elevados de colesterol LDL (ruim) no sangue. Esse efeito é possível devido às propriedades antioxidantes e ao potencial de melhora da circulação sanguínea proporcionado pelos compostos presentes na planta.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), cerca de 40% dos adultos no Brasil têm um diagnóstico de colesterol alto, que aumenta o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC). 5. Fortalece o sistema imunológico O sistema imunológico é a principal defesa do corpo contra vírus, bactérias e outros agentes infecciosos. Para manter essa proteção em bom funcionamento, o organismo depende de nutrientes como a vitamina C, conhecida por estimular a produção e a atividade das células de defesa. Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada do nutriente é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens. O chá de cavalinha é uma fonte natural de vitamina C, além de conter compostos antioxidantes que ajudam a reduzir o estresse oxidativo — processo que enfraquece a imunidade ao longo do tempo.

6. Pode auxiliar no controle da pressão alta A pressão alta é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e costuma estar associada à retenção de líquidos e ao excesso de sódio no organismo. A pressão alta é uma das condições de saúde mais comuns no Brasil, atingindo aproximadamente um em cada quatro adultos, segundo a pesquisa Vigitel 2023, do Ministério da Saúde. O chá de cavalinha pode ajudar nesse controle por conter flavonoides e saponinas, compostos com ação diurética natural que favorecem a eliminação de sódio e água pela urina, reduzindo o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Além disso, a planta contém potássio, mineral que auxilia no equilíbrio dos fluidos corporais e na regulação da função cardíaca. Entretanto, o uso contínuo e sem orientação pode causar perda excessiva de eletrólitos, como magnésio e o próprio potássio — o que pode ter o efeito oposto, desregulando a pressão.