7 receitas de bolo de cenoura vegano para fazer no liquidificador / Crédito: EdiCase Culinaria

O bolo de cenoura é um dos preferidos de muita gente, graças ao seu sabor suave, textura macia e à combinação perfeita com ingredientes deliciosos. Versátil e fácil de fazer, ele pode ser adaptado de diferentes formas — inclusive em versões veganas e preparadas no liquidificador —, mantendo o mesmo sabor irresistível e a aparência caseira que conquista gerações. A seguir, confira 7 receitas de bolo de cenoura vegano para fazer no liquidificador!

Bolo de cenoura vegano com calda de chocolate Ingredientes Massa 1 xícara de chá de cenoura picada

picada 1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

3/4 de xícara de chá de óleo vegetal

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Calda 1/2 xícara de chá de leite vegetal

1 xícara de chá de açúcar

4 colheres de sopa de cacau em pó Modo de preparo Massa Em um liquidificador, coloque a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e misture até ficar homogêneo. Acrescente o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o vinagre de maçã e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Calda Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda grossa, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o bolo. Sirva em seguida. Bolo de cenoura vegano sem glúten Ingredientes 2 xícaras de chá de cenoura ralada

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de água

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Óleo vegetal para untar

Farinha de arroz para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque as farinhas, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e misture. Junte o líquido reservado à mistura e mexa até incorporar. Por último, coloque o vinagre de maçã e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de arroz. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo de cenoura vegano com especiarias Ingredientes 2 xícaras de chá de cenoura picada

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

1/4 de colher de chá de gengibre em pó

em pó 1 pitada de sal

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo No liquidificador, bata a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal até obter uma mistura homogênea. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato, a canela, a noz-moscada, o gengibre e o sal. Adicione a mistura líquida aos ingredientes secos e mexa até incorporar bem. Por último, adicione o vinagre de maçã e mexa suavemente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos. Deixe esfriar antes de desenformar e servir. Bolo de cenoura vegano com laranja Ingredientes 1 1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de suco de laranja

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo No liquidificador, bata a cenoura, o suco de laranja, o óleo de girassol e o açúcar até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de trigo, o fermento e o sal. Misture até ficar homogêneo. Coloque a massa em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de desenformar e servir. Bolo de cenoura vegano com abacaxi e nozes Ingredientes Massa

2 xícaras de chá de cenoura ralada

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de fermento químico

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de colher de chá de sal

1 colher de chá de canela em pó

1 xícara de chá de abacaxi picado

picado 1/4 de xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de vinagre branco

1/2 xícara de chá de nozes picadas

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Cobertura 1 xícara de chá de castanha-de-caju

60 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de suco de laranja

1 colher de chá de essência de baunilha

2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

Água quente Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato de sódio, o fermento químico e a canela e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque o abacaxi e a água e bata até ficar homogêneo. Junte o azeite, o sal e o vinagre e bata para incorporar. Despeje a mistura sobre os ingredientes reservados e mexa até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e as nozes e misture bem. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.