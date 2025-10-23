Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 receitas de bolo de cenoura vegano para fazer no liquidificador

Veja como preparar versões deliciosas sem ingredientes de origem animal, mantendo o sabor irresistível
Redação EdiCase
Redação EdiCase
O bolo de cenoura é um dos preferidos de muita gente, graças ao seu sabor suave, textura macia e à combinação perfeita com ingredientes deliciosos. Versátil e fácil de fazer, ele pode ser adaptado de diferentes formas — inclusive em versões veganas e preparadas no liquidificador —, mantendo o mesmo sabor irresistível e a aparência caseira que conquista gerações.

A seguir, confira 7 receitas de bolo de cenoura vegano para fazer no liquidificador!

Bolo de cenoura vegano com calda de chocolate

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de cenoura picada
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de água
  • 3/4 de xícara de chá de óleo vegetal
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 4 colheres de sopa de cacau em pó

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e misture até ficar homogêneo. Acrescente o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o vinagre de maçã e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Calda

Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda grossa, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o bolo. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura vegano sem glúten

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque as farinhas, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e misture. Junte o líquido reservado à mistura e mexa até incorporar. Por último, coloque o vinagre de maçã e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de arroz. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo de cenoura vegano com especiarias

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de cenoura picada
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
  • 1/4 de colher de chá de gengibre em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal até obter uma mistura homogênea. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato, a canela, a noz-moscada, o gengibre e o sal. Adicione a mistura líquida aos ingredientes secos e mexa até incorporar bem. Por último, adicione o vinagre de maçã e mexa suavemente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

Bolo de cenoura vegano com laranja

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
  • 1 xícara de chá de suco de laranja
  • 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a cenoura, o suco de laranja, o óleo de girassol e o açúcar até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de trigo, o fermento e o sal. Misture até ficar homogêneo. Coloque a massa em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

Bolo de cenoura vegano com abacaxi e nozes

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de cenoura ralada
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 xícara de chá de abacaxi picado
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1 colher de sopa de vinagre branco
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju
  • 60 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de suco de laranja
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro
  • Água quente

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato de sódio, o fermento químico e a canela e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque o abacaxi e a água e bata até ficar homogêneo. Junte o azeite, o sal e o vinagre e bata para incorporar. Despeje a mistura sobre os ingredientes reservados e mexa até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e as nozes e misture bem. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju e cubra com a água. Deixe de molho por 4 horas. Após, descarte a água, transfira as castanhas-de-caju para um liquidificador e adicione o restante dos ingredientes. Bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme sobre o bolo e sirva em seguida.

Dica: sirva o bolo decorado com enfeites de açúcar e castanhas trituradas.

Bolo de cenoura vegano com aveia e maçã

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de cenoura ralada
  • 1 xícara de chá de maçã ralada
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 xícara de chá de açúcar demerara
  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a cenoura, a maçã, o óleo de coco, a água e o açúcar até obter uma mistura lisa. Transfira para uma tigela grande e adicione a farinha de aveia, o fermento, a canela, a noz-moscada e o sal. Misture bem. Despeje a massa em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até dourar. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

Bolo de cenoura vegano com pistache e creme de castanha

Ingredientes

Massa

  • 2 cenouras descascadas e raladas
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1 xícara de chá de açúcar demerara
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 200 g de pistache sem casca, sem sal e picado
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Azeite para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Creme de castanha

  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju torrada e picada
  • 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 2 colheres de sopa de xarope de agave
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pitada de sal
  • Pistaches e castanhas-de-caju torrados e picados para decorar

Modo de preparo

Creme de castanha

No liquidificador, coloque as castanhas-de-caju, o leite de amêndoas, o xarope de agave, o suco de limão, o azeite e o sal. Bata até obter um creme bem liso e homogêneo. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite de amêndoas aos poucos. Reserve na geladeira.

Massa

No liquidificador, coloque as cenouras, o azeite, o açúcar demerara e a essência de baunilha. Bata até formar um creme liso. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, o fermento químico em pó e o pistache. Misture delicadamente com uma espátula até a massa ficar uniforme.Unte uma forma redonda com azeite e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, ou até que o centro esteja firme. Deixe esfriar completamente antes de desenformar.

Montagem

Corte o bolo ao meio no sentido horizontal. Espalhe metade do creme de castanha-de-caju sobre a primeira camada e coloque a segunda camada de bolo por cima. Cubra com o restante do creme, alisando bem com uma espátula. Decore com o pistache e a castanha-de-caju por cima e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir, para firmar o creme. Sirva em seguida.

