7 receitas de bolo de cenoura vegano para fazer no liquidificadorVeja como preparar versões deliciosas sem ingredientes de origem animal, mantendo o sabor irresistível
O bolo de cenoura é um dos preferidos de muita gente, graças ao seu sabor suave, textura macia e à combinação perfeita com ingredientes deliciosos. Versátil e fácil de fazer, ele pode ser adaptado de diferentes formas — inclusive em versões veganas e preparadas no liquidificador —, mantendo o mesmo sabor irresistível e a aparência caseira que conquista gerações.
A seguir, confira 7 receitas de bolo de cenoura vegano para fazer no liquidificador!
Bolo de cenoura vegano com calda de chocolate
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de cenoura picada
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de água
- 3/4 de xícara de chá de óleo vegetal
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Calda
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 1 xícara de chá de açúcar
- 4 colheres de sopa de cacau em pó
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e misture até ficar homogêneo. Acrescente o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o vinagre de maçã e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Calda
Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda grossa, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o bolo. Sirva em seguida.
Bolo de cenoura vegano sem glúten
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 colher de sopa de vinagre de maçã
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de arroz para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque as farinhas, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e misture. Junte o líquido reservado à mistura e mexa até incorporar. Por último, coloque o vinagre de maçã e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de arroz. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Bolo de cenoura vegano com especiarias
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de cenoura picada
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
- 1/4 de colher de chá de gengibre em pó
- 1 pitada de sal
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal até obter uma mistura homogênea. Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato, a canela, a noz-moscada, o gengibre e o sal. Adicione a mistura líquida aos ingredientes secos e mexa até incorporar bem. Por último, adicione o vinagre de maçã e mexa suavemente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.
Bolo de cenoura vegano com laranja
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1 xícara de chá de suco de laranja
- 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata a cenoura, o suco de laranja, o óleo de girassol e o açúcar até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de trigo, o fermento e o sal. Misture até ficar homogêneo. Coloque a massa em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.
Bolo de cenoura vegano com abacaxi e nozes
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de cenoura ralada
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de fermento químico
- 1 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1/4 de colher de chá de sal
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 xícara de chá de abacaxi picado
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 colher de sopa de vinagre branco
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 1 xícara de chá de castanha-de-caju
- 60 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de suco de laranja
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro
- Água quente
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato de sódio, o fermento químico e a canela e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque o abacaxi e a água e bata até ficar homogêneo. Junte o azeite, o sal e o vinagre e bata para incorporar. Despeje a mistura sobre os ingredientes reservados e mexa até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e as nozes e misture bem. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Cobertura
Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju e cubra com a água. Deixe de molho por 4 horas. Após, descarte a água, transfira as castanhas-de-caju para um liquidificador e adicione o restante dos ingredientes. Bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme sobre o bolo e sirva em seguida.
Dica: sirva o bolo decorado com enfeites de açúcar e castanhas trituradas.
Bolo de cenoura vegano com aveia e maçã
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de cenoura ralada
- 1 xícara de chá de maçã ralada
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata a cenoura, a maçã, o óleo de coco, a água e o açúcar até obter uma mistura lisa. Transfira para uma tigela grande e adicione a farinha de aveia, o fermento, a canela, a noz-moscada e o sal. Misture bem. Despeje a massa em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos ou até dourar. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.
Bolo de cenoura vegano com pistache e creme de castanha
Ingredientes
Massa
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 200 g de pistache sem casca, sem sal e picado
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Creme de castanha
- 1 xícara de chá de castanha-de-caju torrada e picada
- 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
- 2 colheres de sopa de xarope de agave
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
- Pistaches e castanhas-de-caju torrados e picados para decorar
Modo de preparo
Creme de castanha
No liquidificador, coloque as castanhas-de-caju, o leite de amêndoas, o xarope de agave, o suco de limão, o azeite e o sal. Bata até obter um creme bem liso e homogêneo. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite de amêndoas aos poucos. Reserve na geladeira.
Massa
No liquidificador, coloque as cenouras, o azeite, o açúcar demerara e a essência de baunilha. Bata até formar um creme liso. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, o fermento químico em pó e o pistache. Misture delicadamente com uma espátula até a massa ficar uniforme.Unte uma forma redonda com azeite e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, ou até que o centro esteja firme. Deixe esfriar completamente antes de desenformar.
Montagem
Corte o bolo ao meio no sentido horizontal. Espalhe metade do creme de castanha-de-caju sobre a primeira camada e coloque a segunda camada de bolo por cima. Cubra com o restante do creme, alisando bem com uma espátula. Decore com o pistache e a castanha-de-caju por cima e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir, para firmar o creme. Sirva em seguida.