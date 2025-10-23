4 novidades do Pix neste ano e os seus benefícios / Crédito: EdiCase Empreendeer

O Pix completa cinco anos em novembro e segue expandindo suas funcionalidades. Lançado em 2020, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central ganhou três novidades importantes em 2025: o Pix Automático, apresentado em junho; o Pix por aproximação, disponibilizado em fevereiro; e o aguardado Pix parcelado, com regulamentação prevista para o final de outubro, segundo informações oficiais do Banco Central. As inovações consolidam a ferramenta como meio de pagamento mais utilizado no país. Conforme o estudo “Brasilidades – Quantos Brasis cabem no Brasil?”, realizado pela MindMiners, cerca de 73% dos brasileiros afirmam que o Pix é o meio de pagamento mais usado no dia a dia.

Em setembro de 2025, o Banco Central divulgou que o Pix registrou um recorde de 290 milhões de transações em um único dia, movimentando R$ 164,8 bilhões. Esse foi o maior volume financeiro e número de operações já registrados no sistema em um só dia, superando o recorde anterior de junho de 2025, que teve 276,7 milhões de transações e R$ 135,6 bilhões movimentados. “Esse protagonismo do Pix reflete uma mudança de comportamento importante, especialmente entre os mais jovens e microempreendedores. A simplicidade da ferramenta — que dispensa maquininhas e taxas — tem sido determinante para impulsionar pequenos negócios, ampliar o acesso ao sistema bancário e estimular a digitalização da economia”, destacaMurilo Rabusky, diretor de Negócios da Lina Open X, fintech brasileira. 4 novidadesdo Pix em 2025 Conforme projeções da Ebanx/PCMI, a plataforma de transferência em tempo real deve responder por 44% do valor total das transações online até o fim de 2025, superando os cartões de crédito (41%) no e-commerce. Em 2023 e 2024, o meio de pagamento digital já batia recordes de uso: em 20 de dezembro de 2024, foram registradas 252,1 milhões de transações em um dia. Para 2025, o Banco Central apresenta novas funcionalidades que ampliam o uso da ferramenta no dia a dia:

1. Pix automático Lançado oficialmente em junho de 2025, permite o pagamento recorrente de contas como luz, água, aluguel ou mensalidades, de forma automática, sem precisar refazer transferências. 2. Pix por aproximação Em fase de ampliação, traz a tecnologia NFC (Near Field Communication, ou Comunicação por Campo de Proximidade) para pagamentos apenas encostando o celular na maquininha, sem taxas extras. 3. Pix agendado Permite programar uma transferência para uma data futura, de forma parecida com o agendamento de um boleto ou TED. O recurso é útil para quem deseja organizar melhor o fluxo de pagamentos, como enviar o valor do aluguel todo mês ou programar o pagamento de uma compra. O agendamento pode ser feito diretamente no aplicativo do banco ou fintech e, se necessário, cancelado antes da data de envio.

4. Pix parcelado Previsto para até o final de outubro de 2025, será uma modalidade oficial e padronizada de parcelamento, permitindo que o usuário divida o pagamento de compras ou serviços, mesmo sem cartão de crédito. “Essas inovações trazem benefícios diretos para as empresas como redução de custos, segurança nas transações e mais controle de fluxo de caixa. Já para os consumidores, o Pix representa mais autonomia financeira, praticidade e inclusão. O Pix virou sinônimo de acesso. Ele incluiu milhões de pessoas no sistema bancário e agora entra no campo do planejamento financeiro do brasileiro, especialmente dos que nunca tiveram um cartão de crédito ou conta digital”, completa Murilo Rabusky. Benefícios que ganham ainda mais relevância em 2025 A seguir, confira os principais ganhos que tornam o sistema de pagamentos ainda mais atraente:

1. Facilidade nas contas recorrentes Com o Pix automático, empresas e usuários poderão automatizar pagamentos como contas de luz, água, assinatura, aluguel, mensalidades etc. Bastará dar a autorização única, e os débitos serão feitos automaticamente nos vencimentos. Isso reduz atrasos, evita inadimplência e elimina a necessidade de lembrar todo mês. 2. Possibilidade de parcelar operações (mesmo sem cartão) Com o Pix parcelado regulamentado, qualquer usuário poderá dividir compras ou pagamentos em parcelas. O recebedor continua recebendo o valor total imediatamente; quem parcela passa a ter uma operação de crédito vinculada. Esse recurso pode incluir compras no varejo, serviços, transferências ou até pagamento de boletos. 3. Recebimento imediato para lojistas e empresas Diferentemente de sistemas de parcelamento tradicionais, no Pix parcelado o lojista recebe integralmente no momento da transação. Isso fortalece o fluxo de caixa e elimina risco de espera.