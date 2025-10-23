3 tendências de unhas com acabamento espelhado

3 tendências de unhas com acabamento espelhadoVeja como conquistar o efeito glossy com reflexo vitrificado sem utilizar cabines
Da delicadeza das milky nails ao toque perolado das donut nails, as unhas com acabamento espelhado seguem como uma das principais tendências de beleza. O efeito, que imita o brilho de vitrines de nail bar, conquistou as redes sociais e ganhou versões para todos os estilos — das blush nails, com rubor delicado, às chrome nails metalizadas. Para alcançar o mesmo reflexo espelhado das produções em gel, a dica está na finalização.
“O acabamento glossy é o toque final que transforma qualquer esmaltação. O segredo está em aplicar top coats específicos, como o Top Glass, da Dailus, porque ele sela a cor, intensifica o brilho e aumenta a durabilidade, entregando o visual profissional de unhas em gel, mas de forma prática e rápida, sem o uso de cabines”, explica a nail artist Abilene Dantas.
A seguir, listamos três tendências de unhas com acabamento espelhado que estão bombando — e como fazer cada uma delas. Confira!
1. Milky nails: o branco leitoso e minimalista
Clássicas e elegantes, as milky nails são perfeitas para quem busca um visual clean e sofisticado, mas com acabamento de salão. Para reproduzir, lixe e prepare as unhas; aplique uma base niveladora; use um esmalte branco translúcido ou leitoso (pode misturar uma gotinha de esmalte branco em um transparente para suavizar o tom); e finalize com o top coat com efeito glossy para realçar o brilho e a textura leitosa.
2. Donut nails: o brilho açucarado da vez
Inspiradas nas criações da influenciadora Hailey Bieber, as donut nails têm aquele efeito perolado que lembra açúcar de confeiteiro: irresistível e chique. Para reproduzir, aplique uma base rosada suave; passe um esmalte nude translúcido ou rosado; com o esmalte ainda fresco, adicione um toque de pó perolado ou iluminador bem fino (o truque das nail artists); sele tudo com o top coat, para intensificar o brilho e garantir um acabamento espelhado sem precisar de cabine.
3. Blush nails: o rubor delicado que virou febre
A tendência imita o efeito do blush nas bochechas, mas nas unhas: um degradê suave de rosa no centro, com bordas translúcidas. Para reproduzir, comece com uma camada de base transparente; esfume um toque de esmalte rosado no centro da unha, com a ajuda de uma esponjinha; passe uma fina camada de esmalte translúcido por cima para suavizar o degradê; finalize com top coat com efeito glossy para selar o efeito e trazer o brilho vitrificado que faz toda a diferença.
Outras tendências com efeito espelhado
O acabamento espelhado também aparece em outras nail arts queridinhas, como chrome, francesinha metalizada e jelly nails. Todas essas tendências têm em comum a busca por um brilho vitrificado que realça até o visual mais simples.
Dica profissional: “Aplique o Top Glass também nas pontas das unhas — ele cria um escudo de longa duração e evita lascas”, completa Abilene Dantas.
Por Denyze Moreira