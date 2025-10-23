3 tendências de unhas com acabamento espelhado

“O acabamento glossy é o toque final que transforma qualquer esmaltação. O segredo está em aplicar top coats específicos, como o Top Glass, da Dailus, porque ele sela a cor, intensifica o brilho e aumenta a durabilidade, entregando o visual profissional de unhas em gel, mas de forma prática e rápida, sem o uso de cabines”, explica a nail artist Abilene Dantas.

Da delicadeza das milky nails ao toque perolado das donut nails, as unhas com acabamento espelhado seguem como uma das principais tendências de beleza. O efeito, que imita o brilho de vitrines de nail bar, conquistou as redes sociais e ganhou versões para todos os estilos — das blush nails, com rubor delicado, às chrome nails metalizadas. Para alcançar o mesmo reflexo espelhado das produções em gel, a dica está na finalização.

A seguir, listamos três tendências de unhas com acabamento espelhado que estão bombando — e como fazer cada uma delas. Confira!

1. Milky nails: o branco leitoso e minimalista

Clássicas e elegantes, as milky nails são perfeitas para quem busca um visual clean e sofisticado, mas com acabamento de salão. Para reproduzir, lixe e prepare as unhas; aplique uma base niveladora; use um esmalte branco translúcido ou leitoso (pode misturar uma gotinha de esmalte branco em um transparente para suavizar o tom); e finalize com o top coat com efeito glossy para realçar o brilho e a textura leitosa.

2. Donut nails: o brilho açucarado da vez

Inspiradas nas criações da influenciadora Hailey Bieber, as donut nails têm aquele efeito perolado que lembra açúcar de confeiteiro: irresistível e chique. Para reproduzir, aplique uma base rosada suave; passe um esmalte nude translúcido ou rosado; com o esmalte ainda fresco, adicione um toque de pó perolado ou iluminador bem fino (o truque das nail artists); sele tudo com o top coat, para intensificar o brilho e garantir um acabamento espelhado sem precisar de cabine.

3. Blush nails: o rubor delicado que virou febre

A tendência imita o efeito do blush nas bochechas, mas nas unhas: um degradê suave de rosa no centro, com bordas translúcidas. Para reproduzir, comece com uma camada de base transparente; esfume um toque de esmalte rosado no centro da unha, com a ajuda de uma esponjinha; passe uma fina camada de esmalte translúcido por cima para suavizar o degradê; finalize com top coat com efeito glossy para selar o efeito e trazer o brilho vitrificado que faz toda a diferença.