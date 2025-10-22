7 receitas com alimentos ricos em vitamina B12 para fortalecer a saúde

7 receitas com alimentos ricos em vitamina B12 para fortalecer a saúdeAprenda a preparar pratos nutritivos e saborosos para prevenir a deficiência de B12
A vitamina B12 é essencial para o bom funcionamento do organismo, desempenhando um papel fundamental na formação dos glóbulos vermelhos e na saúde cerebral. A deficiência dessa vitamina pode causar sintomas como cansaço extremo, falta de ar e problemas neurológicos.
Ao contrário do que muitos imaginam, a carência de B12 pode afetar tanto vegetarianos quanto não vegetarianos. Para evitar esses problemas, é importante incluir regularmente alimentos ricos em vitamina B12 na alimentação.
Pensando nisso, a seguir, selecionamos 7 receitas ricas em vitamina B12 para você incluir no seu cardápio. Confira!
1. Coração de frango com molho cremoso
Ingredientes
- 500 g de coração defrangolimpo
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 200 ml de creme de leite
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os corações de frango e refogue até dourarem. Em um recipiente, dilua o amido de milho no leite e despeje sobre os corações. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o molho reduzir, mexendo sempre. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.
2. Salmão grelhado com amêndoas
Ingredientes
- 2 postas desalmão
- Suco de 1/2 limão
- 1 dente de alho amassado
- 3 ramos de alecrim
- 50 g de manteiga
- 50 g de amêndoas laminadas
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as postas de salmão e tempere com sal, suco de limão, alho, azeite e alecrim. Transfira para uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as amêndoas e doure. Após, retire o peixe do forno. Despeje as amêndoas sobre ele e sirva em seguida.
3. Macarrão com atum e molho de tomate
Ingredientes
- 300 g de macarrão penne
- 2 tomates grandes cortados em pedaços
- 100 g de molho de tomate
- 170 g de atum
- Água para cozinhar
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho picado
- Sal, folhas de manjericão fresco e pimenta-do-reino moída a gosto
- Queijo parmesão ralado para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque água com sal e leve ao fogo médio até ferver. Adicione o macarrão penne e cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Depois, aqueça uma frigideira com o azeite e adicione o alho. Quando começar a dourar, acrescente os tomates e grelhe até que fiquem macios e ligeiramente caramelizados. Tempere com sal e pimenta-do-reino, acrescente o molho de tomate e misture
Em seguida, junte o penne cozido e o atum escorrido e misture levemente. Finalize com folhas de manjericão fresco e queijo parmesão ralado. Sirva quente ou em temperatura ambiente.
4. Cogumelo recheado com queijo
Ingredientes
- 8 cogumelos portobello
- 125 g de queijo muçarela picado
- 15 azeitonas pretas sem caroço e picadas
- 4 tomates sem sementes e picados
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o queijo mussarela, as azeitonas, os tomates e o alho e misture. Adicione o queijo parmesão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Reserve. Com o auxílio de uma faca, retire os talos dos cogumelos e limpe-os. Após, disponha-os em uma assadeira untada com manteiga e recheie com a mistura de queijo reservada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida com a salsa.
5. Arroz integral com mariscos e legumes
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz integral cozido
- 300 g de mariscos limpos
- 1 cenoura ralada
- 1 abobrinha picada
- 1/2 pimentão verde picado
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma frigideira grande e refogue o alho até dourar. Acrescente os mariscos e cozinhe até ficarem macios. Junte os legumes e refogue por 5 minutos. Adicione o arroz integral e o leite de coco, misture bem e cozinhe por mais 3 minutos. Ajuste o sal, polvilhe a salsinha e sirva quente.
6. Fígado bovino acebolado rico em vitamina B12
Ingredientes
- 500 g defígado bovino sem as veias e nervos e cortado em tiras
- 1 cebola descascada e fatiada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de água
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de chá de sal
- 2 ramos de salsinha picados
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade do fígado e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Transfira as tiras de fígado refogadas para um recipiente e adicione mais 1 colher de sopa de azeite à panela.
Em seguida, acrescente o restante da carne e repita o mesmo processo. Retire a carne da panela e regue novamente com o restante do azeite. Junte a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Disponha o fígado sobre ela, tempere com sal e cubra com a água e suco de limão. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
7. Sardinha com camarão ao molho de coco e limão
Ingredientes
- 2 filés de sardinha fresca
- 200 g de camarão limpo
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 xícara de chá de leite de coco
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de azeite de dendê
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere as sardinhas e os camarões com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Depois, aqueça o azeite de dendê em uma frigideira e refogue o alho e a cebola até dourarem em fogo médio. Em seguida, acrescente a sardinha e o camarão e cozinhe por 3 minutos. Adicione o leite de coco, reduza o fogo e cozinhe por mais 5 minutos. Finalize com coentro picado.