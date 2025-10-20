Veja como fazer um bom texto dissertativo-argumentativo no Enem / Crédito: EdiCase Educacao

Apesar dos esforços por parte dos professores e dos avanços percebidos nas escolas, ainda existem receios quando se trata de produzir um texto, seja em situações cotidianas, como um simples e-mail, ou ao encarar o “monstro” chamado redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para diminuir o nervosismo, a seguir, veja os elementos necessários para estruturar uma redação e como aplicá-los de forma eficiente, com exemplo prático, para que você possa se preparar e enfrentar esse desafio com mais confiança.

Texto dissertativo-argumentativo Para se sair bem no texto dissertativo-argumentativo, o autor tem de fazer uso de argumentos sólidos para defender o seu ponto de vista a respeito do tema solicitado. Estrutura Introdução: parte em que há a apresentação do tema ao leitor, com as abordagens que serão feitas no decorrer do texto. Em um texto de 30 linhas, deve ter de 5 a 6 linhas;

parte em que há a apresentação do tema ao leitor, com as abordagens que serão feitas no decorrer do texto. Em um texto de 30 linhas, deve ter de 5 a 6 linhas; Desenvolvimento: o autor usará argumentos sólidos para desenvolver as ideias lançadas na introdução, expressando o seu ponto de vista. Lembrando que não há como escrever sobre algo que não conhecemos. Portanto, a leitura é imprescindível para o desenvolvimento da argumentação. Sem ela, corre-se o risco de escrever, escrever, e não dizer nada ou apenas reproduzir o que se ouve. Em um texto de 30 linhas, deve ter em torno de 18 linhas;

o autor usará argumentos sólidos para desenvolver as ideias lançadas na introdução, expressando o seu ponto de vista. Lembrando que não há como escrever sobre algo que não conhecemos. Portanto, a leitura é imprescindível para o Sem ela, corre-se o risco de escrever, escrever, e não dizer nada ou apenas reproduzir o que se ouve. Em um texto de 30 linhas, deve ter em torno de 18 linhas; Conclusão: hora de apresentar as soluções para o problema exposto no texto. Para isso, o autor precisa responder às seguintes questões: “o que fazer?”, “como fazer?”, “quem vai fazer?” e “com qual objetivo?”, não necessariamente nessa ordem. Não basta conhecer a estrutura de um texto. Saber os elementos necessários para que ele tenha qualidade também se faz necessário. Qualidade de um texto O texto tem de chegar ao leitor de forma que ele entenda o que o autor quis dizer. Entender é diferente de interpretar, já que o último pode variar de pessoa para pessoa, pois leva em consideração o momento do leitor, a vivência dele, o estado emocional no momento em que lê etc. Para se produzir um texto de qualidade, é preciso, antes de qualquer coisa, conhecimento sobre o assunto que será abordado, e as ideias devem ser articuladas, objetivas e desenvolvidas, de preferência, em parágrafos curtos, para evitar problemas com a coerência e a coesão. Isso deve ser feito, também, para facilitar o entendimento por parte do leitor.

Vamos ver um exemplo: “Cida pediu a Sérgio que pegasse seu tênis no carro.” Essa frase não está clara. O uso do pronome “seu” deixa ambiguidade. De quem é o tênis? Você pode resolver o problema reescrevendo a frase e usando os pronomes “dele/dela”. Cida pediu a Sérgio que pegasse o tênis dele/dela no carro. Coesão: são os elementos que asseguram a ligação entre as palavras e frases de um texto, para garantir a continuidade da ideia. Entre eles, estão os conectivos, as preposições, os pronomes e os advérbios. Difícil? Vamos ver na prática? Muito trabalho. Lançamento de um filme. Estresse. Preciso agilizar. As frases acima não apresentam ligação entre elas. Cada uma tem o seu próprio significado. Vamos transformá-las em um texto coeso?

Há muito trabalho para ser entregue e, ao mesmo tempo, o lançamento de um filme ao qual quero muito assistir. Sendo assim, para evitar estresse, preciso agilizar a entrega. Agora sim. Os elementos em negrito estabelecem a ligação entre as frases e unem as partes do texto. Coerência: responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias para que, juntas, elas garantam que o texto tenha sentido. Ele só compra leite de vaca, pois é intolerante à lactose. A incoerência desta frase consiste no fato de que quem é intolerante à lactose não pode tomar leite de vaca. Como podemos deixá-la coerente? Vejamos:

Ele só compra leite de soja, pois é intolerante à lactose. A substituição da palavra “vaca” por “soja” deixa a frase coerente. Mas não se preocupe. A leitura ajudará a memorizar esses elementos. Além disso, o exercício diário de escrita fará com que escreva cada vez melhor. Faça leituras de seus textos em voz alta, colocando-se no lugar do leitor. Produção de um texto de qualidade Antes de iniciar a escrita, depois de muita leitura, pesquisa etc., fazer um esboço, com as principais ideias que tem sobre o tema solicitado, ajuda muito. Vamos supor que seja sobre o bullying. A primeira questão será definir o que seja o bullying e escolher sobre qual deseja falar: na escola, no trabalho, em casa, na internet, no transporte público. Em seguida, desenvolver o(s) tópico(s) apresentado(s). Por fim, apresentar soluções para o problema. Vamos treinar?