5 elementos para deixar a decoração da sala de estar maravilhosa / Crédito: EdiCase Decoracao

A sala de estar é um local importante da casa — o lugar onde a gente relaxa, recebe visitas e passa bons momentos. Por isso, vale apostar em detalhes que deixem o espaço bonito, confortável e com o estilo do morador. Pequenas mudanças já fazem diferença: uma cor nova, uma planta no canto certo ou a luz ideal podem transformar o ambiente. Confira, a seguir, 5 elementos para deixar a decoração da sala de estar maravilhosa!

1. Paleta de cores Um dos pontos mais importantes na decoração da sala de estar é a escolha da paleta de cores. Afinal, o uso correto das tonalidades pode realçar as características do ambiente. Todavia, não há uma regra específica para o uso das tonalidades. Contudo, a arquiteta Ingrid Souza recomenda trabalhar com o contraste de cor. “Quando as cores estão mais fortes nas paredes, utilizamos tons mais neutros nas mobílias e nos itens decorativos. Quando as cores estão mais neutras nas paredes, podemos utilizar tons mais fortes para pontuar a decoração”, indica. 2. Iluminação Outro aspecto importante da decoração é a iluminação. Para garantir um ambiente de acolhimento e conforto, uma boa dica é apostar em luzes com tons mais amarelados. “Esse tipo de luz remete ao final da tarde, quando o sol está se pondo. Ela traz uma sensação de finalização do dia e nos prepara para dormir”, explica o arquiteto Glaucio Gonçalves. Além disso, também é necessário decidir qual iluminação será utilizada, como indireta, direta ou difusa. A designer de interiores Monica Pajewski orienta optar por luzes indiretas, como luminárias, abajures e spots embutidos. Desse modo, é possível criar vários cenários de iluminação no espaço.

3. Objetos decorativos Algo que não pode faltar no décor são os itens decorativos, pois agregam mais personalidade ao ambiente. A arquiteta Juliana Silva comenta que livros, tapetes, quadros, cortinas, almofadas e objetos pessoais dos moradores, como porta-retratos, são boas escolhas. 4. Plantas As plantas também são muito bem-vindas na decoração da sala. No entanto, é importante saber quais espécies inserir no espaço. Segundo a arquiteta Juliana Silva, para ambientes que não recebem tanta luz solar, as plantas pendentes, como jiboias e peperômias, são as mais indicadas. Por outro lado, se a sala de estar recebe bastante iluminação natural, a recomendação é utilizar espécies que se adaptam ao sol, como cactos, begônias e espadas-de-são-jorge. 5. Texturas e materiais As texturas têm papel fundamental na criação de uma sala de estar aconchegante e visualmente interessante. Combinar diferentes materiais — como madeira, linho, algodão, veludo e fibras naturais — ajuda a equilibrar conforto e estilo, além de transmitir sensação de acolhimento.