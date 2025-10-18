7 receitas veganas para fazer no fornoVeja como preparar pratos repletos de sabor em poucos minutos
É totalmente possível preparar receitas veganas no forno que sejam práticas e cheias de sabor. Com a variedade de vegetais disponíveis, o que não falta são opções para explorar no dia a dia. E o melhor de tudo é que, além de trazer mais nutrição às refeições, elas se adaptam a qualquer ocasião — seja para um almoço em família, um jantar especial ou até um lanche rápido.
Abaixo, confira como preparar 7 receitas veganas para fazer no forno!
Empada de proteína de soja
Ingredientes
Massa
- 1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de resíduo de soja
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- Água
Recheio
- 300 g de proteína de soja texturizada hidratada
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde
- Farinha de rosca para enfarinhar
- Azeite de oliva para untar e pincelar
Modo de preparo
Massa
Em uma panela, coloque a mandioca e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, retire os talos e transfira para um recipiente. Com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o azeite de oliva e o resíduo de soja e mexa para incorporar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a proteína de soja e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture. Reserve. Unte forminhas para empada com azeite de oliva, enfarinhe com farinha de rosca e cubra com a massa, preenchendo o fundo e as laterais. Recheie com a proteína de soja e cubra com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Finalize pincelando com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Torta de palmito
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de leite de soja
- 1/4 de xícara de chá de óleo de soja
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 dente de alho descascado
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Azeite de oliva para untar
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e cortada em cubos
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 300 g de palmito
- 50 g de azeitona verde sem caroço
- 200 g de milho-verde
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
- Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, bata o leite de soja, o óleo de soja, a água, o dente de alho, a farinha de trigo e o fermento químico até ficar homogêneo. Depois, disponha metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o palmito, a azeitona, o milho-verde e o tomate. Mexa e cozinhe por 2 minutos. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Em seguida, coloque o recheio na massa sobre a forma e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.
Escondidinho de lentilha
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 4 batatas descascadas, cozidas e amassadas
- 1/2 xícara de chá de leite de soja
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente a lentilha e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, misture a batata amassada com o leite de soja, o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, coloque a lentilha e cubra com o purê de batata. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Lasanha de espinafre e cogumelo
Ingredientes
- 500 g de massa de lasanha sem ovos e pré-cozida
- 300 g de cogumelo paris fatiado
- 200 g de espinafre
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 700 g de molho de tomate
- 75 g de queijo vegano ralado
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o cogumelo e refogue até dourar. Em seguida, coloque o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Em uma forma, espalhe uma camada fina de molho de tomate. Cubra com uma camada de massa e espalhe metade da mistura de cogumelo e espinafre sobre ela. Repita as camadas, terminando com o molho de tomate. Polvilhe com queijo vegano e regue com um fio de azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
Tomate recheado com quinoa e espinafre
Ingredientes
- 6 tomates
- 120 g de quinoa cozida
- 240 g de espinafre picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Suco de 1 limão
- 30 g de tomate seco picado
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Com o auxílio de uma faca, corte a tampa dos tomates e retire a polpa e as sementes. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Junte a quinoa, a polpa dos tomates, o suco de limão e o tomate seco. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais alguns minutos, mexendo ocasionalmente, até que os ingredientes se incorporem.
Após, coloque os tomates vazios em uma assadeira untada com azeite de oliva. Recheie com a mistura de quinoa e espinafre, pressionando levemente para compactar. Cubra com as tampas dos tomates e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Sirva em seguida.
Almôndega de abobrinha com quinoa
Ingredientes
- 1 abobrinha picada
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Acrescente a abobrinha e refogue até o legume ficar macio. Desligue o fogo, espere esfriar e disponha em um processador. Bata até triturar bem e transfira para um recipiente. Adicione a quinoa, a farinha de aveia, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar.
Após, modele as almôndegas com as mãos e coloque-as em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.
Tofu assado com vegetais
Ingredientes
- 500 g de tofu firme
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 abobrinha cortada em rodelas
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 cebola descascada e cortada em pedaços grandes
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de molho de soja
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte o tofu em cubos médios e coloque-os em um recipiente. Adicione o molho de soja, o azeite de oliva, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e distribua em uma assadeira. Acrescente as cenouras, a abobrinha, o pimentão vermelho, a cebola e o alho e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o tofu esteja dourado e os vegetais macios, mexendo ocasionalmente para garantir que assem por igual. Sirva em seguida.