7 receitas veganas para fazer no forno / Crédito: EdiCase Culinaria

É totalmente possível preparar receitas veganas no forno que sejam práticas e cheias de sabor. Com a variedade de vegetais disponíveis, o que não falta são opções para explorar no dia a dia. E o melhor de tudo é que, além de trazer mais nutrição às refeições, elas se adaptam a qualquer ocasião — seja para um almoço em família, um jantar especial ou até um lanche rápido. Abaixo, confira como preparar 7 receitas veganas para fazer no forno!

Empada de proteína de soja Ingredientes Massa 1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de resíduo de soja

4 colheres de sopa de azeite de oliva

Água Recheio 300 g de proteína de soja texturizada hidratada

hidratada 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de cheiro-verde

Farinha de rosca para enfarinhar

Azeite de oliva para untar e pincelar Modo de preparo Massa Em uma panela, coloque a mandioca e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, retire os talos e transfira para um recipiente. Com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o azeite de oliva e o resíduo de soja e mexa para incorporar. Reserve.

Recheio Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a proteína de soja e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture. Reserve. Unte forminhas para empada com azeite de oliva, enfarinhe com farinha de rosca e cubra com a massa, preenchendo o fundo e as laterais. Recheie com a proteína de soja e cubra com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Finalize pincelando com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. Torta de palmito Ingredientes Massa

2 xícaras de chá de leite de soja

1/4 de xícara de chá de óleo de soja

1/2 xícara de chá de água

1 dente de alho descascado

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Azeite de oliva para untar Recheio 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e cortada em cubos

3 dentes de alho descascados e amassados

300 g de palmito

50 g de azeitona verde sem caroço

200 g de milho-verde

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa Em um liquidificador, bata o leite de soja, o óleo de soja, a água, o dente de alho, a farinha de trigo e o fermento químico até ficar homogêneo. Depois, disponha metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva. Reserve.

Recheio Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o palmito, a azeitona, o milho-verde e o tomate. Mexa e cozinhe por 2 minutos. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Em seguida, coloque o recheio na massa sobre a forma e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida. Escondidinho de lentilha Ingredientes 2 xícaras de chá de lentilha cozida

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

4 batatas descascadas, cozidas e amassadas

descascadas, cozidas e amassadas 1/2 xícara de chá de leite de soja

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente a lentilha e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, misture a batata amassada com o leite de soja, o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, coloque a lentilha e cubra com o purê de batata. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.