Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 receitas veganas para fazer no forno

7 receitas veganas para fazer no forno

Veja como preparar pratos repletos de sabor em poucos minutos
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

É totalmente possível preparar receitas veganas no forno que sejam práticas e cheias de sabor. Com a variedade de vegetais disponíveis, o que não falta são opções para explorar no dia a dia. E o melhor de tudo é que, além de trazer mais nutrição às refeições, elas se adaptam a qualquer ocasião — seja para um almoço em família, um jantar especial ou até um lanche rápido.

Abaixo, confira como preparar 7 receitas veganas para fazer no forno!

Empada de proteína de soja

Ingredientes

Massa

  • 1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de resíduo de soja
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Água

Recheio

  • 300 g de proteína de soja texturizada hidratada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde
  • Farinha de rosca para enfarinhar
  • Azeite de oliva para untar e pincelar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque a mandioca e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, retire os talos e transfira para um recipiente. Com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o azeite de oliva e o resíduo de soja e mexa para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a proteína de soja e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e misture. Reserve. Unte forminhas para empada com azeite de oliva, enfarinhe com farinha de rosca e cubra com a massa, preenchendo o fundo e as laterais. Recheie com a proteína de soja e cubra com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Finalize pincelando com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Torta de palmito

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de leite de soja
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de soja
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 dente de alho descascado
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Azeite de oliva para untar

Recheio

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e cortada em cubos
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 300 g de palmito
  • 50 g de azeitona verde sem caroço
  • 200 g de milho-verde
  • 2 tomates sem sementes e cortados em cubos
  • Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata o leite de soja, o óleo de soja, a água, o dente de alho, a farinha de trigo e o fermento químico até ficar homogêneo. Depois, disponha metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o palmito, a azeitona, o milho-verde e o tomate. Mexa e cozinhe por 2 minutos. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Em seguida, coloque o recheio na massa sobre a forma e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Sirva em seguida.

Escondidinho de lentilha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 4 batatas descascadas, cozidas e amassadas
  • 1/2 xícara de chá de leite de soja
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e doure. Acrescente a lentilha e refogue por 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, misture a batata amassada com o leite de soja, o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, coloque a lentilha e cubra com o purê de batata. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de espinafre e cogumelo

Ingredientes

  • 500 g de massa de lasanha sem ovos e pré-cozida
  • 300 g de cogumelo paris fatiado
  • 200 g de espinafre
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 700 g de molho de tomate
  • 75 g de queijo vegano ralado
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o cogumelo e refogue até dourar. Em seguida, coloque o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em uma forma, espalhe uma camada fina de molho de tomate. Cubra com uma camada de massa e espalhe metade da mistura de cogumelo e espinafre sobre ela. Repita as camadas, terminando com o molho de tomate. Polvilhe com queijo vegano e regue com um fio de azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Tomate recheado com quinoa e espinafre

Ingredientes

  • 6 tomates
  • 120 g de quinoa cozida
  • 240 g de espinafre picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Suco de 1 limão
  • 30 g de tomate seco picado
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com o auxílio de uma faca, corte a tampa dos tomates e retire a polpa e as sementes. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Junte a quinoa, a polpa dos tomates, o suco de limão e o tomate seco. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais alguns minutos, mexendo ocasionalmente, até que os ingredientes se incorporem.

Após, coloque os tomates vazios em uma assadeira untada com azeite de oliva. Recheie com a mistura de quinoa e espinafre, pressionando levemente para compactar. Cubra com as tampas dos tomates e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos. Sirva em seguida.

Almôndega de abobrinha com quinoa

Ingredientes

  • 1 abobrinha picada
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Acrescente a abobrinha e refogue até o legume ficar macio. Desligue o fogo, espere esfriar e disponha em um processador. Bata até triturar bem e transfira para um recipiente. Adicione a quinoa, a farinha de aveia, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar.

Após, modele as almôndegas com as mãos e coloque-as em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.

Tofu assado com vegetais

Ingredientes

  • 500 g de tofu firme
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 cebola descascada e cortada em pedaços grandes
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de molho de soja
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o tofu em cubos médios e coloque-os em um recipiente. Adicione o molho de soja, o azeite de oliva, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e distribua em uma assadeira. Acrescente as cenouras, a abobrinha, o pimentão vermelho, a cebola e o alho e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o tofu esteja dourado e os vegetais macios, mexendo ocasionalmente para garantir que assem por igual. Sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase culinaria

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar