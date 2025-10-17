Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

9 receitas de bolo de liquidificador para fazer em poucos minutos

Aprenda a preparar opções saborosas, fofinhas e práticas para o seu dia a dia
Autor Redação EdiCase
Os bolos são uma excelente pedida para o café da manhã ou para o lanche da tarde. Simples e práticos de fazer — usando principalmente o liquidificador —, eles são versáteis e podem ser preparados com diferentes tipos de ingredientes para variar o sabor. E o melhor tudo: harmonizam bem com vários tipos de bebidas, como chá, café e até suco, facilitando a composição de cardápios.

Por isso, confira 9 receitas de bolo de liquidificador para fazer em poucos minutos!

Bolo de laranja

Ingredientes

  • 1 laranja descascada, cortada em pedaços e sem sementes
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a laranja, os ovos, o açúcar e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e bata para incorporar. Por último, junte o fermento químico e bata para misturar. Unte uma forma com furo central com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar e polvilhe o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Bolo de leite condensado

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 250 ml de leite
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a manteiga, o açúcar, a farinha de trigo e o sal e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de coco

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite de coco
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite de coco e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de trigo e o coco ralado aos poucos e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de fubá cremoso

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de fubá
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 3 ovos
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a manteiga, o leite, os ovos, o açúcar, o fubá, a farinha de trigo e o queijo parmesão e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de baunilha

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de óleo
  • 200 ml de leite morno
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo, o leite, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma consistência homogênea. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o açúcar e a farinha de trigo e misture. Despeje a mistura no liquidificador e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de castanha-do-pará

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1/3 de xícara de chá de leite de aveia
  • 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará
  • 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1 pitada de sal
  • 1/2 xícara de chá de polvilho doce
  • 3/4 de xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo e o leite de aveia e bata até ficar homogêneo. Adicione o açúcar, a castanha-do-pará, a farinha de arroz, o sal, o polvilho doce e a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de arroz. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de maçã com canela

Ingredientes

  • 3 maçãs sem sementes e picadas
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/4 de xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, o açúcar e a canela e bata até triturar bem a fruta. Adicione o óleo e os ovos e bata para incorporar. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e o fermento químico e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e dourar. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de chocolate

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/3 de xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo, os ovos e a água quente e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de trigo, o açúcar, o chocolate em pó, o fermento químico e o bicarbonato de sódio e bata para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Aguarde esfriar antes de servir.

Bolo de café

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de café coado forte e frio
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o café e açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a farinha de trigo e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Aguarde esfriar antes de servir.

