Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

8 receitas leves com peixe para fazer no forno

8 receitas leves com peixe para fazer no forno

Veja como preparar pratos de maneira prática para deixar as suas refeições mais apetitosas
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Para quem está buscando uma alimentação saudável, saborosa e variada, o peixe é uma excelente escolha. Além de ser uma fonte rica de proteína, ele contém nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Inclusive, o preparo no forno é uma ótima ideia, pois mantém as propriedades nutricionais do alimento.

Veja, a seguir, 8 receitas de peixe no forno fáceis de preparar e extremamente saborosas!

Salmão assado com limão e alho

Ingredientes

  • 4 filés de salmão
  • Suco de 1 limão
  • 4 dentes de alho picados
  • Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e ervas frescas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, suco de limão, alho e ervas frescas. Coloque os filés em uma assadeira, regue com azeite e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o salmão esteja cozido e dourado. Sirva em seguida.

Bacalhau assado com tomate

Ingredientes

  • 4 filés de bacalhau dessalgados
  • 2 tomates cortados em rodelas
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque os filés de bacalhau em uma assadeira e adicione as rodelas de tomate sobre o peixe. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos. Sirva em seguida.

Tilápia assada

Ingredientes

  • 2 filés de tilápia
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1 cebola cortada em cubos
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque os filés de tilápia em uma assadeira e adicione o tomate-cereja, a cenoura e a cebola ao redor do peixe. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, ou até que a tilápia esteja cozida e os legumes estejam macios. Sirva em seguida.

Robalo ao pesto

Ingredientes

Peixe

  • 4 filés de robalo
  • 2 abobrinhas cortadas em rodelas finas
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Pesto

  • 2 xícaras de chá de folhas de manjericão
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 3 colheres de sopa de nozes picadas
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Pesto

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pimenta-do-reino, e bata até obter uma pasta homogênea. Tempere com a pimenta-do-reino, misture e reserve.

Peixe

Coloque os filés em uma assadeira e adicione as rodelas de abobrinha ao redor. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Cubra cada filé com uma camada generosa de pesto de manjericão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.

Linguado com espinafre e tomate seco

Ingredientes

  • 4 filés de linguado
  • 4 xícaras de chá de espinafre
  • 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
  • 2 dentes de alho picados
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Refogue o alho até ficar dourado. Adicione o espinafre à frigideira e cozinhe até murchar. Coloque os filés de linguado em uma assadeira e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra os filés com o espinafre e o tomate seco. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até que o linguado esteja cozido e dourado. Sirva e bom apetite!

Gratinado de peixe com batata

Ingredientes

  • 600 g de filé de peixe branco
  • 1 kg de batata descascada e cortada em rodelas finas
  • 3 dentes de alho picados
  • Água para cozinhar
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite integral
  • Sal a gosto
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de tomilho fresco
  • 100 g de queijo minas ralado
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Coloque a batata em uma panela grande com água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 8 minutos, até ficar levemente macia, sem desmanchar. Escorra e reserve. Em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio e acrescente o alho picado, refogando até dourar levemente. Adicione a farinha de trigo e misture por 1 minuto, sem parar de mexer.

Despeje o leite aos poucos, mexendo continuamente com um fouet, até o molho engrossar e ficar cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e metade do tomilho. Depois, unte um refratário grande com um pouco de manteiga. Faça uma camada de batata, uma de peixe e uma porção do molho branco. Repita as camadas até acabar os ingredientes, finalizando com molho e queijo minas por cima.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até que a superfície fique dourada e levemente crocante. Retire do forno, salpique o restante do tomilho e sirva quente.

Peixe com creme de brócolis e cenoura

Ingredientes

  • 500 g de filé de tilápia
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Água para cozinhar
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
  • 1 cenoura ralada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 2 colheres de sopa de queijo minas frescal ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Depois, em uma panela, coloque água e cozinhe o brócolis em água fervente em fogo médio até ficar macio e escorra bem.

No liquidificador, bata o brócolis com o leite desnatado até obter um creme homogêneo. Após, em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a farinha de aveia, mexendo por 1 minuto para formar uma base leve.

Acrescente o creme de brócolis batido e cozinhe por 3 a 5 minutos, mexendo continuamente até engrossar levemente. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Em um refratário, coloque os filés de peixe e distribua a cenoura ralada sobre eles. Cubra com o creme leve de brócolis e finalize com o queijo minas ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, até gratinar levemente.

Truta com crosta de amêndoas

Ingredientes

  • 4 filés de truta
  • 1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Raspas de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um pequeno recipiente, misture as amêndoas laminadas, o azeite, o suco de limão e as raspas de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, disponha os filés de truta em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, distribua a mistura de amêndoas sobre os filés de truta, pressionando levemente para formar uma crosta.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, ou até que a truta esteja cozida e a crosta esteja dourada e crocante. Sirva imediatamente.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar