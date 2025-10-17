10 motivos para adicionar a mandioca à dieta / Crédito: EdiCase Saude

A mandioca é uma raiz originária da América do Sul, cultivada há milhares de anos por povos indígenas, que a utilizavam como uma das principais fontes de alimento. Também conhecida como aipim ou macaxeira, ela é um ingrediente muito popular no Brasil, presente em diversas receitas típicas, tanto doces quanto salgadas. Além de ser versátil na cozinha, a mandioca oferece benefícios para a saúde, pois é rica em carboidratos complexos que fornecem energia, contém fibras que auxiliam na digestão e ainda possui vitaminas e minerais importantes, como cálcio, ferro e potássio.

A seguir, veja 10 motivos para adicionar a mandioca à dieta! 1. Fonte de potássio A mandioca destaca-se por seu alto teor de potássio, superando muitos outros tubérculos. Essencial para o equilíbrio eletrolítico e a regulação da pressão arterial, esse nutriente também é crucial para o bom funcionamento dos músculos e nervos. Adotar uma dieta rica nesse mineral pode reduzir o risco de acidentes vasculares cerebrais e fortalecer tanto a musculatura quanto os ossos, além de outros benefícios. Inclusive, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. 2. Excelente fonte de ácido fólico Particularmente durante a gravidez, o ácido fólico, também presente na mandioca, é vital para o desenvolvimento fetal adequado, além de ser essencial para a formação do DNA e de células saudáveis. Além disso, seu consumo regular é recomendado para evitar deficiências nutricionais, especialmente em grupos vulneráveis.

3. Benefícios das antocianinas Presentes na variedade roxa da mandioca, as antocianinas são pigmentos com poderosos efeitos antioxidantes. Estes não apenas reduzem o risco de doenças cardíacas e melhoram a função cognitiva, mas também atuam como anti-inflamatórios, beneficiando diretamente a saúde visual. 4. Baixo teor de sódio O baixo nível de sódio faz da mandioca uma opção ideal para quem segue dietas com restrições de sal, colaborando significativamente para a redução de riscos associados à hipertensão e a outras doenças cardíacas. A pressão alta é uma das condições de saúde mais comuns no Brasil, atingindo aproximadamente um em cada quatro adultos, segundo a pesquisa Vigitel 2023, do Ministério da Saúde (MS). 5. Versatilidade no preparo Seja cozida, assada ou transformada em farinha, a mandioca preserva seus nutrientes em diversos métodos de preparo. Esta versatilidade permite explorar uma ampla gama de texturas e sabores, enriquecendo qualquer dieta balanceada.

6. Alternativa para intolerantes Diferenciando-se de muitos cereais e leguminosas, a mandioca é uma escolha segura para quem tem algumas restrições alimentares, como intolerância ao glúten, nozes, soja e lactose. Esse aspecto permite que muitos desfrutem de seus pratos favoritos sem preocupações. 7. Estímulo ao metabolismo Além de seu conteúdo nutritivo, ela é rica em vitaminas do complexo B, especialmente tiamina, essencial para converter carboidratos em energia. Isso auxilia não apenas no metabolismo energético, mas também no suporte à função muscular e nervosa. 8. Fonte de vitamina C A mandioca é fonte de vitamina C, nutriente fundamental para fortalecer as defesas do corpo e ajudar a proteger contra infecções e resfriados. Além disso, a vitamina contribui para a cicatrização e para o bom funcionamento do organismo, mantendo-o mais resistente e saudável. Seu consumo regular pode apoiar a imunidade de forma natural, tornando o corpo mais preparado para enfrentar doenças. Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada do nutriente é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens.