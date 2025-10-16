8 receitas de frango ao molho que vão te surpreender / Crédito: EdiCase Culinaria

O frango é uma proteína versátil e uma ótima pedida para variar o cardápio. Simples de fazer, ele pode ser servido tanto no almoço quanto no jantar e é perfeito para quem deseja uma refeição saborosa sem perder muito tempo na cozinha. E o mais incrível: pode ser acompanhado de diferentes tipos de molhos para dar suculência aos pratos. A seguir, confira 8 receitas de frango com molho para você ter uma refeição gostosa e cheia de sabor!

Frango ao molho de tomate Ingredientes 1 kg de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 500 g de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 folha de louro

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, a folha de louro, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Por último, coloque o molho de tomate e misture bem. Cozinhe por mais 25 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida com a salsinha. Frango empanado com molho inglês Ingredientes 500 g de peito de frango cortado em cubos

Suco de 1 limão

1 ovo batido

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de rosca

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de molho inglês

1 colher de sopa de vinagre

1/2 xícara de chá de polpa de tomate

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, passe cada pedaço na farinha de trigo, depois no ovo e, por último, na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha os pedaços de frango na panela e frite até dourar. Retire e reserve. Em um recipiente, coloque o azeite, a cebola, o açúcar mascavo, a mostarda, o molho inglês, o vinagre, a polpa do tomate e o sal e misture bem. Despeje o molho sobre o frango e sirva em seguida. Frango ao molho com vegetais Ingredientes 1 kg de peito de frango cortado em cubos

2 batatas cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em cubos

cortadas em cubos 2 tomates cortados em cubos

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de coentro picado

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de molho de tomate

1 cebola picada

3 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente o frango e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e adicione o molho de tomate. Cubra com a água e tampe a panela. Cozinhe por 20 minutos após iniciar a pressão. Depois, desligue o fogo e espere a pressão sair. Retire a tampa da panela e acrescente as batatas, as cenouras, os floretes de brócolis, os tomates, a salsinha e o coentro. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e leve ao fogo por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Frango ao molho branco Ingredientes 1 kg de peito de frango cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de colorau

1 xícara de chá de cogumelos paris fatiado

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de amido de milho

250 g de creme de leite

200 ml de leite

Salsinha picada, sal e azeite a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o cogumelo e o colorau e mexa bem. Cozinhe até o frango dourar, desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Junte o creme de leite e cozinhe por 2 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o amido de milho e o leite e mexa até dissolver. Despeje a mistura na panela com creme de leite, coloque sal e cozinhe até o molho engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, cubra o frango com o molho e sirva em seguida. Filé de frango ao molho mostarda Ingredientes 500 g de filé de frango

1 colher de sopa de manteiga

1/2 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de suco de laranja

5 colheres de sopa de vinho branco seco

branco seco 1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 1 colher de sopa de água

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Retire e reserve. Na mesma panela, coloque mais um pouco de azeite e aqueça. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o suco de laranja e cozinhe até levantar fervura. Depois, disponha o vinho branco, a mostarda e o mel e misture bem. Por último, coloque o amido de milho e cozinhe até o molho apurar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre o frango e sirva em seguida. Frango ao forno com molho de frutas Ingredientes 3 filés de frango

Suco de 1 toranja

Gomos de 1 toranja

Suco de 1 laranja

Gomos de 1 laranja

1/2 xícara de chá de tomilho

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

3 dentes de alho amassados Modo de preparo Em um recipiente, misture os sucos de laranja e de toranja, o tomilho e a salsinha. Em outro recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino e alho. Regue com o suco de laranja e toranja. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, coloque os filés em uma forma, regue-os com azeite e com o suco de laranja e toranja que restou no recipiente. Coloque os gomos da laranja e da toranja por cima e em volta do frango. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Sirva em seguida.