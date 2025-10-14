Melhores locais de compras e beleza em Barcelona para brasileiros

Barcelona é uma cidade que sabe unir cultura, gastronomia, praia e… muitas compras. Para os brasileiros, que adoram trazer novidades na mala, a capital catalã oferece desde outlets e farmácias cheias de cosméticos até grifes internacionais. Além disso, há uma verdadeira “rota brasileira” de beleza, com salões especializados em cabelo e unhas que oferecem conforto e praticidade para turistas vindos do Brasil.

Para quem deseja unir turismo e compras, Andorra é uma excelente escolha. A cerca de três horas de Barcelona, o Centro Comercial Illa Carlemany oferece produtos de luxo como Dior, Chanel, Longchamp e Montblanc, com descontos adicionais em comparação aos oferecidos nos outlets de Barcelona graças aos impostos baixos do país. O shopping concentra perfumarias, boutiques multimarcas e lojas de eletrônicos.

Quem busca grifes internacionais com preços mais baixos pode aproveitar os outlets e vilas de compras próximas a Barcelona, a maioria localizada entre 20 e 30 minutos de carro do centro. O La Roca Village é o destino mais famoso e reúne marcas como Prada, Gucci, Balenciaga, Burberry, Versace, Tiffany & Co. e Jimmy Choo, além de opções mais acessíveis como Guess, Coach, Nike e Adidas, com descontos de até 60% em relação às lojas oficiais. O espaço funciona como uma pequena vila ao ar livre, com cafés, restaurantes e transfers diários saindo de Barcelona .

A Uncut é uma marca jovem e vibrante no coração do bairro Sant Antoni, ideal para quem quer garimpar sem sair do centro de Barcelona. A loja realiza uma curadoria cuidadosa de peças vintage de marcas como Levi’s, Polo, Adidas, Nike e New Balance, além de itens de luxo de grifes como Yves Saint Laurent, Prada, Versace e Dolce & Gabbana. O espaço reflete o estilo criativo e urbano do bairro, misturando moda retrô com tendências atuais.

Outra ótima alternativa é o Viladecans The Style Outlets, localizado a apenas 15 minutos de Barcelona. O espaço reúne mais de 130 lojas de marcas como Nike, Levi’s, Mango, L’Oréal, Adidas, Desigual e Skechers, com descontos que chegam a 70% durante promoções sazonais. O outlet tem estrutura moderna, ambiente a céu aberto e opções de restaurantes e cafés para uma pausa entre as compras.

A Moda Re- é um projeto social ligado à Cáritas que promove o consumo consciente por meio da revenda de roupas e acessórios de segunda mão. As peças são, em geral, de marcas de fast fashion como Zara, Pull & Bear, Mango, Stradivarius e H&M, em excelente estado e com preços muito acessíveis. É o tipo de loja que une estilo, economia e propósito social.

A Stone by Stone é uma marca portuguesa com duas lojas em Barcelona, conhecida por oferecer joias elegantes e acessíveis. Suas peças combinam prata 925, aço inoxidável e pedras naturais, equilibrando design contemporâneo e qualidade a preços competitivos, uma ótima opção para quem quer levar um presente sofisticado para casa. A loja também possui um outlet interno das peças de coleções anteriores, com descontos de até 50%. A marca vende anéis, colares, pulseiras e brincos que transitam entre o clássico e o moderno, ideais para o dia a dia.

Presente em diversos bairros de Barcelona, a Humana é uma das redes mais conhecidas de brechós sustentáveis da Europa. O lucro das vendas é revertido em projetos sociais e ambientais, e o acervo é constantemente renovado com roupas vintage, casacos de inverno, jeans e acessórios a preços baixos. A loja costuma ter promoções fixas por peso ou categoria, tornando a experiência de compra ainda mais divertida para quem ama garimpar.

Instagram: @stonebystone_pt

Onde encontrar salões de beleza “brazilian-friendly”

Para quem viaja à Europa, um dos maiores desafios é encontrar salões de beleza cujas técnicas e atendimento se aproximem da realidade brasileira. Em Barcelona, há espaços comandados por brasileiras que se tornaram verdadeiros “life-savers” para turistas e expatriadas que não abrem mão dos cuidados de sempre. Veja alguns abaixo:

1. Aude Peluquería

Encontrar um salão que saiba lidar com a textura do cabelo brasileiro pode ser difícil na Europa, mas a Aude Peluquería, comandada por uma dupla de irmãs brasileiras, tornou-se referência entre quem busca escovas e tratamentos capilares de qualidade. O salão oferece alisamento com queratina, botox capilar, reconstrução e outros tipos de tratamentos, todos adaptados a diferentes tipos de fios.

A Aude também criou sua própria linha de produtos profissionais, vendida no local, que promete hidratar e alinhar os cabelos sem pesar. Há opção de atendimento em português e o espaço é bastante procurado por brasileiras que vivem na Catalunha.

Instagram: @audeperruqueria

2. Glowin Studio

Também sob comando brasileiro, o Glowin Studio, localizado no bairro do Eixample, é especializado na técnica russa de manicure, em que todo o processo é feito sem água, utilizando brocas de alta precisão para cutículas e acabamento impecável. O estúdio oferece desde serviços express de 30 minutos, ideais para quem tem pouco tempo e quer economizar, até designs artísticos personalizados, sempre com preços competitivos e atendimento cuidadoso.

Instagram: @glowin_studio_de_belleza

3. Share Nails

Para quem busca uma opção a uma caminhada de distância em qualquer bairro de Barcelona, as manicures chinesas estão por toda a cidade. No Eixample, uma opção com bom custo-benefício é o Share Nails. Mas é preciso destacar que neles o atendimento é prático, olhar os serviços que ficam expostos na frente do salão, apontar qual quer, fazer, pagar e sair. Não há muita comunicação se você não dominar o espanhol.

Instagram: @sharenails_131

4. Costureira local para emergências

E se uma roupa rasgar na viagem? Embora não haja registro de costureiras brasileiras em Barcelona, há profissionais locais que resolvem qualquer emergência. No bairro do Eixample, uma modista catalã que administra o Yo Te Coso e é conhecida pelo seu “portunhol” simpático e atendimento ágil faz ajustes em zíperes, bainhas e vestidos dentro 24 horas a 3 dias, uma dica valiosa para quem precisa de consertos rápidos durante a estadia.

Instagram: @yo.te.coso

Dicas para economizar nas compras

1. Sempre peças notas fiscais Tax Free

Em viagens pela Europa, turistas que moram fora da União Europeia têm direito a pedir o reembolso do imposto (IVA) em compras acima de 90 euros feitas de uma vez em uma mesma loja. Esse benefício é conhecido como Tax Free. É preciso pedir na loja um formulário de Tax Free antes de pagar, pois é emitido um recibo especial.

Para receber de volta o imposto, ao sair do país e com todos os comprovantes (recibo comum e do Tax Free) em mãos, vá ao guichê da alfândega do aeroporto para carimbar e validar suas notas fiscais. Em seguida, procure um balcão “VAT Refund” para receber o valor do cashback em dinheiro ou no cartão de crédito. Esses locais geralmente são operados por empresas como Global Blue, Planet e Innova Tax Free. O percentual devolvido varia conforme o país, mas na Espanha geralmente fica entre 10% e 15%.

Durante suas compras, não deixe de comparar os preços entre lojas físicas e outlets. Em alguns casos, o desconto do outlet somado ao reembolso do Tax Free pode deixar o produto até 70% mais barato do que em lojas regulares.

2. Aproveite o período de “Rebajas”

Outra dica importante é aproveitar o período oficial de rebajas, as grandes liquidações da Espanha, que acontecem duas vezes por ano: de janeiro a março (inverno) e de julho a setembro (verão). Nos últimos anos, muitas lojas também têm estendido as promoções para o outono, especialmente durante a Black Friday, em novembro, quando os descontos voltam a aparecer em praticamente todo o comércio.

Durante as rebajas, as vitrines exibem cartazes com frases como “Rebajas”, “Hasta -50%” ou “Hasta -70%”, indicando o percentual de desconto em cada fase da liquidação. Em média, os preços ficam entre 30% e 60% mais baixos, mas em períodos de queima total de estoque, especialmente no final das temporadas, é possível encontrar descontos de até 80%. Nessas datas, até as marcas de luxo participam, tornando Barcelona um verdadeiro paraíso para quem ama moda, beleza e achadinhos de luxo.

Por Débora Oliveira