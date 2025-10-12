7 receitas de Dia das Crianças para fazer na air fryer / Crédito: EdiCase Culinaria

O Dia das Crianças é uma ótima oportunidade para preparar receitas especiais para agradar os pequenos, e a air fryer é uma aliada perfeita para isso. Com ela, é possível criar pratos crocantes e saborosos. Desde lanches práticos até sobremesas irresistíveis, as opções são diversas e permitem a interação das crianças durante o preparo. Além disso, o eletrodoméstico proporciona um tempo de cozimento rápido, ideal para manter a animação e a diversão na cozinha. Abaixo, confira 7 receitas de Dia das Crianças para fazer na air fryer!

Churros Ingredientes 1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de manteiga

1 pitada de sal

1 colher de sopa de açúcar

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 ovo

1/2 xícara de chá de açúcar para polvilhar

1 colher de chá de canela em pó para polvilhar

Doce de leite para acompanhar Modo de preparo Em uma panela, coloque a água, a manteiga, o sal e o açúcar. Misture e leve ao fogo médio até a manteiga derreter e a mistura ferver. Retire do fogo e adicione a farinha de trigo de uma vez só, mexendo vigorosamente com uma colher de pau até formar uma massa homogênea que desgrude da panela. Deixe a massa esfriar por alguns minutos. Depois, adicione o ovo e misture bem até que a massa fique lisa e homogênea. Coloque a massa em um saco de confeitar com um bico estrela. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Depois, modele os churros diretamente na cesta da air fryer, formando tiras. Asse por 12 minutos, ou até que fiquem dourados e crocantes. Misture o açúcar e a canela em um prato e passe os churros ainda quentes nessa mistura. Sirva com doce de leite. Pastel de chocolate Ingredientes 500 g de massa de pastel

200 g de chocolate ao leite em pedaços

ao leite em pedaços 1 gema de ovo para pincelar Modo de preparo Pegue um disco de massa de pastel e coloque uma porção de chocolate no centro. Dobre a massa ao meio, formando uma meia-lua, e pressione as bordas com um garfo para fechar bem. Pincele a superfície dos pastéis com a gema de ovo. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque os pastéis na cesta, deixando um espaço entre eles, e asse por 10 minutos ou até que fiquem dourados e crocantes. Sirva em seguida. Cachorro-quente de massa folhada Ingredientes 4 salsichas cortadas ao meio

cortadas ao meio 500 g de massa folhada

1 gema de ovo para pincelar

200 g de queijo muçarela ralado

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, cubra as salsichas com água e cozinhe em fogo médio por 4 minutos. Escorra e reserve. Abra a massa folhada e corte em pequenos quadrados, grandes o suficiente para envolver as salsichas. Coloque a salsicha no centro de cada quadrado de massa. Adicione uma colher de sopa de queijo. Envolva a salsicha e o queijo com a massa, fechando bem as pontas para não abrirem durante o cozimento.

Pincele com a gema de ovo. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque os cachorros-quente na cesta da air fryer, deixando espaço entre eles, e asse por 10 minutos ou até que fiquem dourados e crocantes. Sirva em seguida. Pizza de pão de forma Ingredientes 4 fatias de pão de forma

de forma 4 colheres de sopa de molho de tomate

200 g de queijo muçarela ralado

Tomate-cereja fatiado, orégano e azeite a gosto Modo de preparo Coloque as fatias de pão de forma na cesta da air fryer. Passe uma colher de molho de tomate sobre cada fatia de pão. Coloque uma porção de queijo muçarela, seguido das fatias de tomate-cereja. Finalize com orégano e um fiozinho de azeite para dar um sabor especial. Asse por aproximadamente 6 minutos a 180 °C, ou até o queijo derreter e o pão ficar crocante. Sirva em seguida. Nugget caseiro Ingredientes 500 g de peito de frango moído

moído 1 dente de alho picado

1/2 cebola ralada

2 colheres de sopa de farinha de rosca

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

1 ovo batido

Farinha de rosca para empanar Modo de preparo Em uma tigela, misture o frango moído, o alho, a cebola, a farinha de rosca, o queijo parmesão, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Mexa bem até formar uma massa homogênea. Com as mãos, molde pequenos pedaços da mistura em formato de nugget.