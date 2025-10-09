5 séries coreanas imperdíveis para assistir no Prime Video / Crédito: Edicase Entretenimento

As séries coreanas conquistaram o mundo por combinar emoção, estética e tramas que fogem do previsível. No catálogo do Prime Video, há diversos títulos, que vão dos dramas intensos a comédias leves, capazes de prender o espectador desde o primeiro episódio. Entre reviravoltas bem construídas, trilhas sonoras e roteiros envolventes, o streaming se tornou um espaço para quem busca produções que emocionam e surpreendem. Se você ainda não sabe por onde começar, é hora de conhecer estas 5 séries coreanas imperdíveis para assistir no Prime Video!

1. O Jogo da Morte Em “O Jogo da Morte”, a vida e a morte se enfrentam em um jogo de segunda chance. Criada e dirigida por Ha Byung-hoon, a série acompanha Yi-jae, interpretado por Seo In-guk, um homem que perde tudo e decide acabar com a própria vida. No entanto, a Morte — vivida por Park So-dam — o obriga a reviver 12 existências diferentes, morrendo a cada uma delas, até provar que aprendeu o valor da própria vida. A produção se destaca por unir ação, fantasia e drama psicológico, equilibrando cenas intensas com reflexões sobre arrependimento e propósito. O elenco, que ainda traz Go Yoon-jung e Kim Ji-hoon, ajuda a construir uma narrativa envolvente, cheia de reviravoltas e emoção do início ao fim. 2. A Esposa do Meu Marido Baseada no webnovel de Sung So-jak e adaptada por Shin Yoo-dam, “A Esposa do Meu Marido” mescla vingança e amor. A protagonista Kang Ji-won, vivida por Park Min-young, descobre que foi traída pelo marido (Lee Yi-kyung) e pela melhor amiga (Song Ha-yoon) enquanto luta contra um câncer terminal. Antes de morrer, ela volta dez anos no tempo e ganha a oportunidade de reescrever sua história — e, dessa vez, com a ajuda de Na In-woo (Yoo Ji-hyuk), o colega de trabalho que se torna seu parceiro. A série equilibra drama e romance, com um enredo que prende pela emoção. É o tipo de história que começa com raiva, termina com superação e deixa o público torcendo por um desfecho justo.

3. A Fada e o Pastor Com direção de Kim Yong-wan e roteiro de Yang Ji-hoon, “A Fada e o Pastor” é uma mistura de drama adolescente, fantasia e romance. A trama acompanha Park Seong-ah (Cho Yi-hyun), uma estudante que se apaixona por um garoto misterioso (Choo Young-woo) e descobre que o destino dele está ligado a forças espirituais. Determinada a mudar o que parece inevitável, ela enfrenta o mundo dos deuses e dos humanos em busca de um final diferente. Além da química entre os protagonistas, o destaque está nas atuações de apoio — especialmente Chu Ja-hyeon e Cha Kang-yoon, que dão peso emocional à história. A narrativa é envolvente, com toques de humor e momentos sinceros que falam sobre coragem, amor e destino. 4. Mouse Para quem gosta de suspense e mistério, “Mouse” é um prato cheio. Dirigida por Choi Joon-bae e Kang Cheol-woo e escrita por Choi Ran, a produção questiona até onde a ciência pode ir para prever o mal. O protagonista Jung Ba-reum, vivido por Lee Seung-gi, é um policial exemplar que se vê diante de um assassino em série capaz de manipular todos ao redor.