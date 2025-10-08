Dermomakes: descubra como a maquiagem pode cuidar da sua pele / Crédito: EdiCase Beleza

Os dermomakes surgem como uma tendência que une maquiagem e skincare em um único produto, facilitando a rotina de cuidados com a pele. Eles são formulados com ativos que hidratam, protegem e tratam a pele ao mesmo tempo em que proporcionam cobertura e acabamento estético. Diferentemente dos cosméticos convencionais, bases, pós compactos e blushes que se enquadram nessa categoria precisam conter ativos que contribuem para o cuidado com a pele. “Entre os ativos mais recomendados, estão a vitamina E, a vitamina C e o ácido hialurônico, que preservam a hidratação natural da pele e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce”, explica a Dra. Rachel Jones, coordenadora do curso de Farmácia e Biomedicina da Faculdade Anhanguera.