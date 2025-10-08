6 receitas de bolinho de arroz para o almoço ou o jantarVeja como preparar opções deliciosas e fáceis para a família
O bolinho de arroz, além de delicioso, revela-se uma pequena maravilha culinária repleta de versatilidade. Originário da culinária asiática, esse quitute simples conquista paladares ao redor do mundo. Sua base de arroz compactada e frita proporciona uma textura crocante por fora e macia por dentro. É uma receita que transcende fronteiras culturais, adaptando-se a diversos recheios.
Abaixo, confira 6 receitas de bolinho de arroz para o almoço ou o jantar!
Bolinho de arroz fácil
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1/2 xícara de chá de queijo ralado
- 1/2 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 3 ovos
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Em seguida, molde os bolinhos com a ajuda de uma colher. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.
Bolinho de arroz com frango e aveia
Ingredientes
- 1 batata descascada e cozida
- 1 1/2 xícara de chá de arroz integral cozido
- 1 xícara de chá de frango desfiado
- 3 colheres de sopa de farelo de aveia
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- 1 colher de chá de orégano
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse a batata e acrescente o arroz, o frango desfiado, o farelo de aveia, o ovo, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e o queijo parmesão. Misture até obter uma massa homogênea e lisa. Modele os bolinhos e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida.
Bolinho de arroz com espinafre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 xícara de chá de espinafre picado e refogado
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o arroz cozido com o espinafre refogado já frio. Acrescente os ovos, o queijo ralado, o cheiro-verde e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, adicione a farinha de trigo até formar uma massa firme que dê para modelar. Com as mãos, faça bolinhas do tamanho de uma colher de sopa. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados e crocantes. Retire e coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.
Bolinho de arroz recheado com queijo
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de arroz cozido
- 2 ovos
- 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
- Cheiro-verde picado para decorar
- 1 cebola ralada
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 100 g de queijo muçarela cortado em cubos
- 1 ovo batido para empanar
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o arroz, o ovo, o queijo parmesão, a cebola e a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Em seguida, faça bolinhas, abra-as ao meio, recheie com cubos de muçarela e feche-as. Em seguida, passe os bolinhos no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha, decore com o cheiro-verde e sirva em seguida.
Bolinho de arroz com carne-seca
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 400 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 ovos ligeiramente batidos
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de chá fermento em pó
- 2 colheres de chá óleo
- 1/2 colher de chá bicarbonato de sódio
- Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho com a cebola até dourar. Adicione a carne-seca e refogue por mais alguns minutos. Depois, adicione o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture e reserve.
Em uma tigela, coloque o arroz, os ovos, a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato e misture. Adicione a carne-seca refogada e misture até ficar homogêneo. Com uma colher, modele os bolinhos. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.
Bolinho de arroz com calabresa
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 gomo de linguiça calabresa defumada cortada em cubos
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em uma frigideira em fogo médio, frite a linguiça calabresa até dourar e soltar um pouco da gordura. Reserve. Em uma tigela, misture o arroz, os ovos, os queijos, o cheiro-verde e a calabresa já frita. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a farinha de trigo aos poucos, até dar o ponto de modelar a massa. Modele os bolinhos com as mãos no formato desejado. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.