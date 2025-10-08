6 receitas de bolinho de arroz para o almoço ou o jantar / Crédito: EdiCase Culinaria

O bolinho de arroz, além de delicioso, revela-se uma pequena maravilha culinária repleta de versatilidade. Originário da culinária asiática, esse quitute simples conquista paladares ao redor do mundo. Sua base de arroz compactada e frita proporciona uma textura crocante por fora e macia por dentro. É uma receita que transcende fronteiras culturais, adaptando-se a diversos recheios. Abaixo, confira 6 receitas de bolinho de arroz para o almoço ou o jantar!

Bolinho de arroz fácil Ingredientes 2 xícaras de chá de arroz cozido

1/2 xícara de chá de queijo ralado

1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 xícara de chá de amido de milho

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

3 ovos

Óleo para fritar Modo de preparo Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Em seguida, molde os bolinhos com a ajuda de uma colher. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida. Bolinho de arroz com frango e aveia Ingredientes 1 batata descascada e cozida

1 1/2 xícara de chá de arroz integral cozido

1 xícara de chá de frango desfiado

desfiado 3 colheres de sopa de farelo de aveia

1 ovo

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

1 colher de chá de orégano

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Azeite para untar Modo de preparo Em uma tigela, amasse a batata e acrescente o arroz, o frango desfiado, o farelo de aveia, o ovo, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e o queijo parmesão. Misture até obter uma massa homogênea e lisa. Modele os bolinhos e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida. Bolinho de arroz com espinafre Ingredientes 2 xícaras de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de espinafre picado e refogado

2 ovos

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo Em uma tigela, misture o arroz cozido com o espinafre refogado já frio. Acrescente os ovos, o queijo ralado, o cheiro-verde e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, adicione a farinha de trigo até formar uma massa firme que dê para modelar. Com as mãos, faça bolinhas do tamanho de uma colher de sopa. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados e crocantes. Retire e coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida. Bolinho de arroz recheado com queijo Ingredientes 3 xícaras de chá de arroz cozido

2 ovos

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Cheiro-verde picado para decorar

1 cebola ralada

1 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de queijo muçarela cortado em cubos

1 ovo batido para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar Modo de preparo Em uma tigela, misture o arroz, o ovo, o queijo parmesão, a cebola e a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Em seguida, faça bolinhas, abra-as ao meio, recheie com cubos de muçarela e feche-as. Em seguida, passe os bolinhos no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha, decore com o cheiro-verde e sirva em seguida.