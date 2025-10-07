Veja o melhor presente para a criança de cada signo / Crédito: EdiCase Astrologia

A astrologia pode ser uma grande aliada na hora de escolher o presente de Dia das Crianças. Com base nas características de cada signo, é possível identificar preferências, traços de personalidade e até tipos de atividades que mais combinam com cada criança. Assim, a surpresa deixa de ser apenas um objeto e se transforma em uma forma de valorizar a individualidade, proporcionando uma experiência mais especial, significativa e alinhada com a essência.

A seguir, a astróloga Yara Vieira lista o melhor presente para a criança de cada signo. Confira! Áries A criança de Áries costuma ter o coração muito verdadeiro e ser agitada, impulsiva e corajosa. Por ser bastante expressiva, passa a impressão de ser muito intensa e hiperativa, pois não consegue ficar parada. Algumas acabam até sendo briguentas, provocativas e sabem fazer aquele “show” para conseguirem o que querem, porque ainda não conseguem controlar os sentimentos. Assim, se deseja acessar o melhor lado da criança ariana, basta colocar em sua vida atividades com muitos movimentos para permitir que gaste essa energia de forma saudável. Sabendo disso, o presente ideal é algo que abuse de sua curiosidade e, ao mesmo tempo, de sua energia. Por isso, um dia no parque de diversões ou aquático pode ser perfeito. Touro A criança de Touro costuma ser bastante tranquila. É um signo que possui uma personalidade bem calma e que preza o conforto e o bem-estar em sua vida desde pequeno. Esse nativo é aquele da turma que “qualquer paixão me diverte”.

Porém, é importante lembrar que o taurino costuma ser bem tradicional. Assim, a melhor forma de não errar no presente é prestar atenção ao desenho de que ele gosta, ou ao brinquedo favorito, e dar a ele algo relacionado, pois isso vai agregar em sua brincadeira e não exigir uma mudança. Além disso, presentes como videogame ou jogos de computador são excelentes, já que não exigem muitos movimentos, pois a criança taurina não gosta de agitação. Gêmeos O signo de Gêmeos traz o lado mais infantil do zodíaco. Por isso, a criança geminiana é muito adorável, possui uma comunicação bem afiada e acaba se dando bem com qualquer pessoa, independentemente da idade. Por ser muito inteligente, rápida, arteira e detestar ficar parada, o seu presente ideal precisa estar à altura dessa personalidade, que pode mudar rapidamente. Por isso, precisa ser algo inovador e em que ela não perca o interesse rápido, pois isso pode frustrá-la. As opções são inúmeras: bola de futebol, uma viagem divertida para algum parque ou hotel com piscinas, livros de aventuras e até jogos de videogame que trazem desafios mentais.

Câncer A criança canceriana é bastante ligada à família, principalmente à mãe, pois sente o carinho e o cuidado como algo muito especial. Costuma ser mais sensível, carinhosa e procura um ambiente calmo, equilibrado e com muito amor. Normalmente, gosta de ficar em casa, pois prefere um lugar com segurança e conforto. Por isso, o presente ideal está relacionado a jogos e brinquedos que proporcionem diversão individual ou que não demandem que a criança saia de casa. Assim, você pode investir em jogos de tabuleiro ou de cartas, bonecas, roupas, jogos de videogame ou de computador. Leão Desde cedo, o nativo de Leão gosta de se destacar em tudo. É por isso que a criança leonina é muito alegre, adorável e brincalhona. Como possui o elemento Fogo como guia, também pode ser muito intensa, criativa e amar uma novidade. Essas características fazem com que ela sempre esteja envolvida com as artes. Acaba sendo alguém que gosta muito de pintar, explorar instrumentos musicais, ir atrás de descobrir um dom na dança ou, até mesmo, arriscar na poesia e no teatro.

Para entregar um presente que a agrade de coração, o ideal é deixar que ela explore esse lado artístico. Invista neste sonho e dê algumas aulas para matar a curiosidade dela sobre esse meio. Mas nem toda criança leonina vai estar voltada ao meio artístico. Por isso, o presente ideal pode ser algo relacionado ao seu esporte favorito ou, até mesmo, maquiagem, fantasia do seu personagem favorito ou uma boneca de princesa. Virgem Este é um signo do elemento Terra. Por isso, tende ser muito organizado, perfeccionista e se cobrar bastante. A criança de Virgem costuma ser comportada e, por não compreender os próprios sentimentos, se frustra com muita facilidade. É um signo que precisa de bastante atenção e amor; afinal, esse sente que precisa ser o melhor em tudo. A melhor forma de ajudá-lo é mostrando que a diversão pode ser encontrada na sua forma de viver. O pequeno virginiano prefere algo mais arrumado. Por isso, os presentes ideais para essa criança estão ligados a coisas que ela consiga colecionar, como figurinhas e carrinhos. Virgem é o signo da comunicação e tecnologia; assim, costuma ser bastante inteligente e se importar com o conhecimento. Então, livros e jogos de raciocínio podem ser uma boa opção para explorar a criatividade.