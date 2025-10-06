7 impactos do Instagram no cotidiano e no consumo de informação / Crédito: Edicase Entretenimento

O Instagram celebra 15 anos de existência consolidado como uma das plataformas mais influentes do mundo. Lançado em 6 de outubro de 2010 pelos empreendedores Kevin Systrom (EUA) e Mike Krieger (Brasil), o aplicativo nasceu com uma proposta descomplicada: permitir o compartilhamento de fotos com filtros vintage. Passadas uma década e meia, múltiplas transformações e mais de 3 bilhões de usuários ativos mensais depois, a plataforma se tornou um dos principais espaços de circulação de informação, formação de tendências culturais e articulação de debates públicos. No Brasil, são mais de 140 milhões de usuários, segundo a Statista, o que posiciona o país como terceiro maior mercado da plataforma globalmente. De simples publicações no feed a transmissões ao vivo, o Instagram redefiniu os hábitos de consumo informativo e alterou permanentemente a dinâmica entre indivíduos, empresas e veículos de comunicação com suas audiências.

Brasileiros elegem Instagram como principal fonte de informação Segundo o relatório Desigualdades Informativas: Entendendo os caminhos informativos dos brasileiros na internet 2024, produzido pelo Aláfia Lab, o Instagram liderou como a rede social mais utilizada pelos brasileiros para se informar em 2024. A pesquisa revelou que 68,8% dos participantes indicaram a plataforma como preferida na busca por informações. YouTube e Facebook aparecem na sequência, com 55,9% e 43,7%, respectivamente. “Mais do que acompanhar tendências, a plataforma ditou padrões de interação digital e abriu caminho para que novas tecnologias, como a inteligência artificial generativa, passassem a moldar a forma como produzimos e consumimos conteúdo”, afirma Kenneth Corrêa, palestrante de Inteligência Artificial, especialista em dados, tecnologia e professor de MBA da Fundação Getulio Vargas (FGV), e autor do livro “Organizações Cognitivas: Alavancando o Poder da IA Generativa e dos Agentes Inteligentes”. Com o Instagram, a forma como as informações são divulgadas mudou consideravelmente. “O Instagram é mais do que uma rede social; é um espelho da forma como consumimos e compartilhamos conhecimento. Em 15 anos, vimos a informação deixar de ser apenas noticiada por veículos tradicionais para ser cocriada por milhões de pessoas, em múltiplos formatos e velocidades”, acrescenta. Instagram transformou comportamentos Com o tempo, os usuários transformaram a plataforma em ambiente para se informar, buscar inspiração e vivenciar momentos de entretenimento de maneira participativa. Segundo pesquisa do Opinion Box, 81% dos usuários compartilham conteúdos do Instagram com outras pessoas e 73% salvam publicações para visualizar posteriormente, evidenciando alto grau de engajamento.

O mesmo levantamento aponta que conteúdos relacionados a viagem e turismo lideram as preferências dos usuários, com 52% demonstrando interesse. Na sequência aparecem temas ligados a saúde e fitness com 44%, gastronomia e receitas com 42% e humor com 42%. “Hoje, o Instagram não só dita tendências culturais, como também influencia comportamento político, consumo e até a forma como nos relacionamos com a verdade. Ao mesmo tempo em que democratiza vozes, ele também expõe o desafio das bolhas informativas e da desinformação”, acrescenta Kenneth Corrêa. O estudo do Opinion Box reforça a presença constante da plataforma no cotidiano: 93% dos usuários acessam o Instagram ao menos uma vez por dia, sendo que 57% entram diversas vezes ao longo do dia e 17% mantêm o aplicativo permanentemente aberto. Porém, a velocidade de disseminação de informações traz preocupações: 57% dos usuários reconhecem a presença significativa de fake news na plataforma.

Instagram como motor de vendas e decisões de consumo A plataforma também exerce forte influência sobre o comportamento de compra, conforme destaca Thiago Muniz, especialista em marketing, vendas, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e CEO da Receita Previsível. “O Instagram transformou a forma como fazemos marketing: ele integra storytelling, dados e comportamento de compra em um único ecossistema. Para empresas de varejo, isso significa criar experiências digitais que não só engajam, mas também guiam o consumidor pela jornada de compra, do primeiro clique até a conversão, com insights que alimentam decisões estratégicas de marketing”. Os números do Opinion Box demonstram esse impacto: 82% dos entrevistados seguem pelo menos uma empresa ou marca na plataforma, e 72% dos usuários já realizaram compras ou contrataram serviços que descobriram no Instagram. “No varejo digital, o Instagram é mais do que engajamento: é uma ponte entre atenção e receita. Reels, stories e anúncios são ferramentas que, quando integradas com análise de dados, permitem mapear a jornada do consumidor, antecipar tendências e transformar interações em resultados tangíveis para a marca”, ressalta Thiago Muniz.

Impactos do Instagram no consumo de informação Para celebrar os 15 anos da plataforma, listamos sete transformações que o Instagram promoveu no ecossistema informativo. Confira! 1. Informação instantânea por meio de lives e stories A velocidade da informação foi redefinida. Hoje, os acontecimentos não são apenas reportados, mas vivenciados pelo público em tempo real. Essa proximidade gera engajamento instantâneo, mas também amplia a responsabilidade: cada compartilhamento pode propagar tanto conteúdos verídicos quanto incorretos, tornando crucial a compreensão dessa dinâmica por marcas e veículos de comunicação. 2. Protagonismo do conteúdo visual No Instagram, imagens e vídeos são centrais. O visual emociona antes de informar, estabelecendo conexões imediatas. Informações que antes demandavam textos extensos agora são comunicadas em poucos segundos, tornando o conteúdo mais cativante e memorável — comprovando que, no ambiente digital, a visualização frequentemente se traduz em credibilidade.