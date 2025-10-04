8 simpatias e orações para o Dia de São Francisco de Assis / Crédito: Edicase Entretenimento

Em 04 de outubro é celebrado nacionalmente o Dia de São Francisco de Assis, também conhecido como o santo dos pobres e padroeiro dos animais e do meio ambiente. Homenageado entre os fiéis da Igreja Católica por servir a Cristo com humildade e obediência, ele, segundo a história, tornou-se popular por renunciar aos seus bens em prol dos mais necessitados. No entanto, seu pai, indignado com a decisão, exigiu que o filho lhe devolvesse tudo, levando-o perante o bispo para que fosse julgado. Ele, então, entregou tudo até ficar nu, pois estava ciente da sentença de Cristo: “E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna”, (Mateus 19:29). Após o bispo não o acolher, proferiu alegremente: “Sou o arauto do Grande Rei, Jesus Cristo”, entregando-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução da capela de São Damião.

Abaixo, confira 8 simpatias e orações para o Dia de São Francisco de Assis! 1. Simpatia para afastar o mau-olhado dos animais Materiais 1 fita vermelha

1 vela branca

1 pires Modo de fazer No Dia de São Francisco de Assis, amarre a fita vermelha sobre o pescoço do seu bichinho, com cuidado para não apertar. Enquanto faz isso, reze uma Salve-Rainha, dedicando ao santo. Depois, em um pires, acenda uma vela branca e deixe queimar por inteiro. Após um mês, descarte a vela e a fita vermelha. 2. Simpatia para proteger a casa Materiais 1 vela branca

1 pires

1 copo

Água

Sal Modo de fazer Quando estiver sozinho em casa, acenda a vela sobre o pires, ajoelhe-se e repita por três vezes “São Francisco tem dois corações, um dele e outro de São Romão”. Espere a vela queimar e faça uma oração focando toda a sua fé ao santo. Depois, coloque a água e o sal no copo, tampe e deixe atrás da porta principal da casa por 7 dias. Passado esse tempo, descarte a vela e a água. 3. Simpatia para afastar aflições no amor Materiais 1 vela branca

1 pires Modo de fazer Essa simpatia só pode ser feita no dia 4 de outubro. Nesta data, reze: “Ó glorioso São Francisco, santo da simplicidade, da alegria e do amor, que no céu contemplai as infinitas perfeições de Deus, lançai sobre nós um olhar cheio de benignidade e socorrei-nos eficazmente nas nossas necessidades espirituais e temporais”. Depois, acenda a vela branca sobre o pires para o santo e, enquanto ela queima, reze dois Pais-Nossos, mentalizando o fim de sua aflição.

4. Simpatia para acabar com o consumismo Materiais Moedas Modo de fazer Antes de fazer uma compra, dedique a seguinte oração a São Francisco de Assis, pedindo para que ele faça você gastar somente o necessário: Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.

Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.