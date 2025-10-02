4 receitas de vegetais grelhados para o almoço ou jantar / Crédito: EdiCase Culinaria

Quando vão para a grelha, os vegetais ganham sabores intensos e surpreendentes. Além de manterem parte dos nutrientes, tornam-se opções versáteis, que podem acompanhar massas, carnes magras ou até brilhar sozinhos como prato principal. A simplicidade dessa técnica abre espaço para refeições descomplicadas, valorizando ingredientes frescos e acessíveis. Para variar o cardápio com praticidade e muito sabor, confira 4 receitas de vegetais grelhados para o almoço ou jantar!

Massa com vegetais grelhados Ingredientes 200 g de espaguete

2 l de água

1 abobrinha cortada em meias-luas

1 pimentão amarelo cortado em tiras largas

1 cenoura cortada em palitos finos

1/2 brócolis separado em floretes

separado em floretes 8 tomates-cereja cortados ao meio

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 dente de alho bem picado

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de chá de manjericão seco

Sal, pimenta-do-reino moída, brotos e folhas verdes a gosto Modo de preparo Em uma panela grande, coloque os 2 litros de água e leve ao fogo alto até ferver. Acrescente o sal e o espaguete. Deixe cozinhar por cerca de 8 minutos ou até ficar al dente, mexendo de vez em quando para não grudar. Enquanto a massa cozinha, aqueça uma frigideira grande ou chapa em fogo médio-alto e adicione o azeite de oliva. Acrescente a abobrinha, o pimentão, a cenoura e os floretes de brócolis. Grelhe por 6 a 8 minutos, mexendo de vez em quando, até que fiquem macios por dentro e levemente dourados por fora. Junte os tomates-cereja e o alho picado à frigideira e refogue por mais 2 minutos. Tempere com orégano, manjericão, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espaguete cozido à frigideira com os legumes e misture bem. Transfira par um prato fundo e finalize com brotos e folhas frescas. Regue com um fio extra de azeite de oliva e sirva em seguida. Espetinhos de vegetais grelhados com molho Ingredientes Espetinhos

1 batata-doce cortada em cubos e pré-cozida por 5 minutos

cortada em cubos e pré-cozida por 5 minutos 1 abóbora cabotiá cortada em cubos

1 milho fresco em rodelas grossas

1 cebola branca cortada em pedaços grandes

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de alecrim fresco picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Molho 170 g de iogurte natural sem açúcar

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de hortelã fresca picada

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Monte os espetinhos alternando batata-doce, abóbora, milho e cebola. Regue com azeite, polvilhe o alecrim, sal e pimenta-do-reino. Grelhe na frigideira (preaquecida a 180 graus) por cerca de 12 minutos, virando até que estejam macios e dourados. Depois, misture todos os ingredientes do molho em um pote e sirva junto com os espetinhos. Wrap de vegetais grelhados com queijo feta Ingredientes 4 tortilhas

1 abobrinha cortada em fatias finas no sentido do comprimento

1 berinjela cortada em rodelas finas

cortada em rodelas finas 1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 pimentão vermelho cortado em tiras

200 g de tomate-cereja cortados ao meio

150 g de queijo feta esfarelado

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de hortelã fresca para finalizar Modo de preparo Em uma tigela, coloque a abobrinha, a berinjela, os pimentões e os tomates. Regue com o azeite, junte o alho picado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Depois, aqueça uma grelha em fogo médio-alto. Grelhe os legumes aos poucos, virando para dourar dos dois lados, até ficarem macios e com leves marcas da grelha. Retire e reserve.