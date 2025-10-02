4 receitas de vegetais grelhados para o almoço ou jantarAprenda a preparar pratos nutritivos e saborosos com estes alimentos
Quando vão para a grelha, os vegetais ganham sabores intensos e surpreendentes. Além de manterem parte dos nutrientes, tornam-se opções versáteis, que podem acompanhar massas, carnes magras ou até brilhar sozinhos como prato principal. A simplicidade dessa técnica abre espaço para refeições descomplicadas, valorizando ingredientes frescos e acessíveis.
Para variar o cardápio com praticidade e muito sabor, confira 4 receitas de vegetais grelhados para o almoço ou jantar!
Massa com vegetais grelhados
Ingredientes
- 200 g de espaguete
- 2 l de água
- 1 abobrinha cortada em meias-luas
- 1 pimentão amarelo cortado em tiras largas
- 1 cenoura cortada em palitos finos
- 1/2 brócolis separado em floretes
- 8 tomates-cereja cortados ao meio
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 dente de alho bem picado
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1 colher de chá de manjericão seco
- Sal, pimenta-do-reino moída, brotos e folhas verdes a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque os 2 litros de água e leve ao fogo alto até ferver. Acrescente o sal e o espaguete. Deixe cozinhar por cerca de 8 minutos ou até ficar al dente, mexendo de vez em quando para não grudar.
Enquanto a massa cozinha, aqueça uma frigideira grande ou chapa em fogo médio-alto e adicione o azeite de oliva. Acrescente a abobrinha, o pimentão, a cenoura e os floretes de brócolis. Grelhe por 6 a 8 minutos, mexendo de vez em quando, até que fiquem macios por dentro e levemente dourados por fora.
Junte os tomates-cereja e o alho picado à frigideira e refogue por mais 2 minutos. Tempere com orégano, manjericão, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espaguete cozido à frigideira com os legumes e misture bem. Transfira par um prato fundo e finalize com brotos e folhas frescas. Regue com um fio extra de azeite de oliva e sirva em seguida.
Espetinhos de vegetais grelhados com molho
Ingredientes
Espetinhos
- 1 batata-doce cortada em cubos e pré-cozida por 5 minutos
- 1 abóbora cabotiá cortada em cubos
- 1 milho fresco em rodelas grossas
- 1 cebola branca cortada em pedaços grandes
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher de chá de alecrim fresco picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
- 170 g de iogurte natural sem açúcar
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de hortelã fresca picada
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Monte os espetinhos alternando batata-doce, abóbora, milho e cebola. Regue com azeite, polvilhe o alecrim, sal e pimenta-do-reino. Grelhe na frigideira (preaquecida a 180 graus) por cerca de 12 minutos, virando até que estejam macios e dourados. Depois, misture todos os ingredientes do molho em um pote e sirva junto com os espetinhos.
Wrap de vegetais grelhados com queijo feta
Ingredientes
- 4 tortilhas
- 1 abobrinha cortada em fatias finas no sentido do comprimento
- 1 berinjela cortada em rodelas finas
- 1 pimentão amarelo cortado em tiras
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 200 g de tomate-cereja cortados ao meio
- 150 g de queijo feta esfarelado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de hortelã fresca para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a abobrinha, a berinjela, os pimentões e os tomates. Regue com o azeite, junte o alho picado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Depois, aqueça uma grelha em fogo médio-alto. Grelhe os legumes aos poucos, virando para dourar dos dois lados, até ficarem macios e com leves marcas da grelha. Retire e reserve.
Em uma frigideira, aqueça rapidamente as tortilhas dos dois lados, apenas até ficarem levemente marcadas e mais maleáveis. Distribua os legumes grelhados no centro de cada tortilha, adicione o queijo feta esfarelado e algumas folhas frescas de hortelã. Enrole as tortilhas firmemente e coloque em um prato. Sirva em seguida.
Couve-flor, brócolis e alho-poró grelhados ao molho de limão
Ingredientes
- 200 g de couve-flor em floretes
- 200 g de brócolis em floretes
- 1 talo de alho-poró cortado em rodelas grossas
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Suco de 1 limão-siciliano
- 1 colher de chá de mostarda dijon
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Sementes de gergelim para finalizar
Modo de preparo
Pincele os floretes de couve-flor, brócolis e as rodelas de alho-poró com um pouco de azeite. Depois, grelhe em fogo médio-alto em uma frigideira até ficarem dourados e macios. Em seguida, misture o suco de limão com a mostarda e um fio de azeite para formar o molho. Regue os vegetais grelhados com o molho e finalize com sementes de gergelim. Sirva em seguida.