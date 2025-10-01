4 receitas com leguminosas ricas em proteína vegetalAprenda a preparar pratos saborosos com alimentos que fornecem nutrientes essenciais
As leguminosas são alimentos versáteis, nutritivos e ricos em proteínas vegetais, essenciais para quem busca uma alimentação equilibrada e saudável. Além de fornecerem energia e promoverem a saciedade, contribuem para a manutenção da massa muscular e para o bom funcionamento do organismo. Incorporá-las na dieta é uma forma saborosa e sustentável de garantir nutrientes importantes, como fibras, vitaminas do complexo B, ferro e minerais, tornando as refeições mais completas e nutritivas.
A seguir, veja 4 receitas com leguminosas ricas em proteína vegetal!
Salada de feijão-preto com abacate
Ingredientes
- 1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de milho-verde cozido e escorrido
- 1 abacate cortado em cubos
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Coentro picado para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque o feijão-preto, o milho-verde, o abacate, o tomate-cereja e a rúcula. Regue com o suco de limão e o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente até todos os ingredientes ficarem bem incorporados. Sirva em seguida.
Curry de grão-de-bico e espinafre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 cebola cortada em cubos
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- 2 tomates cortados em cubos
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar levemente. Acrescente o alho e o gengibre, mexendo por 1 minuto. Adicione os tomates, o curry, a cúrcuma e o cominho, refogando até formar um molho espesso. Junte o grão-de-bico, misture bem e adicione o leite de coco. Cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente as folhas de espinafre, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 2 a 3 minutos até o espinafre murchar. Sirva em seguida.
Hambúrguer de lentilha com cenoura
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho amassado
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue o alho rapidamente. Em uma tigela grande, amasse a lentilha até formar uma pasta rústica. Acrescente o alho refogado, a cenoura, a aveia, a farinha de grão-de-bico, a salsinha, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa firme. Modele os hambúrgueres e coloque-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.
Torta de grão-de-bico com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada
- 1/2 xícara de chá de pimentão vermelho picado
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de leite de soja
- 1 colher de chá de fermento em pó
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e cozinhe por alguns minutos até ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. No liquidificador, bata o grão-de-bico com o leite e a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento e misture delicadamente. Em um recipiente, misture os legumes refogados e a salsinha à massa. Despeje a mistura em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, ou até que a torta esteja firme e levemente dourada. Sirva em seguida.