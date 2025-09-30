4 receitas fáceis e saudáveis de empadão para o almoço / Crédito: EdiCase Culinaria

Poucos pratos trazem tanta versatilidade quanto o empadão. A simples base de massa pode receber recheios variados e ganhar versões que se adaptam a diferentes estilos alimentares. É possível preparar desde combinações leves de vegetais até opções mais proteicas, mantendo sempre o equilíbrio entre praticidade e nutrição. Se a ideia é unir sabor e saúde, vale descobrir estas 4 receitas fáceis e saudáveis de empadão para o almoço. Confira abaixo! Empadão de frango com legumes Ingredientes Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 ovo

4 colheres de sopa de água gelada

1 pitada de sal

1 ovo batido para pincelar Recheio 400 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

2 cenouras cortadas em cubos pequenos

1 xícara de chá de ervilha fresca

2 colheres de sopa de farinha de aveia

2 xícaras de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Massa Em uma tigela, misture a farinha de trigo com o sal. Acrescente o ovo e o azeite, mexa com as mãos e vá adicionando a água até obter uma massa homogênea. Embale em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a cenoura e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte o frango e a ervilha. Polvilhe a farinha de aveia, mexa e vá colocando o leite até formar um creme espesso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com salsinha. Reserve. Montagem Abra a massa com um rolo e use metade dela para forrar uma assadeira redonda. Espalhe o recheio cremoso de frango e legumes. Cubra com a outra metade da massa, pincele com ovo batido e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 minutos, até dourar. Sirva em seguida.

Empadão de sardinha Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de farinha de arroz

4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 ovo

1 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água gelada

Azeite para untar e pincelar Recheio 150 g de sardinha desfiada

2 tomates maduros picados

1 cebola picada

1 pimentão vermelho cortado em cubos

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

2 ovos cozidos e picados

1 cenoura ralada

Pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto Modo de preparo Massa

Em uma tigela grande, misture as farinhas e o sal. Abra um buraco no centro, acrescente o ovo e o azeite, mexendo até obter uma farofa úmida. Vá adicionando a água aos poucos até formar uma massa firme. Cubra com pano limpo e deixe descansar por 20 minutos. Recheio Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola, o alho, o pimentão e a cenoura até ficarem macios. Adicione os tomates e cozinhe até formar um molho encorpado. Junte a sardinha, os ovos cozidos e o cheiro-verde, mexendo bem. Tempere com pimenta-do-reino. Reserve.