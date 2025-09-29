Veja como a estética kawaii está mudando o mercado de beleza

No Brasil, a estética kawaii vem conquistando cada vez mais espaço. Máscaras faciais ilustradas e hidratantes em potinhos criativos são apenas alguns exemplos de como a fofura deixou de ser detalhe para se tornar protagonista.

Fofura também vende — e muito. O universo kawaii (“fofo” ou “adorável”, em japonês), que nasceu no Japão nos anos 1970 e se espalhou pelo mundo com personagens como Hello Kitty, Sailor Moon e Cinnamoroll, hoje movimenta o mercado global de beleza. Embalagens colecionáveis, cores suaves e itens que parecem brinquedos transformaram produtos de skincare, acessórios e maquiagem em verdadeiros objetos de desejo.

“Esse movimento mostra como o consumidor busca cada vez mais produtos que unam desempenho e experiência sensorial, transformando o simples ato de se cuidar em algo divertido e compartilhável”, afirma Paula Regina, gerente de marketing da marca de acessórios de beleza Klass Vough.

Encantamento imediato

A tendência também traz um lado mais afetivo para os cuidados. “Produtos fofinhos despertam um encantamento imediato. Eles trazem lembranças boas, afeto e até uma sensação de aconchego. Eu mesma adoro porque deixam a rotina mais leve e divertida, transformando até o cuidado de beleza em um momento especial”, comenta a criadora de conteúdo Thais Takano.

Influência digital

Esse fascínio não acontece apenas no uso pessoal, mas também no compartilhamento online. Selfies, filtros, vídeos curtos e unboxings viralizam facilmente, acelerando a disseminação da estética kawaii entre públicos jovens. O efeito é multiplicado quando influenciadores e criadores de conteúdo aderem ao movimento e transformam a rotina de beleza em espetáculo visual — gerando desejo e compartilhamento.

Design que garante funcionalidade

E não é só a estética que chama atenção: a criatividade no design também garante funcionalidade. Nesse ponto, Thais Takano destaca como a tendência alia encanto e inovação. “Mais do que fofos, os produtos trazem soluções criativas que acompanham as trends de beleza. É o caso do Iced Facial Massager, da Klass Vough, que tem formato de coração e com efeito refrescante. Um item que transforma a rotina em uma experiência lúdica e ao mesmo tempo funcional”, comenta.