9 simpatias e orações para o Dia dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael / Crédito: Edicase Entretenimento

Em 29 de setembro é celebrado, entre os fiéis da Igreja Católica, o Dia dos Arcanjos São Miguel, Gabriel e Rafael, figuras que ocupam as esferas mais altas da hierarquia dos anjos-chefes. A Bíblia os lembra em missões específicas: São Miguel, o adversário do Diabo (lutou com Satanás pelo corpo de Moisés); São Gabriel, o mensageiro das boas notícias (anunciou a Maria que ela conceberia e daria à luz Jesus); e São Rafael, o portador da cura de Deus (que acompanhou Tobias, disfarçado, em sua missão). Segundo a crença, juntos, eles fazem parte dos sete espíritos puros que atendem ao trono de Deus e são mensageiros divinos na Terra. Essa interpretação se baseia em Hebreus 1:14, que descreve: “Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?”.

A seguir, confira algumas orações e simpatias para celebrar o Dia dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael! 1. Oração para libertação Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal: libertai-me; do inimigo: livrai-me; das tempestades: socorrei-me; dos perigos: protegei-me; das perseguições: salvai-me! Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém! 2. Oração para proteção São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas.

Vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar, pela humanidade, a soberba do príncipe das trevas. Insistentemente, vos suplicamos que nos alcanceis de Deus a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao comparecermos perante o tribunal de Deus, socorrei-nos para que não desfalecemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém! 3. Oração por força diante do sofrimento Ó Gabriel, que anunciou à Virgem Maria a encarnação do Filho único de Deus, e no jardim consolou e fortaleceu o Cristo oprimido, com medo e tristeza, eu te honro, ó espírito escolhido, e humildemente oro a ti para que sejas meu advogado em Jesus Cristo, meu Salvador, e em Maria, Sua Santíssima Virgem Mãe. Em todas as minhas provações me ajuda, para que eu não seja vencido pela tentação e para que eu possa louvar e agradecer ao meu Deus em todas as coisas. Amém. 4. Oração para abrir caminhos Ó glorioso Arcanjo São Gabriel, mensageiro da Boa Nova, da Luz e da Verdade, peço humildemente a tua intercessão diante do Pai. Ilumina meu caminho, remove os obstáculos que me impedem de seguir em frente e concede-me a graça de abrir novos horizontes em minha vida.

Que tuas asas protetoras me envolvam e me guiem em direção à luz, trazendo paz, esperança e renovação. Confiante em tua poderosa intercessão, entrego minhas dificuldades e caminho sob tua orientação. Amém. 5. Oração para cura de doenças Oh, bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparaste o remédio que curou a cegueira de Tobias e seu nome significa “O Senhor Cura”. Dirijo-me a ti, implorando teu auxílio divino em minha necessidade atual: (fazer o pedido).

Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade ou, pelo menos, concede-me a graça e a força de que necessito para poder suportá-la com paciência, oferecendo-a pelo perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a unir meus sofrimentos com os de Jesus e Maria e a buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Quero seguir tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim da minha viagem sob a tua proteção constante e na graça de Deus. Arcanjo São Rafael Bendito, tu que te revelaste a ti mesmo como o assistente divino do Trono de Deus, venha à minha vida e ajuda-me neste momento de prova. Conceda-me a graça e a bênção de Deus e o favor que te peço por tua poderosa intercessão. Grande Médico de Deus, cura-me como fizeste com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, Recurso de Deus, Anjo da Saúde, Medicina de Deus, roga por mim. Amém.