8 receitas sem glúten da culinária mineira

A culinária mineira é conhecida por seus sabores irresistíveis e diversificados. Nesse sentido, quem já visitou Minas Gerais, sabe bem que não dá para reunir os familiares e amigos sem ter uma mesa farta com as comidas típicas da região. Inclusive, algumas receitas podem ser adaptadas para a versão sem glúten, tornando-as seguras para pessoas celíacas ou intolerantes.

Queijadinha sem glúten

Ingredientes

200 g de coco ralado fresco

ralado fresco 200 g de queijo parmesão

395 g de leite condensado

2 ovos

1 colher de sopa de manteiga sem sal derretida

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o coco ralado, o queijo parmesão e o leite condensado. Acrescente os ovos levemente batidos e a manteiga derretida. Misture bem até formar uma massa úmida e homogênea. Distribua em forminhas de papel colocadas dentro de formas de cupcake para dar firmeza. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que fiquem douradinhas por cima. Retire, deixe esfriar e desenforme. Sirva em seguida.

Bolo de fubá com goiabada sem glúten

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de fubá

1/4 de xícara de chá de água

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de goiabada cortada em cubos

cortada em cubos Óleo de coco para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar e o óleo de coco e mexa até obter uma textura cremosa. Acrescente a farinha de amêndoas, o fubá e a água e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com manteiga e polvilhe com o fubá, despeje a massa e distribua os cubos de goiabada sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Tutu de feijão sem glúten

Ingredientes

2 xícaras de feijão cozido com o caldo

cozido com o caldo 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

100 g de bacon cortado em cubos

100 g de linguiça calabresa cortada em rodelas

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Bata o feijão no liquidificador com o caldo até formar um creme homogêneo. Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo baixo e doure o bacon até soltar a gordura. Adicione a linguiça e frite até dourar. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o feijão batido ao refogado e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca, mexendo sempre para evitar grumos, até obter a consistência desejada. Volte o bacon e a linguiça para a panela, misture bem e cozinhe por mais 2-3 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Pão de queijo sem glúten

Ingredientes

250 g de polvilho azedo

300 g de requeijão

100 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Sal a gosto

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o sal, e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o sal e mexa para incorporar. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz, disponha a massa e sove bem. Deixe descansar por 10 minutos. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.