4 receitas de bolo de banana fit para o lanche da tarde / Crédito: EdiCase Culinaria

Não é só em saladas de frutas, panquecas ou mingaus que a banana mostra o quanto é versátil. Esse ingrediente tão presente no nosso dia a dia pode facilmente se transformar na estrela de bolos fitness, perfeitos para o lanche da tarde de quem deseja manter a dieta sem abrir mão do prazer de comer. A banana é rica em fibras e fornece energia de qualidade ao longo do dia. Abaixo, confira 4 receitas de bolo de banana fit para o lanche da tarde!

Bolo de banana fit com mel Ingredientes 3 bananas descascadas e amassadas

3 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

derretido 1/4 de xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de farinha de coco

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Rodelas de banana para decorar

Óleo de coco para untar

Farinha de coco para enfarinhar Modo de preparo Em um recipiente, misture a banana, os ovos, o óleo de coco e o mel até ficar homogêneo. Adicione a farinha de coco, a aveia em flocos e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de coco. Decore com rodelas de banana e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida. Bolo de banana fit com nozes Ingredientes 3 bananas descascadas e amassadas

2 ovos

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

250 g de farinha de trigo integral

1/3 de xícara de chá de açúcar de coco

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de essência de baunilha

100 g de nozes picadas

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar Modo de preparo Em um recipiente, peneire a farinha de trigo integral, o açúcar de coco, o bicarbonato e o fermento químico. Reserve. Em outro recipiente, misture a banana, o óleo de coco, a essência de baunilha e os ovos. Junte os ingredientes líquidos aos secos e mexa até a massa ficar homogênea. Acrescente as nozes e misture. Despeje a massa em uma forma redonda com fundo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.