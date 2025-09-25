Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba como reconhecer os sinais de alienação parental

Saiba como reconhecer os sinais de alienação parental

Especialista faz alerta sobre comportamentos que podem indicar manipulação psicológica e orienta medidas preventivas
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A alienação parental tem se tornado uma preocupação crescente no cenário jurídico brasileiro, especialmente em processos de separação e divórcio conflituosos. Caracterizada pela manipulação sistemática de crianças e adolescentes por um dos genitores contra o outro, esta prática configura grave violência psicológica que pode deixar sequelas permanentes no desenvolvimento emocional dos menores. A identificação precoce dos sinais e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para proteger os direitos das crianças à convivência familiar saudável.

Sinais de alienação parental

Os sinais mais frequentes de alienação parental incluem mudanças bruscas no comportamento da criança em relação ao genitor alienado, recusa injustificada em visitá-lo e repetição de frases ou argumentos claramente adultos, conforme explica o advogado Fernando Felix, especialista em direito de família.

“A alienação parental se manifesta quando um dos pais programa sistematicamente a criança para odiar, temer ou rejeitar o outro genitor, utilizando técnicas de manipulação que incluem desde comentários depreciativos até a criação de falsas memórias sobre situações de violência ou abandono”, acrescenta.

Comportamentos que acendem alerta

Entre os comportamentos que devem acender o sinal de alerta, estão:

  • Desqualificação constante do ex-cônjuge na presença dos filhos;
  • Impedimento ou dificultação do exercício do direito de visitas;
  • Apresentação de denúncias infundadas de abuso ou violência;
  • Manipulação da criança para que ela escolha com qual genitor deseja morar;
  • Interceptação de ligações telefônicas;
  • Não repasse de informações sobre a vida escolar e médica da criança;
  • Programação de atividades conflitantes com os períodos de convivência estabelecidos judicialmente.

Ações recomendadas diante da suspeita de alienação parental

A justiça pode ser acionada quando a alienação parental é reconhecida. “Quando os pais identificam sinais de alienação parental, é fundamental procurar imediatamente orientação jurídica especializada e documentar todas as situações suspeitas, incluindo conversas, mensagens e comportamentos da criança”, orienta Fernando Felix.

A legislação brasileira prevê medidas rigorosas para coibir a alienação parental, incluindo advertência, ampliação do regime de convivência em favor do genitor alienado, multa, acompanhamento psicológico obrigatório e até mesmo alteração da guarda. “O Judiciário tem se mostrado cada vez mais atento a essas situações e não hesita em aplicar medidas para proteger o direito da criança à convivência familiar saudável”, conclui o advogado.

Por Carlos Eduardo Silva

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

entretenimento edicase cultura

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar