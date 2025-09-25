5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o almoço / Crédito: EdiCase Culinaria

As proteínas de origem vegetal têm ganhado cada vez mais destaque por unirem leveza, versatilidade e benefícios à saúde. Incorporá-las ao almoço é uma maneira prática de garantir energia ao longo do dia, favorecer a saciedade e cuidar do equilíbrio nutricional sem abrir mão do sabor. Além disso, seu uso amplia as possibilidades na cozinha, trazendo diversidade ao prato e incentivando escolhas mais conscientes no dia a dia. A seguir, aprenda a preparar 5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o almoço!

Refogado de grão-de-bico com berinjela Ingredientes 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 berinjela cortada em cubos

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica doce

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até começar a dourar levemente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a berinjela e mexa bem, deixando cozinhar até que fique macia e levemente dourada. Acrescente o grão-de-bico e misture. Tempere com páprica, sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 3 a 4 minutos, mexendo sempre para os sabores se incorporarem. Finalize com a salsinha e sirva em seguida. Ensopado de tofu com legumes Ingredientes 300 g de tofu firme cortado em cubos

firme cortado em cubos 2 batatas cortadas em cubos

2 cenouras cortadas em rodelas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro quente

1 colher de chá de páprica doce

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até dourar levemente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte os cubos de tofu e doure-os levemente, mexendo para ficarem firmes por fora. Acrescente as batatas e as cenouras, misture bem e tempere com páprica, sal e pimenta-do-reino. Adicione o caldo de legumes e a folha de louro. Cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, até que as batatas e as cenouras estejam macias. Sirva em seguida. Abóbora recheada com mix de feijões Ingredientes 1 abóbora-moranga

1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho picado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Corte a parte superior da abóbora-moranga, como uma tampa, e retire as sementes com uma colher. Envolva a abóbora-moranga em papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, até ficar macia, mas firme o suficiente para manter o formato. Enquanto a abóbora-moranga assa, em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar levemente. Adicione o alho, o tomate e o pimentão, refogando por mais 2 a 3 minutos. Acrescente os feijões e misture bem. Tempere com cominho, páprica, sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por 5 minutos, mexendo para incorporar os sabores. Retire a abóbora-moranga do forno, recheie com o mix de feijões e finalize com o coentro. Sirva em seguida.