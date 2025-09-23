7 dicas de maquiagem para a primavera / Crédito: EdiCase Beleza

Com a chegada da primavera, a maquiagem ganha novas cores, texturas e possibilidades. A estação é marcada por frescor e vitalidade, e esse clima se reflete diretamente nas tendências de beleza. Do blush suave ao brilho delicado, cada detalhe pode valorizar a naturalidade do rosto e, ao mesmo tempo, abrir espaço para combinações criativas que deixam qualquer produção mais moderna e encantadora. Letícia Gomes, maquiadora e influenciadora famosa por suas transformações impressionantes usando apenas maquiagem, lista dicas para celebrar a primavera deste ano com produções atuais e encantadoras. Confira!

1. Aposte nos tons florais As cores inspiradas nas flores, como rosa, lilás, lavanda e coral, estarão em alta. Elas trazem delicadeza e frescor, perfeitas para looks de dia e de noite. 2. Blush natural com ar saudável O blush em tons pêssego e rosado, aplicado de forma suave, cria aquele ar de saúde que é a cara da primavera. O truque é espalhar bem para não deixar marcas. 3. Sombras coloridas em pontos estratégicos Uma sombra colorida no canto interno dos olhos ou um delineado em tom vibrante pode transformar a maquiagem. É um detalhe simples que entrega muito estilo. 4. Pele iluminada com viço natural A pele glow segue como tendência, mas de maneira leve e sofisticada. Aposte em iluminadores líquidos ou cremosos, aplicados apenas nos pontos altos do rosto.

5. Batom glossy em alta O efeito molhado voltou com força. Os batons com textura glossy em tons de cereja, nude rosado ou pêssego deixam os lábios cheios de frescor e superatuais. 6. Delineados diferentes e criativos A primavera é a estação para brincar com traços gráficos e delineados coloridos. Azul, verde ou roxo podem ser opções divertidas para atualizar o visual. 7. Toque de glitter delicado Um pouco de glitter nos olhos ou no canto externo garante aquele brilho especial. O segredo é aplicar de forma sutil, sem pesar, para manter o frescor da estação.