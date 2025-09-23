Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 filmes que chegam ao cinema em outubro de 2025

Confira lançamentos que prometem emocionar, divertir e surpreender diferentes públicos
Outubro chega com força para os amantes da sétima arte. Os cinemas trazem lançamentos que prometem emocionar, divertir e surpreender diferentes públicos. As produções do mês têm em comum a expectativa de envolver multidões e movimentar as salas de exibição em todo o país.

Se você gosta de acompanhar estreias e aproveitar as produções nas telonas, prepare-se para descobrir 5 filmes que chegam ao cinema em outubro de 2025!

1. Coração de Lutador: The Smashing Machine – 02/10

“Coração de Lutador: The Smashing Machine” narra a trajetória real de Mark Kerr, estrela do MMA nos anos 1990, que alcançou fama nos ringues, mas viu sua vida pessoal desmoronar devido ao vício em opioides. O filme aposta em momentos de alta intensidade — tanto para mostrar as lutas físicas quanto os conflitos internos do protagonista.

A estrela Dwayne Johnson interpreta Kerr, trazendo seu físico também para cenas de vulnerabilidade, enquanto a trilha musical utiliza clássicos (como uma faixa de Phil Collins) para acompanhar suas vitórias e quedas. Essa biografia promete ir além do ringue: mostra como o sucesso esportivo conviveu com o trauma da dependência química.

2. Depois da Caçada – 09/10

“Depois da Caçada”, dirigido por Luca Guadagnino, é um suspense que aborda poder, responsabilidade e o impacto de acusações graves em ambientes acadêmicos. Julia Roberts interpreta uma professora universitária que se vê numa encruzilhada: uma aluna acusa um colega de sala de algo grave, e isso desencadeia revelações que podem abalar não apenas a reputação de seus pares, mas também segredos do seu próprio passado.

Com Ayo Edebiri como a aluna acusadora e Andrew Garfield como o professor em questão, o filme também conta com Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny em papéis de suporte. A direção de Guadagnino promete uma construção cuidadosa de tensão, com reflexões sobre ética, poder e justiça.

3. Tron: Ares – 09/10

O terceiro filme da franquia “Tron”, uma das produções mais aguardadas da temporada, marca a expansão definitiva do universo criado nos anos 1980. Desta vez, a trama acompanha Ares, um programa sofisticado interpretado por Jared Leto, que deixa o ambiente digital para entrar no mundo real em uma missão de alto risco. Esse encontro entre tecnologia e humanidade inaugura a primeira interação direta dos seres humanos com inteligências artificiais oriundas da chamada “Grade”, o que promete redefinir os limites da ficção científica no cinema.

A direção fica por conta de Joachim Rønning, e o elenco reúne nomes como Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Gillian Anderson e o veterano Jeff Bridges, que retorna como Kevin Flynn. Além do impacto visual, sempre característico da saga, a trilha sonora assinada pela banda Nine Inch Nails dá um tom mais industrial e sombrio ao projeto.

4. A Casa Mágica da Gabby: O Filme – 09/10

Esta famosa série infantil da DreamWorks Animation, que conquistou crianças ao redor do mundo no streaming, chega às telonas pela primeira vez. “A Casa Mágica da Gabby: O Filme” traz a personagem Gabby em uma nova aventura repleta de cores, música e imaginação, expandindo o universo já conhecido pelos fãs. A produção mantém o charme e a criatividade da série original, que mistura ação ao vivo com animação, apresentando ao público um enredo envolvente e cheio de mensagens positivas.

Dirigido por Ryan Crego, o longa conta com Laila Lockhart Kraner reprisando o papel de Gabby, ao lado de nomes de destaque como Gloria Estefan e Kristen Wiig. Na história, Gabby precisa enfrentar desafios no mundo real para salvar sua casa de bonecas e reunir seus amigos felinos em uma jornada emocionante, que promete divertir as crianças e encantar famílias inteiras nos cinemas.

5. O Bom Bandido – 16/10

“O Bom Bandido”, com direção de Derek Cianfrance, se inspira na história real de Jeffrey Manchester, conhecido como “Roofman”, ex-oficial da Reserva do Exército dos Estados Unidos que, após dificuldades financeiras, comete um roubo para sustentar a família, acaba preso, foge e se refugia dentro de uma loja de brinquedos. Channing Tatum vive Jeff, enquanto Kirsten Dunst interpreta Leigh, uma vendedora pela qual ele se apaixona durante o período em que se mantém escondido.

O filme mistura elementos de romance, crime e drama humano, evidenciando o dilema moral de viver à margem da lei por necessidade, assim como o impacto emocional e psicológico dessas escolhas.

