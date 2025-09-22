Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 22 a 28 de setembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O baralho cigano mostra que esta será uma semana de mudanças internas e externas. Segundo o Mestre Ravi Vidya, será preciso desapegar do que estiver estagnado e confiar no movimento natural da vida. Quem resistir sentirá peso; quem se permitir encontrará fluidez. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries – Carta do Coração O amor e os afetos estarão em primeiro plano. Haverá possibilidade de encontros, reconciliações ou momentos de maior proximidade com quem você ama. Se estiver solteiro(a), novas oportunidades se abrirão. Touro – Carta da Estrela A esperança e a inspiração guiarão seu caminho. A carta da “Estrela” indica proteção espiritual e clareza de ideias. Projetos que pareciam distantes começarão a se tornar viáveis. Gêmeos – Carta do Cavaleiro Movimentações e notícias rápidas chegarão até você. A carta do “Cavaleiro” pede agilidade e coragem para aproveitar as oportunidades. Será uma semana de ação, mas também de atenção para que você não se disperse. Câncer – Carta da Casa A vida familiar e o lar ganharão destaque. Será o momento de reorganizar seu espaço ou lidar com questões domésticas. O período será propício para fortalecer vínculos familiares.

Leão – Carta do Jardim A socialização e os encontros estarão em alta. A carta do “Jardim” indica convites, eventos e novas conexões. Será uma semana para expandir sua rede de contatos e se mostrar ao mundo. Virgem – Carta da Cruz Desafios exigirão paciência e fé. A carta da “Cruz” indica responsabilidades maiores, mas também amadurecimento. Embora o período seja mais denso, a superação trará força e sabedoria. Libra – Carta da Criança Novos começos e leveza marcarão a semana. A carta da “Criança” pede abertura para o inesperado e disposição para experimentar. Será hora de olhar para a vida com mais simplicidade e curiosidade.

Escorpião – Carta da Serpente Situações de alerta poderão surgir. A carta da “Serpente” pede cautela com pessoas falsas ou promessas ilusórias. Sua intuição estará afiada para perceber o que não será confiável. Sagitário – Carta da Chave Portas se abrirão e soluções surgirão. A carta da “Chave” traz a oportunidade de resolver pendências e assumir decisões importantes. Será uma semana de clareza e avanço. Capricórnio – Carta da Montanha Obstáculos exigirão persistência. A carta da “Montanha” pede paciência e estratégia. Embora o progresso seja lento, os resultados serão sólidos.

Aquário – Carta do Buquê A alegria estará presente. A carta do “Buquê” traz boas surpresas, convites agradáveis e momentos de felicidade. Será uma semana para agradecer e compartilhar a energia positiva com os outros. Peixes – Carta da Árvore A carta da “Árvore” indica crescimento e fortalecimento. Será o momento de enraizar projetos, cuidar da saúde e valorizar a estabilidade. O progresso será constante, ainda que lento. Ravi Vidya