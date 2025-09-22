Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 22 a 28 de setembro de 2025

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 22 a 28 de setembro de 2025Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco
O baralho cigano mostra que esta será uma semana de mudanças internas e externas. Segundo o Mestre Ravi Vidya, será preciso desapegar do que estiver estagnado e confiar no movimento natural da vida. Quem resistir sentirá peso; quem se permitir encontrará fluidez.
Áries – Carta do Coração
O amor e os afetos estarão em primeiro plano. Haverá possibilidade de encontros, reconciliações ou momentos de maior proximidade com quem você ama. Se estiver solteiro(a), novas oportunidades se abrirão.
Touro – Carta da Estrela
A esperança e a inspiração guiarão seu caminho. A carta da “Estrela” indica proteção espiritual e clareza de ideias. Projetos que pareciam distantes começarão a se tornar viáveis.
Gêmeos – Carta do Cavaleiro
Movimentações e notícias rápidas chegarão até você. A carta do “Cavaleiro” pede agilidade e coragem para aproveitar as oportunidades. Será uma semana de ação, mas também de atenção para que você não se disperse.
Câncer – Carta da Casa
A vida familiar e o lar ganharão destaque. Será o momento de reorganizar seu espaço ou lidar com questões domésticas. O período será propício para fortalecer vínculos familiares.
Leão – Carta do Jardim
A socialização e os encontros estarão em alta. A carta do “Jardim” indica convites, eventos e novas conexões. Será uma semana para expandir sua rede de contatos e se mostrar ao mundo.
Virgem – Carta da Cruz
Desafios exigirão paciência e fé. A carta da “Cruz” indica responsabilidades maiores, mas também amadurecimento. Embora o período seja mais denso, a superação trará força e sabedoria.
Libra – Carta da Criança
Novos começos e leveza marcarão a semana. A carta da “Criança” pede abertura para o inesperado e disposição para experimentar. Será hora de olhar para a vida com mais simplicidade e curiosidade.
Escorpião – Carta da Serpente
Situações de alerta poderão surgir. A carta da “Serpente” pede cautela com pessoas falsas ou promessas ilusórias. Sua intuição estará afiada para perceber o que não será confiável.
Sagitário – Carta da Chave
Portas se abrirão e soluções surgirão. A carta da “Chave” traz a oportunidade de resolver pendências e assumir decisões importantes. Será uma semana de clareza e avanço.
Capricórnio – Carta da Montanha
Obstáculos exigirão persistência. A carta da “Montanha” pede paciência e estratégia. Embora o progresso seja lento, os resultados serão sólidos.
Aquário – Carta do Buquê
A alegria estará presente. A carta do “Buquê” traz boas surpresas, convites agradáveis e momentos de felicidade. Será uma semana para agradecer e compartilhar a energia positiva com os outros.
Peixes – Carta da Árvore
A carta da “Árvore” indica crescimento e fortalecimento. Será o momento de enraizar projetos, cuidar da saúde e valorizar a estabilidade. O progresso será constante, ainda que lento.
