6 benefícios do salmão para a saúde / Crédito: EdiCase Saude

O salmão é um peixe de águas frias, encontrado principalmente no Pacífico e no Atlântico Norte. Sua carne de tom alaranjado é apreciada por seu sabor suave e textura delicada, além de ser versátil na culinária. Rico em nutrientes essenciais, é considerado uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, ácidos graxos ômega 3 e vitaminas. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a ingestão de 1 a 2 porções de pescado por semana para prevenir e controlar diversas doenças. A seguir, veja 6 benefícios do salmão para a saúde!

1. Fonte de proteínas de alta qualidade O salmão fornece proteínas de alta qualidade, fundamentais para formar e restaurar os tecidos do corpo. Esses nutrientes auxiliam no desenvolvimento muscular, na preservação da massa e no fortalecimento da imunidade. Consumir esse peixe é especialmente vantajoso para quem realiza exercícios físicos com frequência ou se recupera de algum tipo de lesão. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g de salmão cru sem pele contém cerca de 19,4 g de proteína. 2. Benefícios para a saúde cerebral O DHA, um tipo de ômega 3 encontrado no salmão, é um componente essencial para o funcionamento do cérebro. Sua ingestão pode melhorar a memória, a concentração e reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Além disso, o peixe contém selênio, um mineral que auxilia na proteção das células cerebrais contra danos oxidativos. 3. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico O consumo de salmão pode fortalecer o sistema imunológico devido à presença de nutrientes como selênio, vitamina D e do complexo B. Esses nutrientes desempenham papéis importantes na função imunológica, ajudando o corpo a combater infecções e doenças. A National Academy of Medicine (NAM), anteriormente chamada de Institute of Medicine (IOM), define como suficiente a concentração sérica de 25 OH Vitamina D acima de 20 ng/mL. 100 g de salmão grelhado, conforme a TBCA, fornece cerca de 14,8 mg do nutriente.