4 lançamentos da Netflix para a semana de 22 a 28 de setembro / Crédito: Edicase Entretenimento

Esta semana chega cheia de lançamentos imperdíveis na Netflix, trazendo títulos que prometem capturar a atenção do público do início ao fim. Entre os destaques, está a nova temporada de “Alice in Borderland”, série coreana de sucesso que mistura ação, tensão e desafios extremos, que conquistou espectadores ao redor do mundo. Outro destaque é “French Lover”, comédia romântica ambientada em Paris, repleta de charme, emoção e descobertas inesperadas. A seguir, confira 4 lançamentos da Netflix para a semana de 22 a 28 de setembro!

1. Alice in Borderland – 3ª temporada (25/09) Após sobreviver aos desafios mortais do Borderland e reassumir uma vida normal, Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya) tentam aproveitar a tranquilidade do mundo real. No entanto, lembranças e visões perturbadoras do passado começam a invadir seu cotidiano, ameaçando a estabilidade conquistada. A situação se complica quando Usagi é raptada por Ryuji (Kento Kaku), um cientista obcecado pelos segredos da vida além da morte. Determinado a resgatá-la, Arisu recebe pistas e um enigmático Coringa, que o forçam a regressar ao universo perigoso do Borderland. 2. Desobedientes (25/09) Na tranquila cidade de Tall Pines, uma instituição para adolescentes em conflito esconde mistérios perigosos. Quando duas estudantes tentam fugir, acabam formando uma aliança com Alex Dempsey (Mae Martin), um policial recém-chegado. Ao investigar, Alex percebe que a direção da escola, sob Evelyn Wade (Toni Collette), mantém práticas obscuras que controlam e manipulam os alunos, desafiando limites éticos e emocionais. Enquanto tentam desvendar a verdade, Alex, Abbie (Sydney Topliffe) e Leila (Alyvia Alyn Lind) enfrentam perigos inesperados, segredos do passado e dilemas que testam coragem e confiança. A cada passo, descobrem que a cidade guarda mais enigmas do que imaginavam, e que escapar não depende apenas da força, mas da inteligência e da união entre eles.