4 orações para o Dia de São Mateus

São Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus e autor do primeiro evangelho do Novo Testamento, é reconhecido por sua importante conversão e papel fundamental na evangelização. Antes de seguir Cristo, era um cobrador de impostos, conhecido como publicano, função que o tornava malvisto pelos judeus, pois eram frequentemente associados à corrupção e à exploração do povo. Um dia, enquanto trabalhava, o Filho de Deus passou por Mateus e o chamou com as palavras: “Segue-me”. Sem hesitar, ele deixou tudo para seguir o Mestre. Em seu evangelho, Mateus destaca Jesus como o Messias e o cumprimento das promessas das Escrituras Judaicas. Após a morte e ressurreição de Cristo, acredita-se que São Mateus tenha levado a mensagem do evangelho a várias regiões, como Pérsia e Etiópia. Devido à sua antiga profissão, ele é hoje considerado o padroeiro dos banqueiros e contadores.

As preces a ele são frequentemente usadas para pedir sabedoria, proteção e discernimento nas escolhas da vida. Veja abaixo orações para o Dia de São Mateus, comemorado em 21 de setembro! 1. Oração para proteção São Mateus, servo fiel e dedicado do Senhor, lhe peço que me protejas e me guies no caminho da justiça. Assim como deixaste tudo para seguir Jesus, ajuda-me a afastar as tentações do mundo e a manter o foco em Deus. Guarda-me em todas as minhas ações e decisões para que eu possa seguir a vontade divina em todos os momentos da minha vida. Amém! 2. Oração para discernimento São Mateus, apóstolo de Cristo e autor sagrado, intercede por mim, para que eu possa seguir o exemplo da tua prontidão em responder ao chamado de Jesus. Ajuda-me a ter o discernimento necessário para reconhecer a voz de Deus em minha vida e a coragem para seguir seus passos, sem hesitação. Guia-me em meu caminho de fé, para que eu possa ser um verdadeiro seguidor de Cristo e, assim como tu, espalhar a boa nova de Seu amor. Amém! 3. Oração pela vida profissional Ó, glorioso São Mateus, apóstolo e evangelista, que seguiste o chamado de Jesus, deixando tua profissão de cobrador de impostos para tornar-se Seu discípulo, peço humildemente tua intercessão. Ajuda-me em minha jornada profissional, dá-me sabedoria para lidar com questões financeiras e tributárias. Guia-me a cumprir minhas obrigações com justiça e integridade. Protege-me de dificuldades e confere bênçãos em meus esforços. São Mateus, intercede por mim junto a Deus, para que eu possa seguir o caminho da virtude e da retidão. Amém.

4. Oração por ajuda financeira Ó São Mateus, fiel servo e apóstolo de Jesus Cristo, recorro a ti pela intercessão de Maria Imaculada, Mãe do Nosso Salvador. Atende com bondade às nossas necessidades espirituais e temporais. (Declare suas intenções aqui) Obtende-nos um espírito de fé e confiança no cuidado providente de Deus, para que sejamos fortes na adversidade e cheios de consolação pelas abundantes bênçãos que Ele está pronto a nos conceder. Que possamos sempre ver em Jesus, nosso Deus e nosso irmão, uma fonte infinita de amor e consolação, para que nunca percamos a esperança, mesmo nas provações mais difíceis da vida.