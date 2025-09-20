7 sobremesas surpreendentes com batata-doce / Crédito: EdiCase Culinaria

Normalmente incluída em dietas para ganho muscular e refeições balanceadas, a batata-doce é uma das raízes mais versáteis e saborosas. Além de nutritiva, sua textura e doçura natural proporcionam ótimos resultados em preparações doces que surpreendem pelo sabor. Pensando nisso, separamos, abaixo, receitas incríveis para você experimentar. Delicie-se com 7 sobremesas surpreendentes com batata-doce! Torta de batata-doce Ingredientes Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de manteiga gelada cortada em cubos

1 colher de sopa de açúcar

1/4 de colher de chá de sal

5 colheres de sopa de água gelada

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio 2 xícaras de chá de batata-doce laranja cozida e amassada

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

1/4 de xícara de chá de melado de cana-de-açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

1/4 de colher de chá de gengibre em pó

em pó 1/4 de colher de chá de sal Chantili 1 xícara de chá de creme de leite fresco gelado

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de essência de baunilha Modo de preparo Massa Em um processador de alimentos, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga gelada e processe até obter uma textura de farelo. Aos poucos, adicione a água gelada, uma colher por vez, até a massa começar a se unir. Retire a massa do processador, forme um disco, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Após o descanso, abra a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e forre uma forma de torta de 22 cm de diâmetro. Fure o fundo com um garfo e reserve.

Recheio Em uma tigela grande, coloque a batata-doce, o açúcar mascavo, o leite, os ovos, o melado, a canela, a noz-moscada, o gengibre e o sal. Misture bem até ficar homogêneo. Despeje o recheio sobre a massa preparada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 45-50 minutos, ou até que o recheio esteja firme e levemente dourado. Deixe esfriar completamente antes de decorar. Chantili

Em uma batedeira, bata o creme de leite gelado, o açúcar e a essência de baunilha até obter picos firmes. Coloque uma porção generosa de chantili sobre a torta já fria. Sirva em temperatura ambiente. Brownie de batata-doce roxa Ingredientes 300 g de batata-doce roxa descascada

120 g de cacau em pó sem açúcar

100 g de açúcar mascavo

2 ovos

Água para cozinhar

60 ml de óleo de coco derretido

100 g de chocolate amargo picado

10 g de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar Modo de preparo Em uma panela em fogo médio, cozinhe a batata-doce roxa em água até ficar macia, escorra bem e amasse até formar um purê. Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro, acrescente o óleo de coco e o purê de batata-doce e misture até ficar uniforme. Adicione o cacau peneirado, o sal e o fermento, mexendo até formar uma massa consistente. Incorpore o chocolate amargo picado e mexa levemente. Despeje em uma assadeira quadrada de aproximadamente 20 centímetros, untada com manteiga e forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, até a superfície firmar e o interior permanecer úmido. Deixe esfriar antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida.

Waffle de batata-doce com iogurte Ingredientes 2 batatas-doces cozidas e amassadas

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de óleo de coco derretido

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

3 colheres de chá de açúcar

1 xícara de chá de iogurte natural

Raspas de 1 limão para decorar

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em uma tigela grande, misture a batata-doce amassada, os ovos, o óleo de coco e o leite vegetal até obter uma massa homogênea. Após, em outra tigela, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, o fermento, o açúcar, a canela e o sal. Adicione os ingredientes secos aos ingredientes líquidos e mexa até incorporar tudo, sem misturar em excesso. Preaqueça uma máquina de waffle e unte-a levemente com óleo de coco. Coloque uma porção da massa na máquina e cozinhe até que os waffles estejam dourados e crocantes (geralmente de 4 a 6 minutos, dependendo da máquina). Repita o processo com o restante da massa. Coloque os waffles em um prato, adicione uma colher generosa de iogurte natural e finalize decorando com raspas de limão para dar um toque cítrico e fresco. Batata-doce brûlée Ingredientes 2 batatas-doces

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de açúcar cristal para caramelizar Modo de preparo Lave bem as batatas-doces e faça alguns furos com um garfo para liberar o vapor durante o cozimento. Coloque as batatas-doces em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 45-60 minutos.