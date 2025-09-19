Horóscopo semanal: previsão dos signos de 22 a 28 de setembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

Nesta semana, o Sol entrará no signo de Libra e fará conjunção com Mercúrio, indicando um período de clareza mental e foco na comunicação e nos relacionamentos. Por outro lado, a oposição do Astro-Rei a Saturno e Netuno sugere tendência a idealizações, bem como a necessidade de maturidade para a tomada de decisões importantes. Vênus em Virgem fará bom aspecto com Marte, sinalizando uma energia construtiva e prática. Será um bom período para colocar as finanças em ordem e melhorar os relacionamentos por meio de atitudes concretas. Por sua vez, Marte em Escorpião estará em quadratura com Plutão, sugerindo muita intensidade nas emoções. Se bem canalizada, essa energia poderá promover mudanças profundas e ajudar a superar desafios. Caso contrário, poderá gerar conflitos e comportamentos impulsivos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Nesta semana, você desejará ajustar relações e rever acordos importantes. Conversas que antes pareciam simples poderão exigir mais clareza e maturidade. Além disso, poderão surgir tensões com alguém próximo. Diante disso, será importante evitar confrontos diretos, procurando compreender os dois lados antes de reagir. No trabalho, o seu senso crítico estará afiado, favorecendo tarefas detalhadas. Aproveite este momento para reorganizar a rotina profissional e buscar mais eficiência, mas tenha cuidado para não agir de forma impulsiva ou tentar controlar situações que estarão além do seu alcance. Em resumo, haverá bastante energia nesse setor, mas ela precisará ser bem canalizada. Touro A sua atenção estará voltada para a organização da rotina e o aperfeiçoamento das tarefas. Será um bom momento para revisar métodos de trabalho e buscar soluções práticas para antigos problemas. Apesar disso, você poderá se sentir pressionado(a) em relação às responsabilidades. Portanto, deverá ter calma e não se cobrar excessivamente.

No campo amoroso, haverá a oportunidade de expressar os sentimentos de forma espontânea e envolvente, fazendo com que o prazer surja nas pequenas coisas. Nos outros tipos de relacionamentos, a sua necessidade de controle possivelmente gerará desgaste emocional. Logo, use o bom senso para evitar conflitos desnecessários. Gêmeos Você tenderá a estar mais criativo(a) e com o desejo de se expressar. Contudo, poderá enfrentar dúvidas internas ou críticas que atrapalharão suas iniciativas. Diante desse cenário, evite a busca por aprovação externa a todo custo e confie no próprio potencial. No ambiente familiar, será um bom momento para resolver pendências e fortalecer os vínculos por meio do diálogo e da colaboração. Ademais, você desejará cuidar ou mudar algo no lar. No trabalho, as cobranças possivelmente aumentarão, o que exigirá foco e disciplina. No processo, apenas tome cuidado com os excessos. Isso porque seu corpo dará sinais de cansaço.

Câncer Ao longo desta semana, você tenderá a ser afetado(a) pelos acontecimentos no lar e nas relações familiares. Nesse cenário, sentirá a necessidade de conversar sobre assuntos que estavam sendo evitados. Entretanto, deverá escolher bem as palavras para evitar mal-entendidos. Ainda nesta fase, emoções ligadas ao passado poderão exigir acolhimento e maturidade. Na rotina, a propensão será que tenha uma visão prática e objetiva, o que propiciará os estudos, as trocas, as decisões rápidas e a resolução de pendências e questões burocráticas. No campo afetivo, possivelmente haverá intensidade e desejo, mas também conflitos. Leão A sua mente estará ativa, tendendo a facilitar trocas, estudos, decisões rápidas, resolução de pendências e organização das ideias. No entanto, tenha cuidado com mal-entendidos, pois nem tudo será tão simples quanto parece. Além disso, evite julgamentos precipitados.

No campo financeiro, caso haja foco e disciplina, haverá a chance de avanços. No ambiente familiar, tensões possivelmente surgirão, sobretudo se houver questões não resolvidas. Diante desse cenário, procure não entrar em conflitos e tente resolver os impasses com maturidade e equilíbrio. Virgem Será possível que questões ligadas ao valor pessoal e ao setor financeiro ganhem mais atenção. Inclusive, você será convidado(a) a repensar hábitos, crenças e prioridades, especialmente aquelas nocivas. Ainda nesta fase, a vontade de se expressar com clareza poderá estar presente. Porém, tome cuidado para não agir de maneira defensiva diante das críticas. Os relacionamentos, sobretudo os mais íntimos, tenderão a se beneficiar de uma postura prática e atenciosa. Todavia, evite esperar retorno imediato, pois o reconhecimento virá de forma lenta.