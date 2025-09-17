Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja como fazer cálculo de escala numérica

Trata-se da razão entre um comprimento no desenho e o comprimento real correspondente
Autor Redação EdiCase
Chamamos de escala a razão entre um comprimento no desenho (ou mapa/carta geográfica) e o comprimento real correspondente, medidos na mesma unidade de comprimento. A escala é usada na ampliação ou redução.

Veja abaixo:

Ilustração da escala numérica de dois barcos, um vermelho e outro verde em fundo quadriculado
  • Base do barco maior: 8 unidades
  • Base do barco menor: 4 unidades
  • Altura do barco maior: 6 unidades
  • Altura o barbo menor: 3 unidades

O barco menor corresponde ao tamanho no desenho enquanto o barco maior corresponde ao tamanho real. Diz-se que o desenho foi reduzido à metade (1/2), na mesma proporção.

Exemplo mais prático

Qual é a escala do desenho em que um comprimento real de 300 cm está representado por um comprimento no desenho de 3 cm?

Exemplo de desenho de arquitetura

Na planta de uma casa foi usada a escala 1:100. Verificando que o comprimento de uma sala é 7,3 cm, qual o comprimento real da sala?

Exemplo de carta geográfica

Em um mapa do estado de Goiás cuja escala é 1:10.000.000, a distância entre Goiás e Anápolis é marcada como 1,5 cm. Qual a distância real em km entre Goiás e Anápolis?

Perceba que uma série de unidades de medidas são utilizadas. Tome cuidado para calcular ou responder com as mesmas unidades.

