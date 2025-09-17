Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 riscos de roer as unhas e como parar com esse hábito

7 riscos de roer as unhas e como parar com esse hábito

Veja como alguns cuidados podem ajudar a reduzir esse comportamento e manter a saúde dos dedos
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Roer unhas pode parecer um hábito inofensivo ou até uma simples mania, mas traz sérios prejuízos para a saúde. Além de causar danos estéticos, como unhas fracas, deformadas e cutículas machucadas, esse comportamento facilita a entrada de bactérias e fungos presentes nas mãos e debaixo das unhas para a boca e o sistema digestivo, aumentando o risco de infecções.

Segundo a fisioterapeuta dermato Monica Druzian, a prática geralmente está ligada à ansiedade e funciona como um alívio momentâneo da tensão. “O problema é que, além de não resolver a causa da ansiedade, o hábito pode trazer danos para a saúde das unhas, da pele e até do sistema digestivo”, alerta.

Abaixo, confira 7 riscos de roer unhas e como parar com esse hábito!

1. Infecções na pele e nas unhas

Ferimentos ao redor da cutícula facilitam a entrada de bactérias e fungos, podendo causar paroníquia, uma inflamação dolorosa. Por isso, mantenha as mãos sempre hidratadas e as cutículas bem cuidadas para reduzir a vontade de mexer nelas.

2. Risco de doenças gastrointestinais

Ao levar os dedos à boca, microrganismos presentes nas unhas podem ser ingeridos, aumentando a chance de infecções intestinais. Por isso, lave as mãos com frequência e utilize esmaltes com gosto amargo para criar uma barreira física contra o hábito.

3. Deformidades nas unhas

O ato contínuo de roer pode deformar a lâmina ungueal, deixando as unhas fracas, onduladas ou quebradiças. Por isso, invista em bases fortalecedoras e cuidados semanais com manicure para estimular o crescimento saudável.

4. Lesões nos dentes

Roer unhas pode causar desgaste do esmalte dentário, pequenas fraturas e até desalinhamento. Técnicas de respiração e mindfulness ajudam a controlar a ansiedade e reduzir os momentos de compulsão.

5. Problemas gengivais

O contato constante com a região bucal aumenta o risco de inflamações nas gengivas. Por isso, use curativos discretos ou unhas postiças como barreira até que o hábito seja controlado.

6. Impacto estético e social

Mãos machucadas e unhas deformadas podem causar vergonha e baixa autoestima. Mantenha as unhas bem feitas, aposte em esmaltes de cores que você goste e veja esse cuidado como parte da autoestima.

7. Reforço do ciclo de ansiedade

Embora alivie momentaneamente a tensão, o hábito aumenta a culpa e a sensação de descontrole, reforçando ainda mais a ansiedade. Por isso, busque acompanhamento psicológico, como terapia cognitivo-comportamental, e, em alguns casos, auxílio psiquiátrico para tratar a raiz do problema.

“Roer unhas não é apenas uma questão estética, mas um hábito multifatorial que exige cuidado físico e emocional. Com acompanhamento e pequenas mudanças de rotina, é possível se livrar desse ciclo e recuperar a saúde das unhas e das mãos”, finaliza Monica Druzian.

Por Sarah Monteiro

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

bem-estar edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar