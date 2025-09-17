7 riscos de roer as unhas e como parar com esse hábito / Crédito: EdiCase Saude

Roer unhas pode parecer um hábito inofensivo ou até uma simples mania, mas traz sérios prejuízos para a saúde. Além de causar danos estéticos, como unhas fracas, deformadas e cutículas machucadas, esse comportamento facilita a entrada de bactérias e fungos presentes nas mãos e debaixo das unhas para a boca e o sistema digestivo, aumentando o risco de infecções. Segundo a fisioterapeuta dermato Monica Druzian, a prática geralmente está ligada à ansiedade e funciona como um alívio momentâneo da tensão. “O problema é que, além de não resolver a causa da ansiedade, o hábito pode trazer danos para a saúde das unhas, da pele e até do sistema digestivo”, alerta.

Abaixo, confira 7 riscos de roer unhas e como parar com esse hábito! 1. Infecções na pele e nas unhas Ferimentos ao redor da cutícula facilitam a entrada de bactérias e fungos, podendo causar paroníquia, uma inflamação dolorosa. Por isso, mantenha as mãos sempre hidratadas e as cutículas bem cuidadas para reduzir a vontade de mexer nelas. 2. Risco de doenças gastrointestinais Ao levar os dedos à boca, microrganismos presentes nas unhas podem ser ingeridos, aumentando a chance de infecções intestinais. Por isso, lave as mãos com frequência e utilize esmaltes com gosto amargo para criar uma barreira física contra o hábito. 3. Deformidades nas unhas O ato contínuo de roer pode deformar a lâmina ungueal, deixando as unhas fracas, onduladas ou quebradiças. Por isso, invista em bases fortalecedoras e cuidados semanais com manicure para estimular o crescimento saudável.

4. Lesões nos dentes Roer unhas pode causar desgaste do esmalte dentário, pequenas fraturas e até desalinhamento. Técnicas de respiração e mindfulness ajudam a controlar a ansiedade e reduzir os momentos de compulsão. 5. Problemas gengivais O contato constante com a região bucal aumenta o risco de inflamações nas gengivas. Por isso, use curativos discretos ou unhas postiças como barreira até que o hábito seja controlado. 6. Impacto estético e social Mãos machucadas e unhas deformadas podem causar vergonha e baixa autoestima. Mantenha as unhas bem feitas, aposte em esmaltes de cores que você goste e veja esse cuidado como parte da autoestima.