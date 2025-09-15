Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 15 a 21 de setembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

Para esta semana, as cartas falam sobre responsabilidade e maturidade. Segundo Mestre Ravi Vidya, será necessário assumir compromissos e lidar com escolhas importantes. A energia geral será de organização e direcionamento, preparando o terreno para um ciclo mais fértil. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries – Carta da Torre A introspecção será necessária. A carta da “Torre” indica a necessidade de analisar e se distanciar de situações confusas. Será uma boa semana para refletir, reorganizar a vida e se conectar com a espiritualidade. O silêncio trará respostas. Touro – Carta do Anel Compromissos e alianças ganharão força. Poderá haver a assinatura de um contrato, o fortalecimento de uma parceria ou uma decisão importante no campo afetivo. A carta do “Anel” reforça que vínculos sólidos serão construídos. Gêmeos – Carta da Lua A sensibilidade e a intuição estarão ampliadas. A carta da “Lua” inspira a criatividade e fortalece a percepção, mas também alerta contra ilusões. Será importante separar o que é real do que é apenas fantasia. Escute sua voz interior, mas mantenha os pés no chão. Câncer – Carta dos Lírios A busca por harmonia e paz será central. Será uma semana propícia para resolver conflitos e restabelecer o equilíbrio. A carta dos “Lírios” também fala de maturidade e serenidade, trazendo uma energia de calmaria após períodos turbulentos.

Leão – Carta do Cavaleiro Movimento, novidades e convites chegarão de forma rápida. A carta do “Cavaleiro” anuncia dinamismo e ação, exigindo respostas ágeis. Será uma semana para avançar, mas também para se adaptar a mudanças inesperadas. Virgem – Carta da Chave Soluções importantes estarão ao seu alcance. A carta da “Chave” indica aberturas, decisões e a oportunidade de resolver problemas que pareciam travados. Será o momento de assumir o controle e dar o próximo passo. Libra – Carta do Sol Um período de brilho e reconhecimento se abrirá. A carta do “Sol” ilumina seus caminhos, trazendo conquistas e clareza. Será uma semana para mostrar a sua força, mas também para valorizar quem caminha ao seu lado.

Escorpião – Carta da Raposa A atenção precisará ser redobrada em situações ambíguas. A carta da “Raposa” pede análise e cautela, especialmente no trabalho. Não revele seus planos a todos e observe antes de agir. A inteligência estratégica será sua maior aliada. Sagitário – Carta do Livro Estudos, segredos e aprendizados marcarão o período. A carta do “Livro” pode indicar informações que chegam de forma discreta, mas que são essenciais. Será uma semana excelente para se dedicar ao conhecimento ou resolver questões burocráticas. Capricórnio – Carta da Foice Encerramentos se tornarão inevitáveis. A carta da “Foice” indica a necessidade de cortar o que não tem mais função. Será um momento de escolhas firmes, mas que abrirão espaço para um novo ciclo de crescimento.

Aquário – Carta do Cão A lealdade estará em destaque. Amizades e parcerias verdadeiras se fortalecerão, trazendo apoio. Será uma semana para valorizar quem está ao seu lado e para oferecer ajuda a quem precisar. Peixes – Carta das Nuvens Um período de incertezas poderá trazer ansiedade. A carta das “Nuvens” indica confusão temporária, mas que logo se desfaz. Será melhor evitar decisões impulsivas e aguardar a clareza antes de agir. Ravi Vidya