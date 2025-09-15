7 receitas de crepioca para o lanche da tarde / Crédito: EdiCase Culinaria

A crepioca é uma opção prática e saborosa para o lanche da tarde. Bastante consumida por quem busca uma refeição rápida, ela pode ser preparada tanto na versão doce quanto salgada, permitindo combinações com os mais variados recheios. Versátil e nutritiva, torna-se uma alternativa ideal para saciar a fome, proporcionando energia e prazer ao paladar sem complicações no preparo. Confira, a seguir, 7 receitas de crepioca para o lanche da tarde!

Crepioca de frango Ingredientes 2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 ovo

1 pitada de sal

1 peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de milho-verde

1 cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de creme de ricota

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

1 folha de alface para montar

para montar Rodela de tomate e rabanete para decorar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a goma da tapioca, o ovo e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Em seguida, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a massa sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture o frango desfiado, o milho-verde, a cenoura, o creme de ricota, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie a crepioca com a mistura e dobre ao meio. Disponha a folha de alface sobre um prato e acrescente a crepioca recheada. Decore com as rodelas de rabanete e tomate e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida. Crepioca de espinafre Ingredientes 1 ovo

1 colher de sopa de tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de goma de tapioca

2 colheres de sopa de queijo cottage

1 colher de chá de orégano

1/2 colher de chá de sal

1 colher de sopa de cebola descascada e picada

1 xícara de chá de espinafre

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o ovo, o tomate, a goma de tapioca, o queijo cottage, o orégano e o sal e misture. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o espinafre e refogue por 5 minutos. Acrescente a massa da crepioca e distribua sobre a frigideira. Doure dos dois lados e retire do fogo. Sirva em seguida. Crepioca de queijo e tomate Ingredientes 1 ovo

2 colheres de sopa de goma de tapioca

2 fatias de queijo minas

1 tomate cortado em rodelas e sem sementes

cortado em rodelas e sem sementes Sal e orégano a gosto

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o ovo, a goma de tapioca e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa de crepioca, cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Recheie com o queijo e o tomate e polvilhe com orégano. Tampe a panela e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e dobre a crepioca ao meio. Sirva em seguida.

Crepioca de banana e chocolate Ingredientes 1 ovo

2 colheres de sopa de goma de tapioca

de goma de tapioca 1 banana descascada e cortada em rodelas

Chocolate meio-amargo a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque o ovo e a goma de tapioca e, com a ajuda de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a mistura sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo, transfira para um prato e reserve. Em banho-maria, derreta o chocolate meio-amargo. Depois, recheie a crepioca com o chocolate e as rodelas de banana. Dobre ao meio e sirva em seguida. Crepioca de carne-seca Ingredientes 2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 ovo

Sal a gosto

50 g de carne-seca desfiada, dessalgada e cozida

desfiada, dessalgada e cozida 1 colher de chá de azeite de oliva

Cebolinha picada para polvilhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o ovo, a goma de tapioca e o sal e, com a ajuda de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio e despeje a mistura sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Recheie com a carne-seca e dobre a crepioca ao meio. Cozinhe por mais 2 minutos e desligue o fogo. Transfira para um prato e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida. Crepioca de queijo parmesão Ingredientes 4 colheres de sopa de goma de tapioca

1 ovo

Queijo parmesão ralado a gosto

parmesão ralado a gosto 1 pitada de sal Modo de preparo Em um recipiente, coloque a goma da tapioca, o ovo e o sal e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o queijo parmesão e mexa para incorporar. Em seguida, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e despeje a massa sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo e dobre a crepioca ao meio. Sirva em seguida.