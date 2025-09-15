5 receitas leves com peixe para começar a semana / Crédito: EdiCase Culinaria

O peixe é uma excelente fonte de proteína magra, essencial para a construção e reparo de tecidos. Além disso, é rico em ômega 3, conhecido por promover a saúde cardiovascular, reduzindo os níveis de colesterol. Esses nutrientes também desempenham um papel importante no desenvolvimento e na função cerebral, melhorando a cognição. Dessa forma, incluir peixes nas refeições é uma ótima maneira de começar a semana de forma leve e saudável. A seguir, confira 5 receitas leves com peixe para começar a semana!

Peixe assado com molho de tomate Ingredientes 600 g de filé de merluza

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

1/2 colher de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de molho de tomate caseiro

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva Modo de preparo Em um recipiente, tempere os filés de merluza com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Leve à geladeira por 30 minutos. Após esse período, retire o peixe da geladeira, transfira para uma forma e acrescente os tomates picados. Espalhe o molho de tomate, regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida com a salsinha. Ceviche de tilápia Ingredientes 300 g de filé de tilápia

Suco de 2 limões

1/2 cebola-roxa descascada e cortada em fatias

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Corte os filés de tilápia em cubos pequenos e coloque-os em um recipiente. Regue com suco de limão e adicione a cebola-roxa, a pimenta dedo-de-moça e o coentro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e deixe marinar na geladeira por 20 minutos. Sirva em seguida. Hambúrguer de salmão Ingredientes 300 g de salmão

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 dente de alho descascado e amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva Modo de preparo Corte o salmão em pedaços pequenos e bata no processador até que fique bem triturado. Em seguida, coloque o peixe em um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Acrescente a farinha de aveia aos poucos e misture até obter uma massa homogênea. Modele no formato de hambúrguer e leve ao congelador por 15 minutos. Após, aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio e grelhe o hambúrguer, virando-o até que os dois lados dourem por igual. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva o hambúrguer acompanhado de vegetai Bifum de sardinha com vegetais Ingredientes 150 g de bifum (macarrão de arroz)

160 g de sardinha em água

1 cenoura descascada e cortada em tiras finas

1/2 abobrinha cortada em tiras finas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Cebolinha picada para finalizar

Molho de tamari, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água fervente Modo de preparo Em um recipiente, coloque o bifum, cubra com água fervente e deixe de molho até que fique macio, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até que fiquem crocantes. Junte a sardinha, desmanchando levemente os filés, e misture com os vegetais. Adicione o bifum cozido e tempere com molho de tamari, sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cebolinha. Sirva em seguida. Salmão ao forno com brócolis e pimentão Ingredientes 600 g de filé de salmão

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 cebola descascada e cortada em rodelas

3 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e alho. Leve à geladeira e deixe descansar por 1 hora. Após esse período, retire da geladeira e transfira para uma assadeira. Acrescente os floretes de brócolis, o pimentão e cubra com cebola.