Tarot semanal: previsão para os signos de 15 a 21 de setembro de 2025

A semana trará oportunidades e momentos de reflexão para todos os signos. Decisões importantes exigirão equilíbrio e clareza, enquanto esforços contínuos e dedicação poderão render reconhecimento. Haverá espaço para recomeços e surpresas positivas, além da necessidade de introspecção e atenção às relações pessoais e profissionais. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Cavaleiro de Espadas A semana será rápida e intensa! Você terá coragem para tomar decisões, mas precisará de cuidado para não atropelar tudo no caminho. Vá direto ao ponto, mas com consciência. Touro – Oito de Ouros O seu esforço e a sua dedicação serão recompensados. Poderá continuar aprimorando suas habilidades, mas sem pular etapas. A constância trará resultados e reconhecimento. Gêmeos – Três de Paus Novos horizontes à vista! Você olhará para o futuro com confiança, planejará caminhos promissores e se abrirá para oportunidades que poderão surgir de longe. Seu caminho está se abrindo. Câncer – A Lua Nem tudo estará claro de primeira. Por isso, você precisará escutar sua intuição e desconfiar de ilusões. A semana pedirá sensibilidade para enxergar o que os olhos não veem.

Leão – Dez de Copas A felicidade simples reinará. Família, amigos e amores proporcionarão bons encontros, e você celebrará os laços afetivos. Seu coração estará cheio. Virgem – O Eremita Você deverá olhar mais para dentro. Para isso, reduza o barulho externo e busque respostas na sua própria sabedoria. O silêncio poderá trazer revelações importantes. Libra – Rei de Ouros Estabilidade e firmeza marcarão sua semana. Você poderá pensar nos resultados práticos, cuidar do seu dinheiro e consolidar conquistas. Mantenha o pé no chão, mas com confiança.

Escorpião – Cinco de Copas Nem tudo sai como a gente imagina, mas não fique preso no que deu errado. Nesta semana, levante a cabeça, pois haverá muito a ser aproveitado e transformado. Sagitário – A Justiça Decisões importantes exigirão equilíbrio. Você deverá avaliar os prós e contras e agir com clareza e responsabilidade. A colheita será justa conforme suas escolhas. Capricórnio – Nove de Paus A persistência será a chave. Mesmo cansado, você deverá manter-se firme, pois estará mais perto da vitória do que imagina.

Aquário – Dez de Ouros Prosperidade e segurança estarão a caminho. Assuntos de família, negócios ou finanças poderão se alinhar de forma positiva. Aproveite a sensação de estabilidade. Peixes – O Louco Uma nova jornada começará. Por isso, confie no fluxo da vida, arrisque o primeiro passo e se abra para o inesperado. O universo trará surpresas boas para você. Victor Valentim