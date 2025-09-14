Tarot semanal: previsão para os signos de 15 a 21 de setembro de 2025

Tarot semanal: previsão para os signos de 15 a 21 de setembro de 2025Confira o que as cartas revelam para cada nativo nos próximos dias
A semana trará oportunidades e momentos de reflexão para todos os signos. Decisões importantes exigirão equilíbrio e clareza, enquanto esforços contínuos e dedicação poderão render reconhecimento. Haverá espaço para recomeços e surpresas positivas, além da necessidade de introspecção e atenção às relações pessoais e profissionais.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!
Áries – Cavaleiro de Espadas
A semana será rápida e intensa! Você terá coragem para tomar decisões, mas precisará de cuidado para não atropelar tudo no caminho. Vá direto ao ponto, mas com consciência.
Touro – Oito de Ouros
O seu esforço e a sua dedicação serão recompensados. Poderá continuar aprimorando suas habilidades, mas sem pular etapas. A constância trará resultados e reconhecimento.
Gêmeos – Três de Paus
Novos horizontes à vista! Você olhará para o futuro com confiança, planejará caminhos promissores e se abrirá para oportunidades que poderão surgir de longe. Seu caminho está se abrindo.
Câncer – A Lua
Nem tudo estará claro de primeira. Por isso, você precisará escutar sua intuição e desconfiar de ilusões. A semana pedirá sensibilidade para enxergar o que os olhos não veem.
Leão – Dez de Copas
A felicidade simples reinará. Família, amigos e amores proporcionarão bons encontros, e você celebrará os laços afetivos. Seu coração estará cheio.
Virgem – O Eremita
Você deverá olhar mais para dentro. Para isso, reduza o barulho externo e busque respostas na sua própria sabedoria. O silêncio poderá trazer revelações importantes.
Libra – Rei de Ouros
Estabilidade e firmeza marcarão sua semana. Você poderá pensar nos resultados práticos, cuidar do seu dinheiro e consolidar conquistas. Mantenha o pé no chão, mas com confiança.
Escorpião – Cinco de Copas
Nem tudo sai como a gente imagina, mas não fique preso no que deu errado. Nesta semana, levante a cabeça, pois haverá muito a ser aproveitado e transformado.
Sagitário – A Justiça
Decisões importantes exigirão equilíbrio. Você deverá avaliar os prós e contras e agir com clareza e responsabilidade. A colheita será justa conforme suas escolhas.
Capricórnio – Nove de Paus
A persistência será a chave. Mesmo cansado, você deverá manter-se firme, pois estará mais perto da vitória do que imagina.
Aquário – Dez de Ouros
Prosperidade e segurança estarão a caminho. Assuntos de família, negócios ou finanças poderão se alinhar de forma positiva. Aproveite a sensação de estabilidade.
Peixes – O Louco
Uma nova jornada começará. Por isso, confie no fluxo da vida, arrisque o primeiro passo e se abra para o inesperado. O universo trará surpresas boas para você.
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.