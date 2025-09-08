Veja as características de cada signo do Horóscopo Cigano

Cada signo do Horóscopo Cigano tem suas próprias peculiaridades e atributos. Por exemplo, a Taça representa a emoção e a intuição, enquanto a Adaga simboliza a coragem e a força de vontade. Para trazer mais detalhes sobre as características de cada um deles, a bruxa e astróloga Tânia Gori compartilha seus conhecimentos. Confira!

O Horóscopo Cigano é uma tradição esotérica baseada na cultura e sabedoria do povo cigano. Assim como o zodíaco ocidental, ele é composto por doze signos, cada um representado por um objeto simbólico que carrega significados profundos e características específicas. Eles são determinados pela data de nascimento e proporcionam uma visão única sobre a personalidade e o destino das pessoas.

As capelas representam a fé, a religiosidade e a reverência diante de Deus. Assim, o signo está associado ao crescimento espiritual e a todos os dons que podem ser adquiridos por meio desse crescimento, como a mediunidade, a intuição e o poder de compreender as coisas de uma maneira mais profunda.

Independente, evita envolvimentos amorosos muito sérios e não admite parceiros exigentes e possessivos. Aliás, nos seus relacionamentos, ele valoriza principalmente a amizade, o companheirismo e a compreensão mútua. Na hora do sexo, é carinhoso e dedicado à pessoa amada.

Original em tudo, o nativo da Taça adora inovar, principalmente no setor profissional. Dono de uma inteligência brilhante, ele costuma criar projetos muito interessantes e quase sempre se sai bem no trabalho, sobretudo quando têm a oportunidade de lidar com alguma coisa relacionada à área de ciência e tecnologia. Também pode se dar bem como astrólogo. É uma pessoa simples e descontraída, que adora curtir a natureza e passear com os amigos.

A taça simboliza a união e a receptividade, pois nela pode ser depositado qualquer líquido. Em um casamento cigano, por exemplo, os noivos bebem vinho em uma única taça para selar seu compromisso. Da mesma maneira, quando um líder cigano toma uma decisão, toda a tribo bebe vinho e faz um brinde para manifestar seu apoio.

O punhal simboliza luta e disposição para enfrentar o inimigo, o duelo claro e franco. Está associado à honra e à vitória. Os ciganos também utilizam essa arma para abrir caminho quando atravessavam as florestas. Por isso, o punhal simboliza igualmente o pioneirismo e a superação de todos os obstáculos.

Dócil e gentil, encanta o sexo oposto e vive cercado de admiradores. Mas só se envolve com alguém quando tem certeza de que está apaixonado, pois considera a relação afetiva um assunto sério demais. Sensual, adora fazer amor de maneira prolongada, explorando carinhosamente cada pedacinho do corpo da pessoa amada.

O nativo de Capelas é sonhador , místico e profundo. Dotado de dons mediúnicos e faculdades paranormais, ele tem aptidões para prever o futuro por meio de cartas, da bola de cristal e de outros oráculos. Também tem talentos para lidar com cura e pode se tornar um exímio conhecedor de massagens e ervas curativas. Profissionalmente, se realiza como enfermeiro, assistente social, pediatra ou psicólogo.

Ousado e sedutor, ele desperta fortes paixões e dá muita importância à sexualidade. Na cama, é criativo e busca mil maneiras de proporcionar e receber o máximo de prazer.

Além disso, como possui um notável senso de liderança, atua de maneira excelente em postos de chefia ou na coordenação de projetos no trabalho ou na escola. Na área financeira, o nativo deste signo costuma agir de maneira imprudente, e isso muitas vezes o impede de obter algumas das coisas que deseja.

A exuberância é o ponto forte do nativo de Punhal. Tem uma personalidade intensa e detesta ser contrariado, o que frequentemente o leva a agir com uma certa dose de agressividade. Pode fazer carreira na área de esportes e revela talento para artes marciais.

Todavia, seu sonho dourado é se tornar dono de seu próprio negócio. Aliás, ele tem boas chances de se transformar em um empresário de sucesso. Amante de boa mesa e de todos os prazeres da vida, a pessoa nascida sob o signo da Coroa faz questão de conforto e não tem nada contra o luxo.

A conquista da estabilidade financeira é o principal objetivo do nativo da Coroa. Por isso, ele se esforça para progredir no trabalho e é muito prudente ao lidar com dinheiro. Profissionalmente, costuma se dar bem em funções administrativas, na consultoria financeira ou no setor imobiliário.

A coroa está associada ao ouro e à nobreza, o que a torna um símbolo da riqueza material. Também está ligada ao verdadeiro amor, puro e belo como o próprio ouro. Além disso, é um símbolo de força e de poder, relacionada à elegância, muito valorizada pelos vaidosos ciganos.

Amor

O nativo da Coroa valoriza a fidelidade e a segurança, e só encontra a felicidade ao lado de alguém que o faça se sentir a pessoa mais importante do mundo.

Candeias (21 de maio a 20 de junho)

Simbolismo

Usadas para iluminar os antigos acompanhamentos ciganos, as candeias estão associadas à luz e à claridade. Simboliza a sabedoria que clareia os caminhos e nossa capacidade de usar a luz da razão para eliminar as trevas da ignorância. Representam, ainda, a esperteza, uma das qualidades mais prezadas pelos ciganos.

Personalidade

O comunicativo e bem-humorado nativo de Candeias vive cercado de amigos. No trabalho, costuma se dar bem em funções ligadas à pesquisa, à escrita ou às relações-públicas. O magistério e a advocacia são outras áreas nas quais o signo pode conquistar uma boa posição, pois ele adora lidar com pessoas, e tem um jeitinho todo especial para enfrentar e superar desafios.

Amor

Com seu jeito alegre e extrovertido, esse nativo atrai atenção das pessoas e se apossa de muitos corações. Todavia, raramente se envolve de maneira profunda com alguém, pois prefere preservar a liberdade de se entregar de corpo e de alma ao amor. É sexualmente criativo e gosta de fazer amor em situações arriscadas, pois o perigo e a aventura aumentam seu tesão.

Roda (21 de junho a 21 de julho)

Simbolismo

A roda simboliza o ir-e-vir, as mudanças constantes. Assim, está associada às variações de humor, a escolha entre a razão e a emoção e a necessidade de optar por um caminho. Sua forma redonda vincula-se à Lua Cheia e à barriga das gestantes, o que indica forte ligação com a mulher, a maternidade e a fecundidade.

Personalidade

Sensível e requintado, esse nativo pode se dar bem em trabalhos relacionados às artes plásticas, à moda, à estética e à decoração. Também, no ramo alimentício, tem boas chances de alcançar lucros excelentes, pois é um cozinheiro hábil e tem talento para criar pratos ao mesmo tempo nutritivos e saborosos. Simpático, conquista o afeto de todos e costuma ter muitos amigos.

Amor

Um parceiro gentil e dedicado, um lar harmonioso e um emprego bem remunerado são os segredos da felicidade para o nativo da Roda. Dono de um temperamento dócil e tranquilo, ele gosta de levar a vida calma e se sente realizado quando se casa e tem filhos. Na hora do sexo, gosta de suavidade e ardor, o que resulta em momentos de intenso prazer.

Estrela (22 de julho a 22 de agosto)

Simbolismo

A estrela é composta por dois triângulos idênticos, um com a ponta voltada para cima e a outra voltada para baixo. Isso significa que o que está em cima é igual ao que está baixo, ou seja, que o espírito se reflete na matéria e vice-versa. Por isso, esse signo está vinculado ao sucesso e ao crescimento interior.

Personalidade

O nativo da Estrela nasceu para brilhar e pode se tornar muito famoso, sobretudo se tiver a chance de seguir a carreira de ator, modelo, cantor ou dançarino. Sabe curtir a vida com toda a intensidade e está sempre pronto a ajudar os amigos – mas faz questão de receber os devidos agradecimentos. Muito generoso, costuma colaborar com instituições filantrópicas, especialmente com as entidades que auxiliam crianças carentes. Aliás, é uma pessoa que adora crianças.

Amor

Ele aprecia parceiros românticos e dedicados, que valorizem e o elogiem pela beleza e inteligência. Na intimidade a dois, o nativo da Estrela gosta de ousar, principalmente se estiver apaixonado. Ele adora fazer sexo ao ar livre, no carro ou na praia.

Sino (23 de agosto a 22 de setembro)

Simbolismo

O sino, que todos os dias soa no mesmo horário, simboliza a exatidão, a perfeição, a pontualidade e a organização. Até o século XVIII, era como uma espécie de relógio comunitário. Por isso, os ciganos o associaram à disciplina. Por ser feito com materiais fortes, como o cobre e a prata, ele também representa firmeza.

Personalidade

Organizado, metódico e muito ambicioso, o nativo do Sino faz do progresso profissional seu objetivo mais importante. Graças a isso, costuma alcançar uma boa posição financeira e, quase sempre, ocupa postos de comando nas empresas em que trabalha.

Dotado de forte senso de responsabilidade, conquista a simpatia dos chefes e a confiança dos colegas, que a ele recorrem nos momentos de dificuldade. Tem talento para as funções administrativas e pode se realizar como arquivista, bibliotecário ou pesquisador, além de possuir grande talento para escrever.

Amor

É exigente e não admite traições. Em compensação, é superdedicado à pessoa amada e usa a sensibilidade e a imaginação para lhe proporcionar prazeres inesquecíveis.

Moeda (23 de setembro a 22 de outubro)

Simbolismo

Toda moeda tem cara e coroa. Assim, ela simboliza os dois lados de uma mesma situação. Ela se associa à justiça e à harmonia. Esse signo também está vinculado à riqueza, tanto material quanto espiritual, pois, para os ciganos, a Moeda é uma representação do ouro físico (indicado pela cara) e o espiritual (indicado pela coroa).

Personalidade

O nativo da Moeda tem alma de artista. Sensível, criativo e dotado de um bom gosto impressionante, revela talento para a música e para pintura, além de uma habilidade incomum para decorar ambientes. E. graças ao seu apurado senso de justiça, tem boas chances como advogado ou juiz. É também muito solidário e faz o impossível para ajudar os amigos. Amante da vida luxuosa, gosta de usar roupas bonitas, bons perfumes e joias caras. E, justamente por isso, persegue o sucesso financeiro.

Amor

Sempre elegante, seduz as pessoas com sua meiguice e seu jeito suave. É romântico e considera o relacionamento amoroso o ponto mais importante da vida: para ele se sentir no sétimo céu, basta que esteja em harmonia ao lado do seu bem-querer.

Adaga (23 de outubro a 21 de novembro)

Simbolismo

A adaga é entregue ao cigano quando ele sai da adolescência e ingressa na vida adulta. Por esse motivo, ela simboliza a transformação, a mudança de um estágio da vida para outro. Além disso, como serve para matar, costuma ser associada à maior de todas as transformações: a morte e o que se segue a ela.

Personalidade

Inteligente, o nativo deste signo costuma ser bem-sucedido em profissões que exigem raciocínio ágil e capacidade de análise. Detalhista e cuidadoso, obtém bons resultados como cirurgião e até como detetive. É, também, intuitivo e cheio de criatividade, o que lhe permite driblar as situações difíceis e seguir sempre os melhores caminhos. Muito fiel aos amigos, ele é incapaz de prejudicar uma pessoa querida. Mas, se descobrir que foi enganado, fará de tudo para se vingar.

Amor

Sedutor, misterioso, envolvente, assim é o nativo da Adaga, que encanta as pessoas com seu jeito de quem nasceu para amar. Ciumento, também não admite traição no amor e pode se tornar agressivo diante de qualquer infelicidade. No sexo, dá preferência a amantes que se mostrem ardentes.

Machado (22 de novembro a 21 de dezembro)

Simbolismo

O machado simboliza os rompimentos que a vida nos impõe. A árvore, cortada por ele, se transformava na lenha usada para cozinhar e na madeira necessária à construção dos acampamentos. Assim, no papel de destruidor de obstáculos e transformador da natureza, era essencial ao cotidiano nômade dos ciganos.

Personalidade

O nativo do Machado é um aventureiro, uma alma cigana livre, leve e solta, não aceita imposições, tem verdadeira paixão por viagens e faz questão de aproveitar ao máximo cada momento da sua vida. No setor profissional, pode se dar bem nas carreiras de tradutor, intérprete, guia de turismo ou comissário de voo. Também tem boas chances de se realizar nos estudos de culturas exóticas ou no comércio exterior, pois está ligado à expansão.

Amor

Muitas vezes, se ilude e acaba se apaixonando por pessoas que não merecem seu afeto. Mas nem por isso perde o otimismo ou se entrega ao sofrimento. Alto astral por natureza, o nativo do Machado supera rapidamente as decepções e logo sai em busca de um romance mais feliz.

Ferradura (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Simbolismo

A ferradura está associada aos animais que os homens colocaram a seu serviço, como o cavalo, a mula e o boi. Por isso, ela simboliza o trabalho e a necessidade de se esforçar para garantir a sobrevivência. Considerada pelos ciganos um poderoso talismã, também está associada à boa sorte e à fortuna material.

Personalidade

O nativo da Ferradura costuma ser muito sério e calado. Dotado de senso de responsabilidade e de força de vontade muito grandes, ele geralmente consegue abrir as portas do sucesso financeiro e profissional. Os trabalhos de gerenciamento, a administração financeira e as atividades comerciais são as carreiras que mais lhe oferecem possibilidade de êxito. Mas o interesse excessivo pelos assuntos práticos o afasta da felicidade em outros setores, especialmente no amor. A dedicação à família é outro ponto forte do nativo.

Amor

Na atividade sexual, esse nativo tende a se mostrar um pouco tímido, sobretudo no início do relacionamento. Quando se solta, porém, é capaz de levar a pessoa amada a maravilhosos e inesquecíveis momentos de êxtase.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.