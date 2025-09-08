Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 08 a 14 de setembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

O baralho cigano anuncia uma semana de ajustes e oportunidades para cada signo. Segundo o Mestre Ravi Vidya, será um período para observar os sinais sutis, valorizar os detalhes e confiar no que a intuição revelar. Nem tudo estará claro de imediato, mas as cartas mostram que pequenas mudanças gerarão grandes transformações. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries – Carta da Carta Mensagens, notícias e documentos terão grande importância. Algo esperado finalmente chegará, trazendo clareza e movimentação. A energia será de comunicação, mas será preciso ter cuidado com mal-entendidos: as palavras deverão ser claras. Será uma boa semana para resolver burocracias ou retomar contatos. Touro – Carta do Urso Questões de poder e controle estarão em evidência. A carta do “Urso” traz força e proteção, mas também alerta para o risco de atitudes possessivas, seja de sua parte ou de outros. Haverá a necessidade de firmeza, mas não deixe a teimosia atrapalhar negociações ou relacionamentos. Gêmeos – Carta do Sol A luz brilhará sobre você. A carta do “Sol” anuncia reconhecimento, conquistas e clareza. Projetos importantes ganharão força, e o esforço será recompensado. Será uma semana de destaque, ideal para assumir papéis de liderança. No entanto, será necessário manter a humildade para não criar rivalidades. Câncer – Carta das Estrelas Proteção espiritual e inspiração estarão presentes. A carta da “Estrela” indica esperança renovada e caminhos iluminados. Será uma semana para confiar no destino e buscar conexão com a fé. Novos planos começarão a ganhar forma e fluidez.

Leão – Carta da Raposa A esperteza será a maior aliada. A carta da “Raposa” pede cautela, observação e estratégia. Será preciso estar atento(a) para não cair em ilusões ou manipulações. No trabalho, acordos deverão ser revistos e os planos mantidos em discrição. A inteligência será a chave para vencer desafios. Virgem – Carta da Criança Um ciclo de renovação se abrirá. A carta da “Criança” indica leveza, novidades e oportunidades inesperadas. Será uma semana para se permitir experimentar e não levar tudo tão a sério. Reencontros e momentos de alegria simples trarão inspiração. Libra – Carta da Montanha Obstáculos poderão surgir, pedindo paciência e perseverança. A carta da “Montanha” não bloqueia, apenas exige esforço e preparo para ser superada. O período servirá para organizar metas e planejar estratégias. Cada passo será sólido e o aprendizado, duradouro.

Escorpião – Carta da Cegonha Mudanças positivas estarão a caminho. A carta da “Cegonha” anuncia novidades, recomeços e movimentos. Será o início de um novo ciclo no trabalho ou na vida pessoal. Será hora de se abrir ao inesperado e acolher o que chegar, mesmo que mude a rotina. Sagitário – Carta do Coração Os sentimentos estarão em alta. A carta do “Coração” revela encontros importantes, fortalecimento de laços e abertura para o amor. Se já houver uma relação, o momento trará maior cumplicidade. Se estiver solteiro(a), novas conexões poderão surgir. Capricórnio – Carta do Jardim A carta do “Jardim” traz encontros sociais, convites e abertura de caminhos por meio de pessoas. Será uma semana para ampliar contatos e participar de eventos. Oportunidades virão do convívio, mas será preciso separar o que for superficial do que realmente tiver valor.

Aquário – Carta da Árvore A carta da “Árvore” simboliza crescimento lento, mas sólido. Esta será uma semana de maturidade, estabilidade e fortalecimento, especialmente no campo da saúde. Será o momento de investir em hábitos que trarão resultados a longo prazo. Peixes – Carta da Foice A carta da “Foice” indica cortes necessários. Será hora de encerrar algo que já não traz frutos, seja um hábito, uma situação ou até um vínculo. Embora possa parecer duro, esse corte abrirá espaço para novas oportunidades. Ravi Vidya