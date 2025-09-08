7 benefícios do iogurte natural e formas criativas de usá-lo / Crédito: EdiCase Saude

O iogurte natural é altamente nutritivo. Rico em cálcio, vitaminas B2 e B12 e magnésio, ele apoia a integridade óssea, melhora a função cerebral e promove a sensação de saciedade, auxiliando na perda de peso. Essas características fazem desse alimento multifuncional um componente importante de uma dieta balanceada, trazendo benefícios variados para a saúde e o bem-estar geral do corpo. Confira 7 benefícios do iogurte natural para a saúde e formas criativas de usá-lo na rotina!

1. Fonte de nutrientes essenciais O iogurte natural é rico em nutrientes essenciais como cálcio, vitaminas do complexo B, proteínas, fósforo e magnésio. Juntos, eles mantêm funções essenciais do organismo, como a manutenção da saúde dos dentes e dos ossos, produção de enzimas e hormônios. O magnésio, por exemplo, é responsável por inúmeras reações bioquímicas no corpo, inclusive a regulação da função muscular e nervosa e o controle de glicose no sangue. 2. Promove a saúde intestinal Os probióticos presentes no iogurte trazem diversos benefícios para o intestino. Eles ajudam a manter o equilíbrio entre as bactérias ruins e boas no trato intestinal, promovendo um microbioma saudável. Além disso, auxiliam no processo de digestão dos alimentos e na decomposição dos nutrientes, facilitando sua absorção pelo corpo. “Esses microrganismos contribuem para fortalecer a imunidade. O intestino saudável é capaz de separar o que não faz bem e absorver os principais micronutrientes, como as vitaminas”, esclarece a nutricionista Daniela de Araújo Medeiros. 3. Ajuda na reparação da pele Os nutrientes do iogurte, principalmente as vitaminas B2 e B12, são fundamentais para a reparação da pele. O consumo regular deste alimento pode ajudar na regeneração celular e na redução de inflamações, enquanto os probióticos fortalecem a barreira de proteção da pele.

4. Promove a saúde cardiovascular A vitamina B6, além de beneficiar o equilíbrio do humor e da saúde mental, se mostra fundamental para a saúde cardiovascular. Ela auxilia na formação de hemoglobina, a proteína dos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio por todo o corpo e cuja falta é capaz de favorecer a criação de placas nos vasos sanguíneos. Segundo a farmacêutica Paula Molari Abdo, diretora técnica da farmácia de manipulação Formularium, especialista em Atenção Farmacêutica e membro da ANFARMAG (Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais), a deficiência de vitamina B6 pode ocorrer em casos de ingestão excessiva de proteínas, prática intensa de exercícios físicos, gestação, pessoas que fazem diálise ou uso de medicamentos com efeito antagonista à piridoxina, como a isoniazida, penicilamina, hidralazina, cicloserina e as tiazolidonas. “Estas medicações formam complexos com a molécula da vitamina, inibindo sua função”. 5. Promove a saciedade As proteínas presentes no iogurte promovem a sensação de saciedade, auxiliando na redução de peso ao diminuir a busca por alimentos entre as refeições. Com o cálcio, elas também podem ajudar a reduzir o acúmulo de gordura corporal. Ainda, o cálcio desempenha um papel importante na regulação do metabolismo, ajudando a aumentar a quebra de gordura e a diminuir sua formação.

6. Auxilia na saúde do cérebro A vitamina B6 facilita a conversão de proteínas em energia e na síntese dos neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, fundamentais para o equilíbrio da saúde mental. “Por consequência, a B6 estimula a concentração, a memória, o humor e a atenção, sendo importante também na prevenção da depressão e ansiedade”, pontua Paula Molari Abdo. 7. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue Enquanto as proteínas promovem a sensação de saciedade, reduzindo a busca por alimentos, elas também retardam a absorção de carboidratos, evitando picos de glicose. Além disso, os probióticos melhoram a saúde intestinal, o que ajuda a aumentar a sensibilidade à insulina. Como incluir o iogurte natural na alimentação O iogurte natural é um alimento bastante versátil e pode ser incluído de diversas formas na rotina alimentar. Pode ser utilizado em preparações doces e salgadas, além de substituir ingredientes mais calóricos em algumas receitas. Veja algumas formas práticas de consumo: